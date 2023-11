PILLOLE DI GOSSIP – AMORI E BOLLORI DI BENDETTA PORCAROLI: “CON PIETRO CASTELLITTO E’ STATO SOLO UN FLIRT. CON SCAMARCIO FACCIAMO LUNGHISSIME TELEFONATE” (MA SI QUAGLIA?) - MADALINA GHENEA E IL TENNISTA BULGARO DIMITROV SI SONO LASCIATI? ORMONE IMPAZZITO AL GRANDE FRATELLO: FIORDALISO DAVANTI AL MACELLAIO PAOLO: “SE AVESSI AVUTO VENT’ANNI, ME LO SAREI MANGIATO VIVO…” – SIMONA IZZO AL VELENO CONTRO SELVAGGIA – BRBRA STREISAND E IL FLIRT CON RE CARLO D’INGHILTERRA – CORONA SU GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI…

Ivan Rota per Dagospia

Benedetta Porcaroli dopo il flirt con Pietro Castellitto era tornata con Riccardo Scamarcio. Stanno ancora insieme? Ecco cosa dice l’ attrice: “Con Pietro ci vogliamo molto bene ora, é stato un flirt. Con Riccardo che vuole che risponda? Ci facciamo lunghissime telefonata”.

Ma Madalina Ghenea e il tennista bulgaro Grigor Dimitrov si sono lasciati? I due hanno cancellati dai social tutte le foto che li ritraggono insieme.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prossimamente condurranno Ex On The Beach Italia, reality registrato mesi orsono. Fabrizio Corona dice che i due si sono lasciati. Mossa mediatica per destare interesse verso il programma? I fan dicono che i due sono innamoratissimi. Corona che Pretelli tra una settimana lascerà la casa che divideva con Giulia. Attendiamo sviluppi…

Ormone impazzito al Grande Fratello: Fiordaliso in piscina, davanti al fisico palestrato del macellaio Paolo, non si trattiene e ieri sera spiega: “Se avessi avuto vent’anni, me lo sarei mangiato vivo… sono dodici anni che non provo emozioni (un eufemismo), mi è resuscitato l’ultimo ormone.”

E non è da meno Rosy Chin che davanti a Mirko “Temptation” Brunetti va in deliquio e dice: “Devo dare una mano…”, sempre durante il bagno in piscina dove ieri sera i due ragazzi le buttano per calmare i bollori. Signorini elegge Fiordaliso “Miss maglietta bagnata”.

E Anita sempre su Mirko Brunetti dice che quando lo vede “ ti arrivano le vampate di calore come quando apri il forno” e incontra Greta (l’ex?) fidanzata di Mirko che non ce l’ha con lei, ma con Angelica “la gatta morta”. Un confronto al vetriolo tra le due che si lasciano astiose. Angelica comunque, grazie alle moine a Mirko, si salva e la montanara Giselda viene eliminata. In nomination finiscono Ciro, Giampiero, Giuseppe, Grecia, Massimiliano Varrese , Vittorio e Letizia.

“Io non accetto proprio la morale da una donna che ha fatto la tentatrice a Temptation Island“: ha detto Riccardo Romagnoli, fidanzato (?) di Angelica, a Greta ( sará contenta Maria De Filippi). La tentatrice ha risposto: “Giudicare una persona perché ha fatto un programma, tra l’altro bellissimo e spettacolare che consiglio a tutti perché ha fatto rinascere. Si commenta da solo anche lui. Com’è il detto? Si piglia chi si rassomiglia.”

Beatrice Luzzi per ventiquattro ore doveva esaudire i desideri di Massimiliano Varrese: lo ha massaggiato e gli ha detto che le piacciono le sue mani pelose. L’ odio si é trasformato in amore? Ricordiamo che sono due attori. Giuseppe Garibaldi è geloso.

Entra il compagno da cui Beatrice Luzzi ha avuto i due figli: elegante, piacione, un po’ troppo loquace, ma ancora legatissimo a lei. La rete e la casa sono tutti per loro: un esempio di come dovrebbero essere le coppie dopo una separazione. Anche Giampiero Mughini esulta.

Mi piaccion le babbione. Nell’ autobiografia My name is Barbra, in uscita martedì 7 novembre, Barbra Streisand scrive : “Se avessi giocato bene le mie carte, avrei potuto essere la prima principessa ebrea”: si riferisce al flirt che ebbe con re Carlo d’Inghilterra nel 1994. Lady Diana aveva sempre sospettato che tra i due ci fosse una tresca perpetrata nel tempo .

Continua la guerra tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo che ieri a La Vita in diretta é tornata a parlare della giurata di Ballando con le Stelle senza chiamarla per nome: “Io non parlo della signora. Però le dico solo che io e mio marito facciamo ditta da 38 anni. Abbiamo fatto più di 30 opere e vinto moltissimi premi. Se io l’avessi oscurato, o se lui avesse oscurato me, probabilmente la nostra storia sarebbe finita e in realtà è alimentata perché la nostra leadership cambia…”

