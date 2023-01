PILLOLE DI GOSSIP – CHI È L’ATTORE ITALIANO CHE “SCRIVE SEMPRE” ALLA PORNOSTAR EVELINE DELLAI? LEI DICE A "MOWMAG": ”LUI PRIMA ERA DAVVERO FAMOSO” (AIUTINO: L’ATTORE HA FATTO DIVERSI CINEPANETTONI) - GRANDE BORDELLO: LA NEW ENTRY DANA SABER SCAZZA ANCHE CON WILMA GOICH, ACCUSATA DI ESSERE GELOSA DI DANIELE - ORIANA MARZOLI FLIRTA CON DANIELE DAL MORO MA AMMETTE: “IL MIO CUORE È OCCUPATO, NELLA CASA NON MI INTERESSA NESSUNO”. POI DEFINISCE “UNA MERDA” UNA CANZONE DI FEDEZ E SALMO – AGENZIA MASTIKAZZI: GEMMA GALGANI VOLEVA FARSI SUORA

Ivan Rota per Dagospia

Dopo la lite con Giaele De Doná, al GF Vip Oriana Marzoli è corsa da Luca e gli ha chiesto chiarimenti su una frase che lui ha detto, ovvero di entrare single ed uscire tale dalla casa. “Se non trovo qualcuna, o trovo qualcosa che mi travolge o nulla, non ho più tempo da perdere, zero. Una roba o mi travolge, a vent’anni dici ‘Vabbè, proviamo’, adesso ho sempre più chiaro quello che voglio, non voglio più perdere tempo, non ho più voglia di star male come un cane” , ha detto Onestini. Oriana morta!

Una Patrizia Rossetti lacrimevole dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip dice: Ciao a tutti, questi attimi li dedico a voi che mi avete supportata dal giorno uno. Mi avete dato piccole soddisfazioni ad ogni puntata votandomi e salvandomi sempre. Vi ringrazio tutti per gli infiniti messaggi che mi state mandando ed i pensieri che sto ricevendo. Ve ne sono tanto grata. Il vostro affetto è importante per me. Vi amo.“ Troppo.

Gemma Galgani è da tanti anni una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. In una recente intervista rilasciata a ‘Uomini e Donne Magazine’, Gemma ha fatto una confessione privata che ha lasciato tutti senza parole. La dama del programma ha rivelato che voleva farsi suora. Anche noi…

Ieri notte Wilma Goich ha parlato con Milena Miconi e si è lamentata dell’atteggiamento di Dana Saber. Pare infatti che la Saber abbia accusato la cantante di essere gelosa di Daniele e un’infiltrata del GF: “Questa mi ha detto che io sono un’infiltrata del GF. Lei mi ha affrontato dicendo ‘tu mi dici così perché sei innamorata di Daniele!’. Ma come si permette? Io ho una bellissima amicizia speciale con Daniele. Se io e lui fossimo stati innamorati ci saremmo dichiarati. Poi mi ha detto ‘ogni volta che succede qualcosa tu sei dietro, quindi tu sei stata messa qui dal GF per controllarci’. Io sono uscita e rientrata per il biglietto, mica perché mi hanno fatta rientrare loro.” Senza Wilma il GF Vip non sarebbe più lo stesso.

Oriana Marzoli si è lamentata con il GF Vip per aver messo una canzone di Fedez e Salmo, Viola: “Che merda di canzone, ma che cavolo di merda. Ma che schifo di musica è questa? Che brutta musica dai, che schifezza cambiate“. Fedez e Salmo per ora non hanno reagito. E poi ha detto che il suo unico amore è il suo ex fidanzato…

Soleil Sorge, opinionista per due settimane al GF Vip, è anche una scrittrice, ma non conosce bene l’italiano. Ha detto a Luca Onestini di fare i saltimbanchi. Lui l’ha corretta. Si dice “sei un saltimbanco”. Vabbé.

L'attore diciottenne Noah Schnapp, star di Stranger Things dove interpreta il gay Will Byers, ha fatto coming out con un video condiviso su TikTok in cui ha scritto: «Quando ho finalmente detto ai miei amici e alla mia famiglia che sono gay, tutto quello che hanno risposto è stato “lo sappiamo”»

Con Maria Grazia Cucinotta ripartono, dopo la pausa per le festività, sempre dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, gli interessanti e divertenti viaggi de "L'autostoppista", il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-conducente è il bassotto pet influencer Byron con 26 mila follower su Instagram (@byron.righetti), seguitissimo format nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti.

Ha avuto un figlio da una famosa imprenditrice romana, ma la liason é naufragata e lei non gli dà più alcun benefit. Ora l’ex tronista si arrangia frequentando anziani signori in quel di Villa d’Este a Cernobbio… e pensare che era milionario

Andrea Maestrelli ha rivelato a Davide Donadei particolari riguardo il fatto che la sua ex Nicole Murgia lo abbia tradito “Ho le prove di quello che dico. E come se non bastasse li ho pure visti. Te non hai capito, io il giorno dopo li ho anche beccati insieme! Sì a cena erano insieme. Il giorno dopo che ci siamo lasciati. Lei era venuta in vacanza in Sardegna con me e la mia famiglia e…” Aspettando sviluppi questa sera…

Chi è l’attore italiano che “scrive sempre” sui social alla pornostar Eveline Dellai? Lei dice a Mowmag:”Tu lo conosci questo attore italiano? Lui prima era davvero famoso, no? Vedi: lui sempre scrive, sempre.” Aiutino: l’attore ha fatto diversi cinepanettoni…

