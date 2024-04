PILLOLE DI GOSSIP! “SEI UN COSO INUTILE” – ALL’ISOLA IL VIDEO DELLO SCONTRO TRA FRANCESCO BENIGNO E ARTUR DAINESE. LA POLEMICA SI INFUOCA. L’ATTORE ACCUSA LA PRODUZIONE: "MI HANNO OFFERTO 30MILA EURO PERCHÉ TENESSI CHIUSA LA BOCCA” – QUANDO ARTUR DAINESE “RUBO’ IL CUORE” ALL’EX KEN UMANO, RODRIGO ALVES - C’E’ L’EX ATTACCANTE DELL’INTER ADRIANO DIETRO LA SEPARAZIONE FRA LA REGINA DEL FITNESS GRACYANNE BARBOSA E BELO? DOPO LE TETTINE DI VICTORIA DE ANGELIS, DAMON BAKER FOTOGRAFA SENZA VELI ANCHE DAMIANO DEI MANESKIN – GIULIA DE LELLIS SCATENATA SUL “PANDORO GATE” DI CHIARA FERRAGNI - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

All’Isola dei Famosi sono state mostrate le immagini dello scontro tra Francesco Benigno e il modello Artur Dainese, ma la polemica si infuoca sempre di più. L’attore accusa la produzione: “Banijay mi ha mandato tre proposte: 19mila euro perché io tenessi chiusa la bocca. Rifiutata. La seconda da 24mila. Rifiutata. A 30mila euro sono arrivati, più gli acconti che mi dovevano perché tenessi chiusa la bocca. Signori miei non mi sono fatto comprare e queste sono le prove che io domani vi farò vedere nei minimi dettagli”.

L'ex calciatore Adriano al centro del gossip in Brasile, dove è ritenuto il motivo della rottura fra la regina del fitness Gracyanne Barbosa e Belo, una delle coppie più famose del Brasile.

Il fotografo Damon Baker (che ha immortalato in passato anche le tettine di Victoria De Angelis) é riuscito fotografare Damiano David dei Maneskin come mamma l’ ha fatto. Fosse la prima volta…

Lei sta vivendo un momento pazzesco con il susccesdo planetario di Challengers, il

film di Luca Guadagnino. Lui veste i panni di Romeo in una nuova opera teatrale che debutterà a Londra. La vita e la carriera di Zendaya e Tom Holland sono incredibili . Insieme dal 2021, secondo amici della coppia, i due attori starebbero parlando parecchio di nozze: “In questi ultimi mesi ci hanno pensato seriamente”.

Anche Giulia De Lellis ha detto la sua sul “Pandoro Gate” di Chiara Ferragni e lo ha fatto nel podcast di Giulia Salemi Non Lo Faccio Per Moda: “Se questa cosa abbia aumentato di più l’odio verso la nostra categoria? Un po’ inevitabilmente si. Tante persone hanno frainteso”. Chiara Ferragni ringrazia.

Io canto Family, la fotocopia di The Voice Generation, sbarca il lunedí su Canale 5 al posto dell’ Isola dei Famosi che, visto il basso share, passa al martedì. Questa volta sarà davvero una missione impossibile per Michelle Hunziker (reduce dal flop del suo programma) battere gli altissimi ascolti di Antonella Clerici. Guardate che nomi “nuovi” nella giuria: Fabio Rovazzi, Orietta Berti, Albano e Claudio Amendola!

L’ Isola dei famosi involontariamente hot.”Il pesce più grande l’ho preso io”, dice il filosofo Daniele Radini Tedeschi

“Mi ha inculato”, dice l’ eliminata modella e attrice Maité Yanes che non parla bene l’italiano riferendosi alla falsissima Khady Gueye. Nel corso della sua “carriera”, ha partecipato allo sfortunato film Il Sesso degli Angeli di Leonardo Pieraccioni con il quale si disse forse aveva avuto un flirt.

“Nel 2018, il buon Artur, non era fidanzato con una modella o con una donna…In quell’anno uscirono sul Daily Mail le foto del modello con l’ex Ken Umano, Rodrigo Alves”. Rodrigo dichiarò: “Mi ha messo in crisi, mi ha rubato il cuore“, ma quando intraprese la transizione e diventò Jessica, Artur Dainese lo lasciò. L’ agente Biagio D’ Anelli dice che Jessica gli ha confermato tutto.

Sul sito MailOnline, Alves, a una domanda su Artur, disse peró: “Artur è divertente, intelligente e attraente e se non uscissi con Giacomo (Urtis) mi innamorerei sicuramente di lui“.

Francesco Benigno ha meritato sicuramente, ma perché mandare il video a due settimane dal fatto? Ricordiamo che l’attore alzó un bastone sbraitando contro Artur Dainese che comunque lo ha provocato mettendogli una mano a un centimetro dal viso.

Arthur avrà pure sbagliato ma, non é tollerabile tutta questa superiorità che si sentono Samuel Peron e Greta: sembra che ormai sia scritto che i due leader dell’isola debbano essere loro.

Pietro Fanelli ha motivato ai naufraghi il suo ritiro con una (a suo modo) poesia: "Mi sentivo chiuso in questa prigione e non riuscivo più a sostenere questo disturbo mentale. C'erano degli animali fastidiosi armati di videocamera che mi torturando notte e giorno come le mosche torturano le vacche". E per fortuna c’é Sonia Bruganelli che lo difende e non ama quelli che vogliono fare gruppo a tutti i costi.

Beatrice Luzzi è stata messa da Vittorio Menozzi nella lista delle persone “che sente di più”, ma al suo disastroso compleanno non c’ era. Impegnata? Il modello, che sembrava intelligente all’ inizio del GF dice di vivere a casa del gieffino Federico Massaro, ma di essere single: “Questa esperienza mi ha insegnato a rischiare e surfare di più nella vita e seguendo semplicemente il mio istinto. Go with your guts”. No words.

Alcuni profili Twitter hanno pubblicato una storia Instagram di Beatrice Luzzi, con tanto di comunicato fake sul suo rapporto con Giuseppe Garibaldi: “In questo mese, dal termine del Grande Fratello, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori…”

Lo staff della Luzzi ha cosí postato: : “Cari tutti, siamo purtroppo di nuovo di fronte a persone che non conoscono i limiti dell’educazione, del buon senso e soprattutto delle norme di legge.Il responsabile della pubblicazione del post qui allegato si è reso protagonista di vari reati, editando e contraffacendo una foto del profilo Instagram di Beatrice. Agiremo per vie legali…”

Perla Vatiero del GF ha criticato tanto Greta Rossetti per essersi rifatta facendo la parte della ragazza semplice che si accetta per quella che è: poi si modifica le foto in una maniera talmente eccessiva che sembra una bratz...

Il furto degli spray antizanzare crea non poche tensioni tra i naufraghi e Edoardo Franco propone di svuotare i sacchi. Un altro spray, dopo quello di Artur si trova nel sacco di Khady. I nuovi Bonnie & Clyde. Hanno fatto incazzare di brutto Joe Bastianich.

L'Isola dei famosi", Edoardo Stoppa (leader della serata) riabbraccia Juliana Moreira, ma non rinuncia al cibo. Il naufrago ha deciso di non sacrificare la razione di riso del gruppo per il suo incontro. Poi Luxuria concede loro di vedersi per un minuto. Sonny Olumati è il terzo eliminato. In nomination Khady Gueye, che ha conquistato addirittura 6 voti, seguita da Artur Dainese, Rosanna Lodi e Marina Suma.

