Ivan Rota per Dagospia

Rivoluzione nella giuria di Amici che parte il 17 marzo: cassati Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, entrano Cristiano Malgioglio, Michele Bravi, e Giuseppe Giofrè che ha vinto nella categoria ballo Amici 2012 e una volta uscito dal talent ha visto decollare la sua carriera fino ad arrivare in America, dove ha lavorato con alcune delle artiste più famose nel mondo della musica come Jennifer Lopez, Britney Spears, Taylor Swift e Ariana Grande

La strategia di mettere il letto in piazza continua nella guerra dei Roses tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ora è il turno di Ilary Blasi che fa gli auguri per il compleanno del suo nuovo compagno Bastian Müller : una vera e propria dichiarazione d'amore vista nelle stories Instagram della conduttrice . Una serie di immagini in cui i due sono avvinghiati e si trastullano con baci stellari a favore di obiettivo. «Happy birthday darling. I wish you all the best... so much love», ha scritto Ilary sulla foto di un intenso bacio con vista panoramica. Altro che flirt, i due fanno sul serio. Secondo gli addetti ai livori pare che lei abbia già presentato il manzo tedesco ai suoi 3 figli…

Paura in palcoscenico a Montecatini per Barbara D’Urso, in scena con Taxi a due Piazze,che ci dice:”Stasera sul palco un momento shock. Allora, sono le due di notte e sono appena tornata in albergo distrutta. Però devo raccontarvi cos’è successo stasera in scena al Teatro Verdi. Inizia la commedia, tutto perfetto, applausi, io entro, a un certo punto mentre stiamo recitando e siamo in tre in scena e c’era anche Franco Oppini, tutto ad un tratto nel pubblico (teatro pieno, mille persone stupende) scatta l’allarme anti incendio credo. Comincia quindi a sentirsi una sirena che non si fermava, tutte le luci di emergenza si accendevano e noi stavamo continuando a recitare.”

Il vero motivo (cachet a parte) che ha spinto Alessandro Cecchi Paone a (ri)sbarcare sull’ Isola dei Famosi? Dimagrire. La scorsa volte perse quindici chili, ora invece non riesce più a perdere peso. Intanto Il giornalista sogna di diventare padre insieme a Simone Antolini, il suo toy boy che sarà in tandem con lui all’Isola ,ma non ricorrerebbe mai a una madre surrogata. “Andiamo per dare un messaggio di normalità.Speriamo che questo cambi il costume, in meglio”, dice: speriamo non quello da bagno. Cecchi Paone ha anche detto di impazzire del il culo del suo giovane amico. Attento: la nuova linea “casta” di Pier Silvio Berlusconi ( ora per tutti PSB come una star) non consente certe dichiarazioni…

Matteo Berrettini esce subito di scena a Indian Wells: in campo proprio non va. Molti tifosi lo accusano di pensare troppo alla vita fuori dal campo e danno la colpa alla storia d’amore con la showgirl Melissa Satta che procede alla grande, sin troppo, nonostante le voci che li davano in crisi nera.

«Ti sconfiggerò bastarda laringite». Eros Ramazzotti è a terra e deve ricorrere all'aerosol per combattere la laringite che lo costringe al riposo. A casa è curato dalla fidanzata (?) Giulia Accardi. Il cantante romano riprende comunque il suo tour in giro per il mondo. «Ci vediamo al Forum martedì» scrive nella sua storia Instagram, confermando la data del concerto che lo vedrà di nuovo sul palco.

Secondo una spia,il team che lavora al GF Vip non sarebbe tranquillo in quanto accusato di non aver tenuto conto delle indicazioni degli psicologi riguardo alcuni concorrenti in gara. La spia dice:”Quello che è accaduto è stato che ci sono stati degli atteggiamenti diciamo aggressivi di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro e la psicologa aveva più volte dato un segnale d’allarme, ma non è stato preso in considerazione.In realtà autori e produzione sono a rischio e hanno insabbiato questi comportamenti non ascoltando le reiterate indicazioni del supporto psicologico. A voi le conclusioni”

“Nikita c’è sempre stata per me, quando stavo male, quando ne avevo bisogno” dice Daniele Dal Moro che si schiera dalla parte della modella contro il resto degli inquilini, ma d’accordo con Antonella Fiordelisi. Anche l’accusa di falsità, di non averlo salvato durante la catena, ogni cosa sembra un modo per attaccare Nikita. Antonella sottolinea che la modella le é sempre stata vicino e come Daniele nota che gli altri concorrenti aspettano un nuovo sbaglio di Nikita per poterla punire di nuovo. Sarà lei a vincere il GF Vip? Ha quasi superato le nomination di Maria Teresa Ruta…

Daniele Dal Moro fa poi un parallelo fra la sua amicizia con Nikita e il rapporto fra Oriana Marzoli (la sua “fidanzata”) e Luca Onestini. Dal momento che l’influencer ispanica ha sempre scherzato ed espresso apprezzamenti sull’aspetto fisico di Onestini, Dal Moro si dice maggiormente infastidito, poiché tra lui e Nikita Pelizon non ci sono mai stati giochi o flirt. Ora la Marzoli ha messo gli occhi sul giovane Andrea Maestrelli.

Francesca Caruso, nuovo assessore alla Cultura del Comune di Milano, vanta , come già si é detto, parentele “alte”:il fratello di sua nonna era il sassofonista Fausto Papetti, autore di musica da “pastura”. Gira peró voce che la cultura non sia proprio il suo forte. In una riunione non avrebbe saputo ricordare il titolo di nemmeno un film di Luchino Visconti. Speriamo vivamente non sia vero.

Trecentocinquantesimo Cenacolo per Arturo Artom al milanese Lucid Club, uno dei nuovi club chic aperti in città, un cenacolo sull’amore anche perché ospite d’onore é stato Massimiliano Finazzer Flory, regista di Altri Comizi d’Amore , film che uscirà tra poco nei cinema : un omaggio a Comizi d’Amore di Pier Paolo Pasolini. Il regista e attore si é prodotto nel raccontare la visione di Dante sulla donna e sull’amore. Tra i presenti , Francesco Micheli, finanziere e membro del Cda del Teatro alla Scala, Mapi Cecchetto, Roberta Ruiu, Francesca Airoldi, Francesca Rocco,Alessandro Decio, a Franco Scelsi, Lorenzo Comoletti, Ceo di Eco Contract, Halima Zamparini, Alessandra Repini, autrice di “The Italian Lady”, Pier Paolo Pancotto o il gallerista Eduardo Secci, Mattia Boffi Valagussa e Paola Mazzuccato.

Tornando al GF Vip, un aereo strappa un gran sorriso all’intera casa. “ORIELE IO SONO VIVO IL BANANO MENO ? BACI – COCCO” : è questo il divertente striscione che i fan della coppia hanno voluto per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Quel genio di Edoardo Tavassi ha decifrato il messaggio:

ad essere la più sincera tra i due è proprio Oriana.

Avendo compreso il senso, la venezuelana tira un sospiro di sollievo ed esclama: “Cocco, meno male che sei vivo. Ti amo”. Cocco é il suo cagnolino. Lui si mostra piuttosto preoccupato: “Dai, ma mi è morto il banano. Ho solo quello” e conclude “Sono preoccupato davvero, volevo che non morisse”.

“Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato” ripercorre le tappe fondamentali della vita dell’Avvocato per ricostruire soprattutto il percorso dell’uomo, tra successi e cadute, prima ancora che quella del personaggio pubblico, con un’introduzione di Antonio Di Bella. Prodotto da Marco Durante, Presidente di LaPresse e persona a lui molto vicina, in collaborazione con Rai Documentari, per la regia di Emanuele Imbucci, scritto da Stefano Cappellini, Emanuele Imbucci e Dario Sardelli, il documentario va in onda in prima visione in prima serata il 17 marzo su Rai Tre.

