Da giorni in tanti a Milano si fanno una domanda: ma chi ha organizzato il parterre della prima di House of Gucci? Prezzemolini, centinaia di discotecari, pseudovip, influencer e youtuber a gogó. Una decana del giornalismo esclamava: “Più che un evento top, pare una sagra. Anzi, quelle sono meglio”.

Un’occasione che poteva essere unica per Milano, vista la presenza di Lady Gaga, la star più mediatica del momento e che invece si è rivelata, complice anche la pioggia,un mezzo flop. Tra i personaggi accorsi, Barbara D’Urso, Elisabetta Gregoraci, Bianca Guaccero, Claudio Marchisio.

Molti vip hanno declinato l’invito a entrare nella casa del Grande Fratello nonostante i cachet consistenti loro offerti. In primis, il grande rifiuto è stato quello di Barbara Bouchet. Ora entreranno nuovi concorrenti: tra questi dovrebbero esserci Patrizia Pellegrino, Nathalie Caldonazzo e Maria La Rosa in arte Monsè (così recita il suo biglietto da visita). Ma perché non fare entrare Gegia?

A Milano è ormai un’ icona invitatissima e molto richiesta: parliamo di Melania Rizzoli. Il cenacolo di Arturo Artom ha riunito lei, Roberto Burioni, Red Canzian, Mario Lavezzi, Geronimo La Russa e tanti amici per una tartufata nel pastificio urbano realizzato a Milano da Stefano Scaroni. Il Professore ha ribadito l'importanza della terza dose e con Melania Rizzoli, Assessore al Lavoro della Regione Lombardia ha poi illustrato i clamorosi dati di crescita della regione in termini economici e di percentuali di vaccinati. E poi Mario Lavezzi e Red Canzian con gli aneddoti di una vita conditi da un grande bocca in bocca per 'Casanova Opera Pop' appena annunciato dallo storico batterista dei Pooh che debutterà all'inizio del prossimo anno. Gran finale ovviamente col tartufo, ma questa volta di cioccolato realizzato dal grande mago dei dolci Ernst Knam.

Ma c’é davvero l’ombra di Fabrizio Corona dietro i teatrini del Grande Fratello Vip? Le prime a metterlo di mezzo erano state Soleil Sorge e Sophie Codegoni e più recentemente Alex Belli. Ecco cosa disse Sophie a Soleil: ”Sappiamo che ti sei fatta scrivere un copione. Già prima di entrare avevi programmato tutto. Sì parlo anche dell’interferenza tra te, Manuel e Lulù. Mi ricordo anche Fabry dirti questa cosa e tu non vedevi l’ora. Dobbiamo tirare fuori tutto? Sono cattiva? Forse perché sono troppo vera. Vuoi che dica tutto? […] Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel! Quindi di che cosa stiamo parlando? Con Fabri a tavola!. “ Ecco cosa ha risposto Corona: “Il mio nome viene spesso tirato in ballo perché è più ingombrante delle persone che ci sono dentro. Cerco sempre di stare fuori anche se poi mi trovo ad essere al centro dell’attenzione. Non è colpa mia.

Mi hanno proposto di partecipare anche come attore in alcuni film ma ho sempre rifiutato. Reality non li farò mai.” Ora Netflix sta realizzando una serie sulla sua vita.

Gli abiti di Cristiano Malgioglio indossati durante il Grande Fratello che hanno fatto impazzire il pubblico e qualche famoso stilista saranno messi all’asta per una giusta causa. Tra le curiosita..sono tutti disegnati da lui ... A quando pare una casa di produzione si è prenotata per avere le bozze dei disegni dei sui abiti. Sono gia' richiestissimi le mises dei vestiti che indossa a Tale e Quale Show, sempre piu originali. Achille Lauro scansati.

Che Morgan si rilassi. Come tutti sanno Selvaggia Lucarelli ha detto al cantante che aveva ballato male, lui se l’è presa e ha dato dell’ incompetente alla giurata di Ballando con le Stelle. Poi la lite é degenerata. Morgan ha rivelato di averla addirittura denunciata: “Io a Selvaggia Lucarelli ho mandato un messaggio privato su Instagram, lei lo ha pubblicato: è un reato penale, è violazione della privacy e dell’onore. Lei ha svelato un meccanismo, era una confessione privata. Io stavo parlando di meccanismi professionali che lei non era tenuta a svelare. E’ un reato penale e civile. L’ho denunciata.” La Lucarelli se ne fará un baffo.

Sembra sempre più un teatrino la storia tra Alex Belli e la “moglie” Delia Duran che ha voluto vedere Soleil, la terza incomoda, la settimana scorsa, ma non il marito. E perché? Perché così facendo sperava di entrare come concorrente nella casa del Grande Fratello. Lei stessa lo ha ammesso, e ci sarebbe andata anche se Alex Belli ne fosse uscito.

Andrea Casalino al Grande Fratello Vip è durato come un gatto in tangenziale, ma ha le idee ben chiare sulle dinamiche della casa. Al programma di Giada Micheli “Non succederà più”, ha commentato il flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: “Secondo me loro avevano adottato un’ottima strategia, ma nella strategia secondo me lui giocando giocando ci ha un po’ creduto. Ho la sensazione che lui stia un po’ tremando di fronte a questa strategia all’inizio ben pianificata, poi se ha finto anche su questo gli do una stretta di mano perché davvero sembra uno che sta cominciando a crederci e poi peró ha ceduto”.

Rosmy, una piccola eroina della musica. La dark lady lancia una provocazione dal titolo “FAKE NEWS”, e così affronta il tanto discusso fenomeno e pare stia alzando il polverone di un vero e proprio esperimento sociale, su un argomento, che secondo la darkissima Rosmy non va sottovalutato. Ma Marracash? Non l’avrà mica già dimenticato? Per ora Rosmy preferisce divertirsi in una festa con le leggende della musica internazionale, mentre Elodie si gode la sua nuova storia. Il mormorio fa attendere nuove vicende.

Se vi piacciono i giochi hard. Immanuel Casto, dopo l’ennesimo sold-out del primo capitolo di Squillo, arrivato ormai alla decima ristampa, la nuova uscita Deluxe ripropone Il meglio e il peggio degli storici tre capitoli della collana Time Travels: Satiri e Baccanti ,Megere e Meretrici e DeepSpace69 (2017). Un lungo viaggio nella storia del meretricio partendo dall’Antica Grecia, passando per il Medioevo fino al futuro.

