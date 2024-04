Ivan Rota per Dagospia

La confessione di Sinner a Sainz, che si è presentato a Montecarlo scortato dalla bombastica fidanzata Rebecca Donaldson: “Amo la Formula 1 e vi seguo spesso”. A quel punto, arriva quasi l’invito del pilota spagnolo della Ferrari al tennista italiano. “Verrai a vedere i prossimi Gp?”; “Forse… fra poco c’è il Roland Garros. Se va male a Parigi, verrò sicuramente a vedere il Gran Premio, ma spero di non vederlo, ovviamente”.

Belen Rodriguez é stata ospite di Alessandro Cattelan e ha spiegato che perdona le corna non perché è buona, ma solo perché dimentica. E poi: “Che cosa mi sarei augurata dieci anni fa per il futuro? Altri figli, perché Santiago era già nato. Poi più o meno la vita che sto facendo adesso, ma con meno corna ovviamente”.

Quindi una cosa a cui quasi sicuramente non crede nemmeno lei: “La fama di colpo mi ha travolto e quindi soffrivo, ora leggo poco le notizie. Non vedo quasi mai i gossip, non cerco il mio nome sul web e non voglio sapere nulla. Sui social leggo e rispondo anche ai follower. Sono grata a chi scrive qualcosa di positivo e quindi mi viene da rispondere. Poi c’è anche chi mi fa arrabbiare e rispondo anche a loro con cose del tipo ‘mi dispiace, ti abbraccio. I soldi? Spendo troppo"

Che delusione La Pupa e il Secchione: vedere Enrico Papi in uno studio angusto e senza pubblico per una edizione al risparmio (ma Pier Silvio ha speso in tutto 90 centesimi?) e l’ hashtag non è andato nemmeno in tendenza. Un commento: “Ma che è sta robaccia? Barbara d’Urso in confronto aveva uno stadio“.

Sulle orme di Shiloh Nouvel, prima figlia biologica di Brad Pitt e Angelina Jolie, che per anni è stata John, ora, al contrario, la quindicenne Seraphina Aflleck, secondogenita di Ben Affleck e Jennifer Garner, cerca una nuova identità di genere: “Salve, sono Fin”, ha detto leggendo un passo biblico a una celebrazione in onore del nonno materno scomparso. É il nome maschile che aveva scritto sullo zaino sin da bambina.

Cosa ci fa Dua Lipa con Pedro Almodóvar a Madrid? Con loro al ristorante BiBo dello chef Dani García, c’erano Julianne Moore e Tilda Swinton che sono le protagoniste del nuovo film attualmente in lavorazione di Almodóvar, The Room Next Door, con due ruoli da “drama queen”. Nel film una canzone dell’ inarrestabile Dua Lipa e forse un cameo.

La cantante si é portata in Spagna anche il fidanzato Callum Turner. Hanno trascorso una serata nel locale La Discoteca, scatenandosi e bevendo alla grande. Sembra che i due, insieme da tre mesi, siano innamoratissimi.

L’ Isola dei Famosi come il film di culto Turistas: Greta Zuccarello ha accusato Artur Dainese di averla tagliata con il machete dopo una discussione su come si tagliano le noci di cocco. Ma perché tutti ce l’hanno con questo ragazzo? I commenti velenosi non si sono fatti attendere: “Greta so passati 2 giorni già hai rotto i coglioni”, “Vai a piangere dalla Bruganelli”.

Il solito scherzo delle Iene ha fatto andare fuori di testa Elisabetta Gregoraci che urla e cerca di scappare: “Siete delle merde!”, dice. Lo scherzo? Rubarle il cellulare e mandare i messaggi creati con l’intelligenza artificiale per rovinarle la reputazione. Lo ripetono da un anno…

Roberta Morise, a fine maggio, avrà il primo figlio dallo chef Enrico Bartolini. Lo chiameranno Gianmaria come Gianmaria Volontè. Il matrimonio a fine agosto sarà celebrato da Alberto Matano, grande amico della Morise che come addio al nubilato, ha organizzato un pigiama party. E poi in una storia Instagram, rivolta al futuro marito, dice: “Enrico, sei ancora sicuro”.

Un grande spettacolo: la solitamente restia Nada ha accettato l’invito di Annalisa, collega che ama molto. Il loro duetto con la canzone Amore Disperato é da urlo e Annalisa sempre piú smutandata. La prossima volta in slip e reggiseno..,

Da tempo Adriano Celentano mostra la sua stima per Fedez e dopo l’ intervista di quest’ ultimo a Belve, il molleggiato ha pubblicato un post su Instagram: "Ciao Fedez! Mi sei piaciuto ieri sera! Sei stato forte!!! Un abbraccio e un bacio alla tua Chiara!!! Adriano".

Finalmente il giusto riconoscimento per una grande attrice come Milena Vukotic, una delle piú trasversali del nostro cinema: da Luis Buñuel a Fantozzi. Riceverá il David di Donatello alla carriera. E stanotte su Rete4 é in onda un capolavoro, ovvero Gran Bollito di Mauro Bolognini, un “horror grottesco” in cui Vukotic interpreta l’ “assistente” della immensa Shelley Winters nel ruolo della saponificatrice Leonarda Cianciulli. Con Alberto Lionello, Renato Pozzetto e Max von Sidow “en travesti”. Imperdibile.

