l’italia è una repubblica basata su bellissima di annalisa #LAnnoCheVerrà pic.twitter.com/zRuqtXZSdd — lia ? | free palestine!! (@giuliecip) January 1, 2024

Ivan Rota per Dagospia

Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano a Roma dopo aver passato il Capodanno alle Maldive. La coppia si è concessa un viaggio lontano dalle polemiche scatenate da Ilary (che aspetta il Pupone in tribunale per la causa di divorzio). Lady Totti ha condiviso alcune foto del viaggio e un video, che ritrae lei e il compagno mentre si sfidano in una gara con le moto d'acqua

È stata costretta a fermarsi Elodie, alle prese con l’influenza dopo il concerto di Palermo la notte di Capodanno. La cantante era attesa la sera del 1 gennaio in piazza dei Martiri a Teramo, ma è arrivato il forfait a causa di tosse e tracheite: “I medici mi hanno imposto il riposo forzato”. Sui social in tanti hanno evidenziato alcuni problemi tecnici durante l'esibizione di Elodie a Palermo: La polemica del “Giornale di Sicilia”: “Elodie ha vietato le riprese, anche per pochi minuti”

Chiara Nasti è incinta? L'abito succinto indossato per Capodanno da lady Zaccagni ha destato non pochi sospetti su una possibile gravidanza, complice un pancino troppo gonfio…

Klopp perde la fede nuziale sul prato di Anfield al termine del match vinto 4-2 dal Liverpool contro il Newcastle, che ha permesso ai Reds di issarsi al comando della Premier League. Il tecnico tedesco ha poi ritrovato l’anello grazie all'occhio lungo di un cameraman che è stato a lungo ringraziato da Klopp: "D'ora in poi può importunarmi ogni volta che vuole".

Romina Power sgancia una bomba a “L’anno che verrà”: “John Lennon volle mio padre sulla cover di un disco dei Beatles, papà se ne sta lì proprio dietro di lui, come fosse un’aureola. Io non ne sapevo niente, se ne è accorto Yari un pomeriggio, mentre era a casa di Yoko Ono”. Ma cosa ci faceva Yari a casa di Yoko Ono?

Sempre a L’ Anno che verrá, Amadeus irrompe sul palco e interrompe l’ esibizione di Annalisa perché stava scattando la mezzanotte. Poi Fiorello lo videochiama solo per dirgli di essere “troppo ubriaco per dire qualche cosa”.

Stanno per iniziare le riprese della serie Costiera che porteranno sulla costiera amalfitana un cast stellare. Si parla persino di Scarlett Johansson.

Grande Fratello: francamente è molto più grave cercare di far passare Beatrice Luzzi, donna e madre, come un alcolizzata come ha fatto Anita, piuttosto che il termine “dissacrante” detto dalla Luzzi ad Anita, ma visto come reagiscono in casa…

Letizia picchia l’ex fidanzata e vanno ad abbracciarla. Varrese offende verbalmente Beatrice dal primo giorno e lo difendono. Anita denigra e minaccia Beatrice dal primo giorno e la scongiurano di non abbandonare la casa. É Rosanna Fratello che dice che la Luzzi ha qualcosa che non va?

Il fatto che Alfonso Signorini abbia dovuto premettere che il cazziatone ad Anita, per la scenetta con Garibaldi che offendeva il sacramento del battesimo, è una sua idea e non del GF la dice lunga. E il fatto che la regia avesse messo solo le immagini e Alfonso abbia insistito per avere l'audio? Poi alle nomination ha trattato Marco Maddaloni a pesci in faccia. Il conduttore é l’ unico che ha capito, ma tutto ciò la dice lunga sulla raccomandazione di Anita.

Il punto piú basso, dopo le cattiverie che hanno operato, é stata la preghiera in giardino con in sottofondo Bad Romance di Lady Gaga. Dopo il segno della croce, a mani giunte, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese, Marco Maddaloni e Anita Olivieri, che ha detto: “Sì, lo voglio fare anche io!”. Solo che poco prima ha detto di non essere credente.

Signorini, persona di cultura e regista di opere liriche, si é accorto che il “libretto” del Grande Fratello è scritto male. Gli autori non parlano di cose importanti e le scelte autoriali sembrano tutte fatte per indebolire Beatrice Luzzi.

A essere notate dal pubblico sono state le frasi di Anita verso Beatrice. Infatti le ha detto: “Bevi la camomilla invece che dell’alcol che non ce la fai. Non ce la fai proprio Bea. Un bicchiere e guarda come fai. Due vaffa e le mani al collo”. La Oliveri si riferiva al fatto che la Luzzi dopo aver bevuto un bicchiere di vino ha aggredito Giuseppe in quel modo. Nel litigio è intervenuto lo stesso Alfonso Signorini per chiudere la questione

Per far dimenticare le cattiverie si da spazio a tre momenti strappalacrime: Perla Vatiero vede il padre, Rosy Chin riceve la visita del marito che ha anche cucinato per lei e Letizia Petris quella della madre che si scusa di mandarle in ritardo le mutande. Lacrime.

Al marito non viene mostrato il video di Rosy Chin a letto con Marco Maddaloni mentre quelli di Beatrice sotto le coperte con Vittorio viene trasmesso come se piovesse.

I preferiti della casa sono Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. L’immunità dell’ opinionista Cesara Buonamici (che forse non vede il programma) va a Marco Maddaloni. Ridateci subito Sonia Bruganelli.

Le nominate della puntata sono Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello. Le due inquiline vanno al televoto con Federico Massaro e Monia La Ferrera. E che dire di Mafalda di Savoia Aosta in studio vestita da soldatino e presente in puntata soltanto in quanto amica di famiglia di Cesara Buonamici e consorte?

A Courmayeur, al Grand Hotel Royal e Golf, una cena benefica senza precedenti: “Courmayeur for Research” organizzata da Arturo Artom per Cenacolo Artom in favore della Fondazione IEO-MONZINO, di cui é presidente Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Cena culminata nella raccolta di oltre 60.000 euro per la ricerca cardiologica. E poteva mancare Alba Parietti a cantare? No, la nostra Pariettona non ha deluso i convenuti.

