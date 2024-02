PILLOLE DI GOSSIP! I RICCHI E POVERI SONO “I VERI SOVVERSIVI” DI “VIVA RAI 2”: CANTANO SULLE STRISCE PEDONALI E POI ANGELA PARTE (SENZA CASCO) SULLO SCOOTER DI UN MOTOCICLISTA – “NON SI QUANTE LEGGI HANNO INFRANTO IN SEI SECONDI” - L’IRONIA DI FIORELLO SUI RUSSI CHE VOGLIONO ATTACCARE I SATELLITI – BELEN NUDA NELLA VASCA A SAN VALENTINO, JENNIFER LOPEZ E BEN AFFLECK, ANCHE DRUSILLA FOER SI AUTOCANDIDA PER IL PROSSIMO SANREMO - I PIEDI DI DANIELA MARTANI E LE ULTIME DAL GRANDE FRATELLO - STASERA SU RAI 2 ALLE 23, 30 IL FILM DI DAGO E MARCO GIUSTI, "ROMA, SANTA E DANNATA" - VIDEO

ROMA SANTA E DANNATA - TRAILER

Ivan Rota per Dagospia

ricchi e poveri viva rai 2

A Viva Rai Due, Fiorello preoccupato perché Angela dei Ricchi e Poveri arriva in moto senza casco: “Lei il casco lo mette solo dal parrucchiere. E poi sapete chi ha scritto la prefazione del loro libro? Il ministro Brunetta. Angela ormai, dopo le esagitate esibizioni a Sanremo è diventata un meme: con spinello o piercing, dall’ esorcista o con gli occhi spiritati.” Telefona anche la mamma di Fiorello e dice al duo: “Sono cresciuta con voi.”

E poi, a proposito di Vasco Rossi che dice di star scrivendo una canzone per tutte le donne: “Sapete come si intitolerá? Colpa d’ Alfreda.” E poi: “Mahmood secondo nella classifica mondiale di Spotify. I Santi Francesi in tour nelle chiese con Diodato come officiante mentre il tour dei La Sad é in quelle sconsacrate.”

A Splendida Cornice, Geppi Cucciari ha ragione a chiedere a un ospite: “Ci dica qualcosa che ci dica di giustificare il costo del canone”. Appunto.

ricchi e poveri viva rai 2

Harry e Megan hanno cambiato il cognome dei due figli Archie e Lilibet. Poi anche su questo faranno una fiction. Sapete quale cognome è stato scelto al posto di Mountbatten-Windsor? Il cognome é Sussex. Data l’ormai bassa popolarità della coppia in questo momento, secondo molti, questo è un modo per riavvicinarsi sia alla famiglia reale, che agli inglesi. Ma chi li consiglia?

angela dei ricchi e poveri su una moto

Vladimir Luxuria: “Al Muccassassina a due passi da San Pietro ballavamo come dei capitoni.” Carlo Verdone: “Entrai in un locale e vidi Helmut Berger ballare nudo.” Questo e molto altro in Roma Santa e Dannata con Roberto D’ Agostino e Marco Giusti come Dante e Virgilio, oppure Ric e Gian o Tomas Milian e Bombolo. Dago lo la presentato a La Vita in Diretta da Alberto Matano e in pochi minuti ci ha portato nel “labirinto eterno.” Stasera su Rai Due alle 23.30 e poi su Rai Play.

Belen Rodriguez fa impazzire i pipparoli social con una foto nuda nella vasca il giorno di San Valentino. Salutame a Elio Lorenzoni!

jennifer lopez 2

Per il dopo Amadeus, alla conduzione Sanremo si candida anche Elettra Lamborghini. Le piacerebbe condurre il Festival con Alessandro Cattelan. E magari con Drusilla Foer. Anche lei candidatasi. Si prevede un -1 di share. “A Sanremo io vorrei anche presentare una canzone, che continuerò a presentare finché non verrà presa.”

jennifer lopez 1

L'ex pasionaria del Grande Fratello Daniela Martani sarebbe pronta per le piattaforme a pagamento: "Mostrerò solo i piedi.” Solo su OnlyFans...

"Mi sono serviti quasi due decenni per capire me stessa prima che l'universo si aprisse e mi permettesse di ricongiungersi con l'amore della mia vita". Jennifer Lopez racconta il grande amore ritrovato per Ben Affleck.

Grande Fratello. Hanno mandato in casa Mirko, con tanto di annuncio due giorni prima, per farlo riconciliare con Perla e lui é da ieri che sta difendendo Beatrice Luzzi. Ma non capite? Mirko appoggia Beatrice Luzzi per “ripulire” Perla, farle fare pace con la sua nemica e portarla alla vittoria. Embé, sono figli di Maria. Ma la “roscia” non di fa pijá per culo.

drusilla foer

Mirko Brunetti geloso del rapporto fra Perla Vatiero e Alessio Falsone…

Ecco la strategia della redenzione: Mirko Brunetti ha consigliato a Perla di pensare meno al gruppo e più a se stessa e di non portare avanti battaglie che non sono le sue. Lei ha cercato di giustificarsi e nel farlo ha smascherato quella che è la strategia dei suoi amici: “Io l’ho fatto un po’ per la situazione. Perché magari avendo la capacità di affrontare delle cose potevo cambiare tutto, la frittata, girare le cose… un po’ per loro… e… Non l’ho fatto per me, l’ho fatto per… Io mi sono sentita come se tutti quanti contassero su di me per quella cosa. Intendo loro, persone a me vicino che stavano male e che avevano visto in me il modo“.

daniela martani

Edoardo, fidanzato di Anita Olivieri, durante l’intervento di Alfonso passa un bigliettino ad Anita. La squalifica, data la recidività (ricordiamo che la madre passò un bigliettino sempre a Anita), è l’unica opzione. Tanto ormai…

Marco Bellavia, ex concorrente del Grande Fratello Vip bullizzato, difende Beatrice Luzzi: “Quindi esce Vittorio perché Giuseppe Anita and company lo hanno nominato e processano Beatrice? Il mondo al contrario è realtà! Ma Perla è la capitana del gruppo contro Bea? Che parla dalle 21.30? Io sto con Bea…Credo proprio che al Grande Fratello ci sia differenza astrale tra personalità, intelligenza, presenza mentale di Beatrice Luzzi e il resto del cast”.

angela dei ricchi e poveri viva rai 2 belen belen 1 daniela martani piedi