PILLOLE DI GOSSIP – DILETTA ANNUNCIA IL SESSO DEL BEBE’ IN ARRIVO E KARIUS... – FEDERICA PELLEGRINI E LA POLEMICA SULLA SCALA DEI TURCHI - A "DOMENICA IN" BOTTA E RISPOSTA TRA MARA VENIER E MORGAN: “NON E’ CHE SEI NATO IN CONGO E NON CAPISCI STRUCA EL BOTON” (VIDEO) - A "VERISSIMO" RICICCIA ALESSANDRA PIERELLI CHE PER ANNI CI HA AMMORBATO CON LA SUA STORIA D’AMORE CON COSTANTINO VITAGLIANO – IL SEGRETO DI NATHALY CALDONAZZO, NUOVA CONCORRENTE DELL’ISOLA, LE CRITICHE A ORIANA MARZOLI E LO SHOW SULLE DRAG DI ALBA PARIETTI - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Diletta Leotta e Loris Karius annunciano con una festa in famiglia il sesso del bebè in arrivo: sarà una femminuccia

karius diletta leotta

Ancora polemiche sulla Scala dei Turchi, la famosa falesia che spunta a picco sul mare lungo la costa di Realmonte, in Sicilia. Federica Pellegrini ha mostrato sui social una foto con la gente arrampicata nonostante i divieti. “Non abbiamo capito se vietato l’accesso era solo per noi o per tutti”, ha scritto la Divina con tono polemico.

L'idea è di fare incontrare Battiato , Battisti, Bindi e Modugno con altre personalità internazionali del passato. Un esempio? Elvis Presley. Tutto ciò avviene in Stramorgan , il nuovo programma di Rai Due . A Domenica In, Mara Venier chiede a Morgan: «Ma ti hanno pagato no?» e Morgan divertito dice: «Beh qualcosina, ma noi non lavoriamo per soldi, lo sai» con Pino Strabioli , co-conduttore, che rincara la dose: «Noi siamo già nati "ricchi"». Evvai.

nathaly caldonazzo

Una curiosa: la sigla di Stramorgan é Cosa sono le Nuvole, l’unica canzone scritta dal grande Pier Paolo Pasolini che fu interpretata da Domenico Modugno. A cantarla oggi in modo egregio è naturalmente Morgan.

Mai una gioia: dopo Antonino Spinalbese nessuno dei gieffini é stato chiamato come ospite nei programmi tv che di solito celebravano il GF Vip. Sarà la nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi, ma persone che hanno passato sei mesi recluse, avrebbero meritato fosse loro dedicato un regalo. Soprattutto quelli come la vincitrice Nikita Pelizon che non hanno dai detto volgarità.

morgan a domenica in

Al posto dei Vipponi, a Verissimo hanno resuscitato Alessandra Pierelli che per anni ci ha ammorbato con la sua storia d’amore con Costantino Vitagliano. Di quei tempi ricorda: “Cosa rimane di quell’Alessandra? Rimane quell’essere spontanea, me stessa, semplice. Ero anche tanto ingenua, però anche quei momenti della mia vita mi sono serviti. Se adesso sono la donna che sono lo devo anche a quello. Ero ingenua e allo stesso tempo avevo voglia di fare tantissimo.” Amen.

federica pellegrini

Lo sfogo di Nikita contro altri concorrenti del GF Vip:”Di base sono stata antipatica perché non mi riuscivano a sottomettere, non riuscivano a farmi modificare il pensiero che avevo, non riuscivano a farmi fare gruppo contro un singolo. Una persona che è diversa, che è intelligente e furba da comprendere anche se qualcuno la vuole fregare. È difficile eh? È difficile quando vuoi vincere e vuoi fare un gruppo diverso… Una persona che anziché parlare male tende a parlare sempre in positivo e vedere i lati positivi. Che provochi e non ceda alla provocazione”.

federica pellegrini 3

Ancora GF Vip. Daniele Dal Moro difende chi critica la sua Oriana Marzoli : “Oriana è appena uscita da un percorso televisivo molto pesante che solo chi lo ha fatto può capire... Da quando è uscita non si è mai fermata un attimo, avrà dormito si è no 8 ore in 5 giorni. Sono due giorni che ha febbre tosse e mal di gola. Non è nel suo paese, non ha una casa e nemmeno i suoi vestiti. Il tutto per fare due serate che non solo non voleva fare ma che non ha avuto nemmeno modo di annullare... Invece di scrivere cagate andata a farvi una grigliata che è Pasquetta.. Per chi può festeggiarla!”.

I concorrenti dell’ Isola dei Famosi avranno la possibilità di scoprire un segreto di Nathalie Caldonazzo. Un aiutino: ha a che fare con la “dinamica” di un film del grande John Waters…

oriana marzoli

In questi giorni hanno parlato tutti della “culoide”: “Kim Kardashian è tra le star televisive più grandi e brillanti del mondo (?) e siamo entusiasti di darle il benvenuto nella famiglia AHS“, ha detto il co-creatore di American Horror Story, A questo punto possiamo dire che anche noi in Italia abbiamo centinaia di star televisive…

Nessuno crede al fatto che il programma Non sono una Signora continui a slittare perché parla di drag queen. Ci sarebbero contenziosi che vanno oltre il tema trattato. Ora si spera che lo show condotto da Alba Parietti vada finalmente in onda a metà Maggio.

Brutta sorpresa nell'uovo di Pasqua per i fan della popstar Taylor Swift e di tutti quelli che avevano creduto che la sua relazione con l'attore britannico Joe Alwyn non dovesse mai finire. I due si sono lasciati dopo sei anni. La coppia sarebbe scoppiata alcune settimane fa

alessandra pierelli costantino alessandra pierelli 3