Ivan Rota per Dagospia

nini gogichaishvili4

Magalli scatenato nel podcast Tintoria, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone: “Ivana Trump venne da me, prese i soldi e parlava di Donald e il tema era ‘come levare i soldi a un vecchio'". Poi scherza: "Non la saluto perché è morta, no?". E ancora: "Salutiamo Donald sperando che la raggiunga". Poi il conduttore racconta l'intervista che Raffaella Carrà fece a Maria Teresa di Calcutta: "Ho assistito a un momento di meta televisione straordinario. Stavamo facendo ‘Pronto Raffaella' e si sparge la voce che c'era Madre Teresa di Calcutta.

La cosa interessante è che nessuno dei due sapeva niente dell'altra. Alla Carrà dissero: "Guarda che è una suora, fa del bene agli altri". E Raffaella chiedeva ‘Qual era l'aspetto più bello del suo lavoro?", cose che puoi chiedere anche a un idraulico. Ma d'altronde che vuoi chiedere a Madre Teresa? "Scusi, madre, ma la lebbra…?".

nini gogichaishvili

La battuta sulla moglie di Gigi Proietti: “Noi delle svedesi avevamo un concetto di grandi patatone. C'erano solo due donne così così in tutta la Svezia: una se l'è sposata Boncompagni e una Proietti, perché Sagitta è una donna simpaticissima e intelligente, però aiutatemi a dì…".

Il mistero delle foto scomparse ha fatto pensare ad una presunta relazione di Fedez con l’ex Miss Georgia Nini Gogichaishvili. Sui social è spuntata una storia che sembrava coinvolgere entrambi durante una visita a una mostra d’arte, ma l’immagine è stata cancellata. Che succede? Fedez per ora è a Miami con i figli.

giancarlo magalli

Battuta fuori luogo a Lol 4. Lucia Ocone ha tirato in campo Chiara Ferragni in uno sketch su Fedez: "Fedez io lo conosco da tanto. Con quel paravento ho avuto un flirt estivo.Ma prima eh, quando era libero, prima di sposarsi con la secca".

Figlie d’ arte nel mondo di Sriscia la Notizia: dopo Rebecca, figlia di Valerio, ecco Ilaria, figlia di Dario Ballantini. Per lei peró niente reality, ma una strada impegnata: fa parte, con Giovanna Giardina e Andrea Triaca, della giovanissima compagnia Piracanta Teatro che presenta lo spettacolo "JOANNA KAROL PAUL" di Giulia Massimini.

vladimir luxuria

“Lo predi, lo prendi”, dice a Viva Rai Due Fiorello a Tommaso Stanzani riferendosi all’ ipotetico ruolo in un film sulla vita di Miguel Bosé. Il ballerino, ex fidanzato di Tommaso Zorzi, vincitore di un Grande Fratello vip, si é esibito in una performance e la somiglianza con Bosé é a dir poco impressionante.

É sempre stato un mistero che ancora incuriosisce Milano: nello studio di un grande fotografo campeggia il ritratto di un bellissimo e giovane ragazzo identico a Miguel Bosé, ma non é lui. A nessuno mai é stato rivelato l’arcano…

"Sono orgogliosa delle mie figlie, tutti in famiglia facciamo grandi litigate",dice a distanza Marisa Borini Bruni Tedeschi sul battibecco tra le due figlie Carla e Valeria. Ma parlarsi al telefono no?

francesca de andre

Francesca Fagnani, che con il debutto di Belve su Rai 2 ha ottenuto il 10,4% di share, confessa di aver spiato il cellulare del fidanzato Enrico Mentana. É successo a Un Giorno da Pecora in diretta radiofonica, messa sotto pressione dalle domande di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Vladimir Luxuria é la prima donna trans a condurre una prima serata su Canale 5 con L’ Isola dei Famosi. Ha confessa a Chi: “…sto seguendo questa edizione dalla fase embrionale, da quando mi è stata data questa grandissima opportunità, ho fatto le riunioni con gli autori, ho visto i casting, sto incontrando i naufraghi”. E dice: “Sarò affettuosa non sarò matrigna”: pare Mariposa di Fiorella Mannoia.

E Dario Maltese, opinionista del reality con Sonia Bruganelli, definito da Luxuria “uno studioso”, chiosa: “Sarò me stesso e sarò diretto. Vado con curiosità e con la voglia di divertirmi. Farò domande, dirò quello che penso e cercherò di dare il mio contributo per fare emergere le storie dei protagonisti”.

sophie codegoni

Beatrice Luzzi, la “queen” del Grande Fratello, ha detto che amerebbe condurre un programma televisivo aggiungendo che trova un po’ noiosa la recitazione, soprattutto per le lunghe attese. Per lei sarebbe peró in cantiere anche una fiction con Elena Sofia Ricci, fan incallita della Luzzi. Inoltre ha detto di essere stata delusa dalle ex coinquiline Greta Rossetti e Letizia Petris dopo aver scoperto che sparlavano di lei.

Antonio Caprarica sulla famiglia reale inglese: “Le fonti vicine ai reali dicono che i Galles (William e Kate) avrebbero invitato i Sussex ad andare a Londra con i loro bambini, trovando però una ferma opposizione di Meghan. L’ostacolo molto grande su questa riconciliazione si chiama Meghan Markle”. E Harry, ormai soggiogato dalla moglie, la segue a ruota.

francesca de andre 4

Francesca De André diceva del suo ex Giorgio Tambellini: “Il mio fidanzato stava per uccidermi. Ricordo una serie di calci in testa, poi il vuoto. Mi ha salvato la vicina. Spero finisca in galera e che lì gli capiti il peggio”. Ora, dopo due anni, lui è stato condannato a tre anni e tre mesi di reclusione. Lei annuncia ricorso: "E' una condanna troppo lieve. E lui continua a seguirmi..."

I due ex gieffini Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono tornati insieme? Lei lo ha raggiunto in Egitto con la figlia Celine Blue. Pochi mesi orsono Sophie Codegoni piangeva a Verissimo da Silvia Toffanin annunciando la fine della sua relazione con Alessandro Basciano.

donald ivana trump fedez nini gogichaishvili