Ivan Rota per Dagospia

fiorello

La battuta di Fiorello a Viva Rai 2: "Faranno un film su Annibale con Denzel Washington e i tunisini si sono arrabbiati perché è un attore di colore, mentre Annibale era bianco. Immaginate in futuro una fiction su Salvini interpretata da un attore di colore? Sarebbe meraviglioso",

Federica Pellegrini ha annunciato che la figlia nascerà a Capodanno e le darà un nome di sette lettere senza rivelare quale. Fiorello lo ha scoperto: “petardo”.

federica pellegrini

Grande Fratello. La plurilaureata Anita Olivieri dice del modello Federico: “Mi ha mostrato qualsiasi cosa”. In che senso? E Greta di lui dice: “Ha un’ energia molto bella.” Lui bacia Greta, ma dice di essere attratto da Anita, ma in pochi gli credono.

E per la serie “ho visto cose che voi umani”, Alfonso Signorini chiosa: “Vedo i tatuaggi nascosti di Paolo”. Ma il macellaio glieli ha fatti vedere?

Greta e Perla, le due ex dell’ eliminato Mirko, ora si abbracciano. Lui torna per un confronto. Greta nega di avergli detto di volere un figlio da lui. Vengono mostrate le immagini di Perla a Temptation Island in cui portava a letto il tentatore Igor. Mirko si decide: “Tra me e Perla oltre all'affetto non ci potrà essere ancora altro…So che tu sei arrivata a capire il male che mi hai fatto". Non poteva pensarci a dirlo prima di farsi eliminare?

beatrice luzzi

Rosanna Fratello (che con un paio di occhiali sarebbe la sosia di Cesara Buonamici) non si ricorda di quello che dice contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello: “Lei utilizza le persone per farsi notare, io non ho bisogno di farmi notare, mi faccio notare da sola. Non la conosce nessuno, mi sono persa qualcosa?”. Poi lo nega. Per fortuna ci sono Giampiero Mughini e Alfonso Signorini che glielo ricordano. E tutto il pubblico lo ha visto e sentito. Mughini dice alla Fratello: “Trovo poco elegante che una entri in una situazione accendendo una dinamite ‘io ho una grande storia e lei non la conosce nessuno’”

L’attrice replica: “Le persone che stanno utilizzando gli altri sono loro, la signora (Rosanna Fratello) quando è entrata mi ha detto sei famosissima, sei fortissima, sei bravissima. C’è un’altra cosa imperdonabile, a parte che l’ho accolta e seguita con grande spontaneità, ma quello che lei ha detto in merito al mio sentimento nei confronti di Giuseppe Garibaldi (ovvero che lo ha usato) non glielo perdonerò mai.”

sara ricci

E poi Mughini accusa Sara Ricci di ineleganza per aver tirato fuori cose di venticinque anni contro la Luzzi. Nella notte Sara Ricci viene rimproverata di comportarsi male con i costumisti. Lei risponde che è un’ attrice con trent’anni di carriera. Sempre stanotte Beatrice mostra segni di cedimento, vuole uscire, ma Fiordaliso la sprona a rimanere: ”Non hai a casa due bambini”. É Fiordaliso se la ride poi per le parole della Fratello: “Ho scoperto stasera che é entrata una cantante piú famosa di me.”

Prima, Beatrice Luzzi ha ricevuto la visita dei due figli e del cane Simba. Valentino, il piú grande, che ormai é un idolo dei social, le dice: “Stai dando un esempio a tante donne e a tante ragazze anche della mia età…Quello non è un uomo, è un vigliacco”. “Ma chi?”. “Varrese”. “Ma state soffrendo per il fango che ci stanno tirando?” La risposta: “Ma però se tu esci gli dai solo soddisfazione.”

barbara de rossi simone fratini

Massimiliano Varrese invoca la squalifica perché lei avrebbe estorto il nome al figlio. La Luzzi gli da del bipolare e l’ attore invoca di nuovo la squalifica, ma ha la memoria corta. Esattamente due mesi fa Varrese ha dato della bipolare a Beatrice.

I preferiti della casa sono inspiegabilmente proprio Varrese e Anita Olivieri con Fiordaliso. Cesara Buonamici, che forse stava guardando un altro programma, salva il bidello “primitivo” Giuseppe Garibaldi. In nomination Beatrice, Grecia, Perla, Sara e Vittorio.

All’ attrice son sempre piaciuti giovani: Barbara De Rossi a 63 anni si è sposata per la terza volta con un uomo che ha 11 anni meno di lei. Lui è Simone Fratini, 52 anni, parrucchiere e imprenditore nel mondo della cosmesi per i capelli. I due stanno insieme da sei anni.

ariadna romero julio iglesias jr 47

Ariadna Romero raggiante a Roma per la prima volta in compagnia del fidanzato 50enne Julio Iglesias Jr., figlio di Julio Iglesias: prima a cena da Rinaldi al Quirinale, poi festa al Tartarughino.

ariadna romero julio iglesias jr ariadna romero 27 ariadna romero 25 ariadna romero 23 ariadna romero julio iglesias jr 45