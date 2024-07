Ivan Rota per Dagospia

Maria Braccini, ex di Jannik Sinner, torna a parlare a distanza di diversi mesi dalla rottura col tennista con una lettera aperta sul proprio profilo social svelando il suo nuovo percorso: “Ho lavorato tanto per realizzare uno dei miei sogni più grandi. Sono stata paziente, ho studiato, sono stata respinta ma non ho mai smesso di crederci e di lavorare per migliorarmi, silenziosamente per non avere strade facilitate. Ho fatto un viaggio per mettere la firma su un foglio davvero importante per me che segna l’inizio di un nuovo e lungo cammino.

Grazie a ognuno di voi per tutto l’affetto che mi avete sempre dimostrato, soprattutto in quest’ultimo periodo, ve ne sono immensamente grata. Spesso, leggendovi, ho avuto gli occhi lucidi, consapevole dell’affetto e del supporto che mi avete dato. Grazie, grazie, grazie con tutto il cuore. E poi… Come si dice? Per ogni porta che si chiude, ce n’è sempre un’altra che si apre. A presto!”.

CR7 delude, la sua Georgina no! La compagna di Cristiano Ronaldo La compagna di CR7 incanta sugli spalti in occasione del quarto di finale perso ai rigori dai lusitani con la Francia

Da quando Alba Parietti è fidanzata la sua festa di compleanno si è trasferita a Roma nel mitico Jackie O’. Con la regina delle notti capitoline Beatrice Iannozzi, avvistate Eleonora Daniele, Vittoria Puccini, Sandra Carraro, Paola Micara, la regista Roberta Lena, il commercialista Roberto Spada: cinquanta invitati con piccolo omaggio live improvvisato della concertista Giulia Mazzoni moglie del nipote di Gabriele D’Annunzio. Non poteva mancare il sorpresone di Pupo che ha regalato alla festeggiata il meglio del suo repertorio…

Una ragazza ha incontrato Tony Effe e gli ha chiesto se è vero che ha una liaison con Giulia De Lellis, lui ha categoricamente smentito dicendo che è una fake news: “Tranquille ragazze è tutto fake”. La fan che ha registrato il video ha aggiunto: “Me l’ha confermato lui, non sta con Giulia De Lellis“.

Voglia di calciatori. Angela Nasti e Gianluca Scamacca stanno insieme? Dopo la storia con Pierluigi Gollini, Angela Nasti, sorella di Chiara Nasti, frequenterebbe il calciatore della nazionale italiana. I due ora sono in vacanza a Ibiza con Andrea Maestrelli e la fidanzata Sveva.

Annamaria Bernardini De Pace ridice a Gente: “Asia Argento e Nina Moric non mi hanno pagata. Non mi sono arresa, ma hanno fatto sparire tutto quello che avevano. Asia Argento non la rappresenterei più, non era una vittima. E’ mai sembrata una vittima a qualcuno? Dei miei clienti non parlo mai, solo quelli che non mi pagano”.

Alessandra Amoroso dice: “Impossibile non amare te (riferito a Fiorella Mannoia) e te (riferito a Michele Bravi)”. Ora Bravi scriverà una canzone per Amoroso.

Valentina Ferragni, sorella Chiara, parla invece di uomini: nel podcast The Roulette Talk ha detto che le piace un sacco Blanco ed ha anche rivelato che vorrebbe vedere Henry Cavill completamente nudo.

Le strane profezie di Stefania Orlando: secondo lei i Ferragnez torneranno insieme: “Qui c’è qualcosa di strano. Posso dire che secondo me questi due si stuzzicano un po’ troppo? Ci sono troppi video. Io la mando a dire a te e te la mandi a dire a me. C’è qualcosa di irrisolto, qualcosa che hanno lasciato in sospeso e io prevedo un ritorno di fiamma…”

