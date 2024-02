PILLOLE DI GOSSIP! A “VIVA RAI2” FIORELLO APPROFITTA DELLA PRESENZA DELL’EX VELINA GIULIA PELAGATTI E LA BUTTA LÌ: “MAGARI UN GIORNO CONDURRÒ STRISCIA LA NOTIZIA” - ARIADNA ROMERO, E LA FESTA PER I 51 ANNI DEL FIDANZATO JULIO IGLESIAS JR – IL MESSAGGIO CRIPTICO DI SPINALBESE (EX DI BELEN) - PIERPAOLO PRETELLI HA CHIESTO SCUSA A LAZZA DOPO AVERLO IMITATO A “TALE E QUALE SANREMO” – E’ GIA’ FINITA TRA TOM CRUISE E LA FIDANZATA ELSINA KHAYROVA? – LE ULTIME DAL "GRANDE FRATELLO" – WANDA NARA RACCONTA COSA LA FA LITIGARE CON ICARDI…

Ivan Rota per Dagospia

giulia pelagatti 1

Pierpaolo Pretelli ha chiesto scusa a Lazza dopo averlo imitato a Tale e Quale Sanremo. Il cantante non aveva particolarmente gradito quanto accaduto nel programma di Rai1 ("La TV italiana: un tipo a Tale e Quale Sanremo che fa la mia imitazione e mi sfotte a fine esibizione dicendo "Yo, bella fratello”. Panariello che mi da dell’emergente, ti sei salvato solo per il Milan (il comico è un tifoso rossonero come Lazza, ndr). Carlo Conti che fa la battuta Lazza/Lazzarone. Malgioglio tvb. Italia di fango", ha scritto su X per poi aggiungere: "Non fraintendetemi, mi ha fatto molto ridere la cosa. Mi ha cringiato il dopo")

Una battuta di Fiorello con Giulia Pelagatti, nel corpo di ballo di Viva Rai Due e ex velina di Striscia La Notizia. Da lei si è fatto portare dei fogli con delle notizie, le veline appunto: “ Le veline! …Chissá, magari un giorno condurró Striscia la Notizia.” In molti hanno ricordato la battuta/promessa che fece a Maria De Filippi nel caso non fosse andata in onda durante il Festival di Sanremo: "Sono già pronto alla prima serata su Canale 5, Amici di Fiorello-De Filippi". Gratis aveva concluso Fiorello. Aspettiamo.

Wanda Nara confessions: "Il mio grande scontro con Mauro è perché io voglio lavorare. A lui farebbe piacere che non lo facessi. A volte vede che mi alzo presto e mi dice che non ho necessità di farlo. Non mi scoraggia, ma fa commenti che mi rompono le scatole….”

spinalbese belen

Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli ha festeggiato i 51 anni del fidanzato Julio Iglesias Jr., figlio di Julio. Sul social condivide foto piene d’ amore con l’uomo che le ha ridato il sorriso e scrive: “Happy birthday to my bb! Love u so much!”.

“Da due anni, sei mesi, quattordici giorni, dodici ore e due minuti, non ho una particolare meta.” Ecco cosa ha postato Antonino Spinalbese. Una frase sibillina. C’é chi pensa siano dedicate alla sua ex Belen Rodriguez e chi crede sia una frase la loro figlia Luna Marì. Spinalbese non ha precisato.

Solo pochi giorni fa Page Six era certo nel compendiare la relazione tra Tom Cruise e la fidanzata Elsina Khayrova nelle “relazioni serie”. La pagina rosa del New York Post raccontava di presentazioni in famiglia e di una frequentazione assidua. Ieri invece la pioggia fredda del The Sun. Secondo il tabloid inglese, la star di Hollywood e la socialité russa ma britannica d'adozione si sarebbero già lasciati "amichevolmente". Qual è la verità?

julio iglesias jr ariadna romero

Il contratto quinquennale che il principe Harry e Meghan Markle hanno firmato con Netflix nel 2020 scade a fine 2025 e ad oggi le probabilità che venga rinnovato sono al minimo storico. La strategia della duchessa di Sussex é chirurgica: utilizzare i prossimi mesi per diventare una lifestyle queen come le colleghe più famose e amate degli States come Martha Stewart, Joanna Gaines o Gwyneth Paltrow. Se ne fosse stata nei giardini di Kensington…

Villa Arzilla: Meryl Streep e Martin Short sono stati fotografati all’uscita del ristorante italiano Giorgio Baldi, a Santa Monica, dove transitano tutte le celebrità di Hollywood. Se ne sono poi usciti mano nella mano. C’é del tenero?

Beatrice Luzzi: “Credo che se noi avessimo una carriera così sicura, non avremmo neanche accettato di fare il Grande Fratello. Comporta tanti sacrifici per le nostre famiglie e il motivo principale per cui ho accettato è stata la forza e la spinta dei miei figli.”

icardi wanda nara

Beatrice Luzzi é la prima finalista con il 60% del televoto dopo 111 nomination e 19 televoti vinti su 20. Da notare la faccia da meme di Grecia Colmenares che giá pensava di essere in finale: un mix tra Chucky, la bambola assassina e la sua Milagros dell’ omonima telenovela.

Dallo studio, Stefano Miele commenta il risultato:”…è successo, adesso fanno i conti con loro stessi, volevo farti le congratulazioni amore mio, sei nel mio cuore". Infatti ora il branco é pronto a scannarsi. E Beatrice: Bea: “Bene, bene, non tanto per la finale.. io godo che non mi possono nominare, ora sono costretti a guardarsi in faccia.. è stato troppo facile per loro.”

giulia pelagatti 5

Simona Tagli, nuovo idolo degli internauti che ieri sera ha ricevuto la visita della figlia, ci vede lungo: “Tremenda la Grecia: è tutta 'vida, vida, amore' e si esprime a suo tornaconto, è tutta un controsenso, una che rimane in mezzo.” E Beatrice:” Quando è uscito Vittorio mi ha detto é colpa tua, ma con Anita e Giuseppe che l'avevano nominato nulla.” Ieri Simona ha preparato una torta per la Luzzi rinnovandole tutto il suo amore.

Perla, Mirko... e Alessio. Un nuovo avvicinamento che ha generato certamente gelosia. Come ha reagito Mirko ? Secondo un copione già scritto, io l’ha presa bene e ha chiesto a Perla se lo avrebbe raggiunto anche adesso e lei é stata zitta (figurati se esce). E poi giá a Temptation Island la “Perla di Labuan” si era fatta il tentatore Igor. Capiterá di nuovo?

giulia pelagatti 3

Perla Vatiero sarebbe stata a fare alcuni ritocchini da Giacomo Urtis, ma stanno già cedendo. Ora vuole rivedere il rapporto con Mirko fuori dalle telecamere. Ma se hanno vissuto la loro relazione sotto i riflettori? E Fiordaliso la rimprovera: “Hai detto io non sono la sua fidanzata. Quindi?” E lei: “Sono innamorata di lui, ma non sono la fidanzata.” Ecco…

La “perlata” della settimana: “non mi avrei comportata comunque.” Si corregge “non mi avessi comportata.” La battuta della serata. Alessio: “Vado a farmi una grande sigazz…” Beatrice : “A PENSAVO UNA SEGA.”

“Ti porti sempre dentro il sentimento che abbiamo avuto. Da lei c’é sempre da imparare ”, dice Giuseppe Garibaldi che si é riavvicinato a Beatrice Luzzi. Lei dice: “Vorrei solo portare alla fine la cosa. Vorrei che lui mi vedesse per quella che sono e che il suo entourage non lo condizioni… non voglio piú avvicinarmi per paura che dicano faccia strategie. Mi spiace solo vederlo magro e smunto.”

fiorello giulia pelagatti

Greta consiglia a Sergio di non parlare male di Perla “perché ti scavi la fossa da solo fidati.” E abbiamo cosí la conferma che sta vicina a Perla solo per ottenere consensi. In nomination Simona, Federico, Grecia, Alessio, Massimiliano, Paolo e Marco.

Surreale. Nella notte é successo l’ incredibile: la direttrice (Beatrice Luzzi) sfotte il paziente ( Massimiliano Varrese) per il sovradosaggio di pillole e lui che se la ride come un fuori di testa. E lei che gli da del “fatto” spanciandosi con Simona Tagli e Rosy Chin. Metaverso meraviglioso. Da David “ Twin Peaks” Lynch.

ariadna romero 45 lazza pierpaolo pretelli