Ivan Rota per Dagospia

Oggi alle 16 sarebbe dovuto uscire il quinto nome tra i calciatori invischiati nello scandalo scommesse ma Fabrizio Corona ha detto stop a nuove rivelazioni fino a martedì quando sarà ospite di Nunzia De Girolamo: “Presenterò le prove nella trasmissione Avanti Popolo”.

Furbizio rincara la dose: “Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse (e ludopatia), ma c’è ben altro. Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo…

La gieffina Heidi Baci ha una grande considerazione si sé: “…Io ho fatto una gaffe forte oggi. Ho detto ‘ho usato il telefono mentre guidavo’. Questa cosa fuori chissà che macello ha fatto. Scriveranno ‘Heidi fa una cosa vietata, la gente muore’…”

Kaspar Capparoni, altro attore di Elisa di Rivombrosa, dice la sua riguardo Beatrice Luzzi che ha accusato Jane Alexander di averle rubato la parte nella fiction: “ … Mi fa sempre ridere quando un attore scarica su un altro attore le proprie mancanze e frustrazioni.

Beatrice non la conosco, avrà fatto così per far parlare di sé. Sono sicuro che Cinzia TH Torrini (la regista) non sia scesa a compromessi, non è il tipo. Quindi non avrebbe mai accettato una raccomandazione per un ruolo così importante. Se l’ha presa (la Alexander) è perché aveva voglia di prenderla”.

“Ho trovato tristissima e assurda l’accusa di Beatrice Luzzi che Jane Alexander aveva “sfilato in malissimo modo” il ruolo della Marchesa Lucrezia Van Necker”: questo ha postato Justine Mattera e Jill Cooper, che entrerà nella casa, si é giá sbilanciata commentando: : “Ben detto sorella“. Lunedì oltre a Jill e Mughini, entrerá anche Mirko Brunetti, un riciclo da Temptation Island.

Pablo Larraìn mantiene sempre riserbo sui film che sta girando: trapelano ora solo poche foto dal set del suo ultimo lungometraggio che mostrano Angelina Jolie a Parigi con Pierfrancesco Favino, attore ormai lanciato sul internazionale, e Alba Rohrwacher. La diva hollywoodiana é Maria Callas in “Maria”.

A proposito di Emanuele Filiberto, la cantante Nadia Lanfranconi dice che ha avuto una relazione durata tre anni con lui. Nessun commento da parte del principe.

Valentina Melis é un’ attrice a attivista impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne, ma é anche la ex di Massimiliano Varrese, da cui ha avuto fa figlia Mia. L’attore , dopo gli epiteti contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello, é stato definito maschilista da molti.

Su Instagram, un utente ha scritto alla Melis: "Il tuo esempio di frequentazione di Verrese non ha aiutato la causa". Lei ha risposto: "Mi dispiace molto che tu scriva questo. Il mio impegno contro la violenza sulle donne è concreto e sempre presente. A noi donne viene chiesto sempre di pagare il conto per quello che fanno gli uomini che frequentiamo o che abbiamo frequentato. I nostri padri, fratelli, figli, cugini. Ora addirittura gli ex. Noi non siamo responsabili delle loro azioni. Loro ne sono responsabili, non noi". La donna ha poi scritto che non risponde piú a domande sulla questione

