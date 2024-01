È più Barbara Alberti di Barbara Alberti ? pic.twitter.com/6Wbirwzwrw — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 13, 2024

Ivan Rota per Dagospia

Dopo le scaramucce via social tra Fedez e Myrta Merlino, maretta in casa Ferragnez. Alla Ferragni l’attacco del rapper ai giornalisti non é andato proprio giù…

In sottofondo Perhaps Perhaps Perhaps di Doris Day. Nell’ ultimo video postato si vede Alessia Marcuzzi mettersi il rossetto. Sotto al post, molti webeti hanno fatto riferimento al gossip che la lega a Stefano De Martino: “Mi sei proprio scaduta! Belen è la numero 1, non puoi competere”, “È più bella Belen” e poi “Scaduta tantissimo”.

Indovina indovinello chi è la donna di "classe" con le grazie al vento vicino a Maddaloni? Non hai mai guardato un uomo in casa (ma si è strusciata quasi su tutti loro)? Ma é Rosy Chin, la cuoca del GF.

Si sono lasciati da quasi un anno Martina Maggiore e Cesare Cremonini. Il cantante ora é in coppia con la giornalista Rai Giorgia Cardinaletti. Stranamente Martina ora ha pubblicato diversi scatti assieme all'ex fidanzato scrivendo: “È stato un film. Gli anni più importanti e incisivi della mia vita. Anni pieni di amore, di felicità, di dolore e infine di rinascita. Grazie a tutte le persone che ne hanno fatto parte”.

Bianca Balti e il quarantaseienne collezionista d'arte milionario Helly Nahmad hanno ufficializzato via Instagram il nuovo amore, pubblicando alcuni scatti ai Caraibi dove erano in vacanza con la di lei secondogenita Mia, avuta dall'ex marito Matthew McRae.

Da sabato 27 Gennaio Avanti un Altro tornerá in replica per tutti i fine settimana. Il ritorno storico de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti slitta a Maggio 2024.

Alberto Matano a La Vita in Diretta ha detto che non si occuperá piú del “pandoro gate” a meno che non ci saranno notizie di un certo peso: “Davvero, basta. E allora sapete che facciamo noi qui a La Vita in Diretta? Non ne parliamo più, basta! Stop! Se non ci saranno notizie non ne parleremo più. Oggi abbiamo detto la cosa dei consumatori e basta così. Se non ci saranno sviluppi decisivi non ne parleremo più davvero“.

Encomiabile Beatrice Luzzi: “Non ditemi che è il mio GF, non potrei fare niente da sola. Non c'è GF senza i miei amici, le mie amiche e anche i miei nemici però grazie vi voglio bene.” Per lei un aereo al GF: “L’Italia è con Beatrice Luzzi.” Per la rabbia, Anita e Letizia chiedono di uscire.

Peggio di Samira in The Ring. Stefano Miele: “Quando facciamo le nomination tanti cambiano faccia.. diventano perfidi, la prima é stata Rosy, si è trasformata in una Killer.” Beatrice Luzzi : “Si esatto, è quello che mi fa paura di lei.”

Ma chi le ha dato le lauree? Anita sul moscone che Grecia ha conservato:"Lo fa vedere ai postumi.” Vittorio:"Ai postumi di che? Della sbornia?, lo fa vedere ai posteri.”

“Dagliela, dagliela cosí, dagliela a fionda”: a Colpo di Luna, Virginia Raffaele imita Barbara Alberti e invita le donne a darla. É diventata un meme e un video virali.

Da quando è rientrata Beatrice Uzzo uno dei pochi che le sta facendo sentire la sua vicinanza é Massimiliano Varrese. Bel furbone : anche i sassi si sono accorti che è la più amata dal pubblico… Lo aveva spoilerato Stefano Miele, uno dei nuovi.

Un autore del Grande Fratello: “Anita il microfono". Anita: "subito amore..messo". Greta: "é lui?"

Anita: "si è lui". Senza vergogna.

Si dice che Gue Pequeno, dopo Vera Gemma, abbia rivisto Natalia Bush, la ragazza che ha sempre le vampate e sua ex fidanzata..

