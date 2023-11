PILLOLE DI GOSSIP! “HO CONOSCIUTO DA CHARLIE CHAPLIN A JERRY CALÀ, HO FATTO IL GIRO DELLA MORTE”. CHRISTIAN DE SICA RACCONTA DA FAZIO L'INCONTRO CON CHAPLIN SCAMBIATO PER “UN VECCHIO SCEMO” (VIDEO) – GIOVANNI TERZI A “BALLANDO” RACCONTA IL CASO DI MALAGIUSTIZIA DI CUI E’ STATO VITTIMA – IL BALLO DI LORENZO TANO, FIGLIO DI ROCCO, E LUCREZIA LANDO ACCENDE LE FANTASIE DI MARIOTTO: “LA COREOGRAFIA L’HA FATTA TUO PADRE?” - GIAMPIERO MUGHINI PARLA DEL GRANDE FRATELLO A “VERISSIMO”. E PARIS HILTON... – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

“Ho conosciuto da Charlie Chaplin a Jerry Calà, ho fatto il giro della morte”. A Che tempo che fa, Christian De Sica racconta l'incontro con l’attore all’Hotel Flora, a via Veneto: “Aveva un appuntamento con mio padre. Lui era nella hall. Io non parlavo una parola di inglese. Lui per farmi passare del tempo si mise a giocare con la bombetta. Io dissi a mio padre: ‘C’è un vecchio scemo…”. E lui: “Ma che sei matto, questo è Charlot”

Giampiero Mughini parla del Grande Fratello a Verissimo da Silvia Toffanin: “Mi sto riprendendo, ma non perché sia stata una brutta esperienza, semplicemente impegnativa. Ho capito che ne è valsa la pena. Ragazzi e ragazze giovani di cui potevo essere il bisnonno mi hanno accolto con grazia”. rifarebbe tutto? “Nemmeno per un milione di euro cambierei una sola virgola. Il Mughini d’altronde è l’unica cosa che so fare ed è un uomo libero”. Chi vince? “Beatrice penso che sia la persona giusta. È una persona piena, con il suo carattere e a volte caratteraccio”.

“È nata!”, ha confermato l’ereditiera. Per Paris Hilton, 42 anni, e per il marito Carter Reum si tratta della seconda figlia, che arriva a undici mesi da Phoenix Barron, nato a gennaio tramite surrogata. L’ha chiamata London: per Natale in casa solo alberi rosa tempestati di strass.

Giovanni Terzi aveva poco più di trent’anni ed era consigliere comunale a Milano quando fu arrestato con l’accusa di aver incassato una tangente di 250 milioni di lire. Lo ha ricordato a Ballando: “Alle sei della mattina bussavano a casa mia per prendermi ed arrestarmi”. Ha ringraziato Milly Carlucci per aver potuto raccontare la vicenda. Ricordiamo che fu assolto.

A Ballando con le stelle Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi e Lucrezia Lando (fidanzati) si esibiscono in un paso doble a luci rosse. “Ma la coreografia l’ha fatta tuo padre?”, chiede Guillermo Mariotto, “Come è venuta bene, mi devo riprendere. È stato davvero sensuale, eccolo il figlio di Siffredi. Ora che vanno di moda le threesome…”

“Temptation Grande Fratello Island”. Mirko Brunetti dice alla sua ex Perla: “Con te è sempre stato amore, ogni volta. L’ho sempre detto a tutti, se penso alla parola donna penso a Perla. Questa è la verità, perché per me lo sei nel senso completo del termine“.

E la sera con gli altri gieffini hanno giocato ad obbligo o verità e Mirko ha rivelato che l’unica donna che rivorrebbe tra le sue ex è proprio Perla. Come “penitenza” ai due é toccato dormire insieme. C’é peró un po’ di puzza di bruciato: la ragazza sembra recitare. Male.

C'erano Aurora Ramazzotti e la madre Michelle Hunziker, bellissime e sorridenti. E poi Giulia Valentina, Eva Riccobono, Arturo Artom, uno degli sponsor della serata con CenacoloArtom, Giulia Salemi, Anna Dello Russo. L'insieme del gotha milanese e non solo riunito per raccogliere fondi a favore della Fondazione Ieo-Monzino. Raccolti 380mila euro, poi Artom ha partecipato alla “due giorni” di Vanity Fair Stories:”Qual è il rapporto tra Intelligenza Artificiale e Arte? Quali sono le parole del futuro?”, era il tema e ne ha parlato con l'attrice Serena De Ferrari e con Simome Marchetti, direttore di Vanity Fair.

A Vanity Fair Stories, Francesca Fagnani risponde; “Che cosa ti fa arrabbiare?”: “La sciatteria”. “Lussuria?”: “Aspirante lussuoriosa”. “Che cosa piace così tanto alla gente di te?”: “Forse sto simpatica”. “E cosa non piace di te?”: “Altri dicono che sono antipatica, ma ci sta”. “Qualcuno dice la tua cadenza romana”: “Ma fa simpatia no?” Infine: “Che belva ti senti?”: “Un Jack Russel”. La mamma la chiamava “faccia d’ angelo”.

Una festa come non si vedeva da Tempo quella alla Statale di Milano per festeggiare il docufilm “Cover Story - I 20 anni di Vanity Fair, il film di Vanity Fair” diretto da Cosimo Alemá: festa in collaborazione con Maison Valentino e. Pierpaolo Piccioli: c’è Arisa che corre a salutare Roberto Bolle e gli dice che “è ancora più bello dal vivo” e Giuliano Sangiorgi che non vede l’ora di realizzare il sogno della moglie Ilaria Macchia di conoscere Ornella Vanoni.

Sempre alla festa, Sonia Bruganelli si avvicina a Nicolas Maupas per chiedergli di mandare un videosaluto a sua figlia. E poi Drusilla Foer con un abito scintillante di paillettes e Paola e Chiara in rosso e in nero, fino a Giulia Salemi, la grande Gianna Nannini, Biagio Antonacci, Anna Foglietta, Levante, Pietro Castellitto, i fratelli D’Innocenzo.

