MELISSA SATTA INCANTA I "GLOBE SOCCER AWARDS" A CALA DI VOLPE IN SARDEGNA E PRESENTA IN FAMIGLIA IL SUO NUOVO AMORE CARLO BERETTA

Ivan Rota per Dagospia

wanda nara

L'amore tra Melissa Satta e Carlo Beretta è ormai ufficiale, come confermano le foto del settimanale Chi che li ritrae in un weekend romantico in Sardegna, tra baci appassionati e presentazioni in famiglia.

Mauro Icardi vince il campionato con il suo Galatasaray e Wanda Nara festeggia sui social: "Due anni fa quello che nessuno di noi immaginava io lo sapevo già! Ti ho portato in Turchia e oggi sei la cosa più grande che esista qui!!! Devi saper arrivare e soprattutto andar via in tempo dai posti dove non ti apprezzano! E continuare a aumentare il valore Goditi che ancora una volta, in una città in più hai la corona!!! Ancora una volta marcatore e due volte campione in due anni. Alcuni mi hanno mandato a cucinare perché non conosco il calcio... So cucinare, "la donna perfetta esiste".

Un cognome, una “garanzia”, almeno per Antonino Spinalbese. L’hairstylist, ex di Belén Rodriguez, ha ritrovato l’amore in una tatuatrice che è riuscita a fargli battere di nuovo il cuore. Si tratta di Ainhoa Foti Rodriguez. E assomiglia a Belen in modo impressionante.

wanda nara icardi

La regina Camilla ha fatto parlare i tabloid per una foto innocente, ma che potrebbe provocare molte reazioni. Cosa ci fa la moglie di re Carlo III con Lady Rose Hanbury, la donna che in tanti avevano indicato (senza prova certa) come amante del principe William?

Alessio Falsone dopo il GF scriveva: "scommettiamo quale coppia salta per prima?", ma la prima coppia a saltare è stata la sua con Anita Olivieri che ora ha rivisto il suo ex Edoardo Sanson. I due dovrebbero partecipare alla seconda “tranche” di Temptation Island.

Nuova vita per due ex: Angelo Edoardo Galvani ormai fisso con Belen Rodriguez. I due sono stati paparazzati da Chi in Franciacorta: “Li vediamo insieme nel cinque stelle Albereta Relais & Chateaux, in Franciacorta... Con loro ci sono alcuni amici, fra i quali Billy Berlusconi, figlio di Paolo, e la bionda moglie Matilde Bruzzone”.

wanda nara 45

Due conduttrici contro Fedez a La Vita in diretta. Enrica Bonaccorti confida a Alberto Matano: “A me non piace proprio. Cosa non mi piace di lui? Il suo comportamento. Mi dispiace vedere l’esempio che dà, lui che parla ai giovani. E Paola Ferrari: “Adesso fa uscire pure un nuovo singolo? Ma guarda… Se è sempre una questione di business? Chiaramente il pensiero va subito a quello”

E continua: “Io però ho un pensiero ancora più malizioso, se tu noti, tutto quello che sta accadendo in queste settimane intorno ai Ferragnez, ci consegna un’immagine dei due totalmente rivoluzionata rispetto a quello che erano fino a qualche mese fa. Lei santificata sempre con i bambini e poi solo con le amiche in vacanza. Lui invece che una volta era il bravo maritino con i figli, tutto casa e coccole, adesso è diventato il bello e dannato…”

spinalbese ainhoa foti rodriguez

Anche Patrizia Groppelli contro Fedez a Pomeriggio Cinque: “Un padre di famiglia che chiama il singolo (in coppia con Emis Killa) Sexy Shop che può raccontare alle due creature che ha. C’è una mancanza di rispetto, ha gestito tutto male dalla separazione. Ora che ha una grana, si fa fotografare a Montecarlo su una barca? Mi dispiace, ma Fedez proprio non lo sopporto”. Già in passato lo aveva definito: “arricchito bulletto di periferia“.

Tony Effe ha rivelato: “Se c’è un featuring che non è andato in porto? Sì. Con Fedez. Lui c’ha provato con me, ma avevo il pezzo con Gaia (Sesso e Samba) e quindi non l’ho fatto“. E Gaia ai microfoni di Radio 205: “Adesso avrò Fedez contro”.

Beatrice Luzzi a (finta) caccia di gigolò in un servizio per Le Iene. Ecco un esilarante assaggio: un Gigolò: "Non faccio mai incontri al buio, basta che mi invii una foto"

melissa satta e carlo beretta chi

Beatrice: “Sei troppo complicato, me sò stufata scusami, ciao ciao...m'hai rotto er cazzo!!"

Tra Chiara Frattesi, sorella del centrocampista dell’Inter, e lo juventino McKennie, è già finita? I due non si seguono più su Instagram e lei ha scritto un messaggio malinconico in una storia poi rimossa: “Ti auguro di stare dove sarai apprezzata, messa come priorità. Ti auguro di sentirti desiderata, mai messa nell’angolo”

melissa satta mbappe fedez emis killa chiara frattesi 34 belen chi ainhoa foti rodriguez ainhoa foti rodriguez 2 mckennie chiara frattesi