Ivan Rota e il generoso Sor Rotella per Dagospia

morgan

"Buonanotte, io vado a fare un aerosol". Francesca Michielin ha commentato su Twitter la turbolenta puntata di X Factor 2023. La cantante ha dovuto fronteggiare Morgan che le ha ricordato la gaffe su Ivan Graziani. A difenderla ci hanno pensato l’ex conduttore di X Factor Alessandro Cattelan (“Si è deciso di far passare, Francesca come l'ultima delle stupide. Ecco, a me questa modo di essere e comportarsi, mi fa schifo”) e Antonella Clerici (“Francesca è bravissima, senza se e senza ma. In una lunga e faticosa diretta gli inciampi accadono a tutti. Che noiosi e ipocriti i giudizi lapidari dei tuttologi sapientoni. Vai Francesca")

Jessica Goicoechea, la modella fidanzata del difensore del Betis Siviglia Marc Bartra, stupisce sul red carpet dei Latin Grammy: è seminuda…

Sophie Codegoni ha un altro? A distanza di qualche settimana dal botta e risposta televisivo nel salotto di Verissimo, Alessandro Basciano sui social pubblica il contenuto della mail inviata dal suo legale a quello dell’ex fidanzata, in cui si fa riferimento ad una nuova relazione già in corso per la ragazza.

francesca michielin

Dopo il divorzio da Angelina Jolie, Brad Pitt era riuscito a ristabilìre i rapporti con tutti i figli tranne che con il ventiduenne Maddox. Ora si é aggiunta un’ altra figlia, anche la diciottenne Zahara Jolie-Pitt: durante la cerimonia di introduzione alla sorellanza universitaria Alpha Kappa Alpha, si è presentata come Zahara Marley Jolie togliendosi il cognome del padre.

Si intitola “Angelina Jolie et Brad Pitt: Les secrets du divorce du siècle”, il libro edito da Hachette sulla ex coppia d’ oro. Si parla del famigerato volo che fu la goccia che fece traboccare il vaso: in aereo Pitt litigó con il figlio Maddox, la Jolie intervenne, ma fu spintonata dal marito, i figli della coppia avrebbero provato a difendere la madre aggredendo Pitt che, come si legge nel libro, "avrebbe messo le mani al collo di uno dei bambini e dato un pugno in faccia a un altro per poi gettare birra e vino su di loro". Al termine della discussione, l’attore sarebbe sceso dal jet privato da solo, prima di dire: “Vaffanculo, ti lascio!".

jessica goicoechea marc bartra

Alexandre Grimaldi, figlio dell’ assistente di volo Nicole Coste e del principe Alberto di Monaco, ha parlato per la prima volta. Il suo progetto é quello di dare una nuova immagine alla dinastia monegasca, lavorando a stretto contatto con il padre. In pratica riportare Monaco ai fasti dei tempi di nonna Grace Kelly.

“La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente”, hanno voluto spiegare Veronica Peparini e il ventisettenne coreografo Andreas Muller su Instagram. Aggiungendo che non dipende dall’ etá li lei, 52 anni.

Festa da Cracco a Milano per il compleanno dell’ ex velina Ludovica Frasca. Dopo l’addio ad Adam Sigal é single. Col regista americano subentrato all’ex marito Frank Faricy é durata poco meno di un anno. Tornata in Italia, Ludovica si deve ora accontentare di fare l’opinionista in talk politici e a Pomeriggio 5. A festeggiarla anche l’amica del cuore Marica Pellegrinelli (ex Ramazzotti).

jessica goicoechea marc bartra 3

Non si puó dire che manchi fantasia ad Alfonso Signorini: il prossimo concorrente che potrebbe varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello sarebbe Marco Maddaloni. Nel caso, sapete il perché? Quando parteciparono all’ Isola dei Famosi, si parló di un flirt tra lui e Grecia Colmenares, concorrente dell’ GF.

Cos’é quella cosa che tiene dentro Vittorio Menozzi, il concorrente piú algido e impenetrabile del Grande Fratello? Il ragazzo si é confidato con Letizia Petris, protagonista del “lesbo drama” con la sua ex Nicole: “Ho questa cosa che tengo dentro. In realtà ci sono tante cose che non posso dire. Sono cose che riguardano delle persone, riguardano me soprattutto, come mi sento, cosa sento. Riguardano qualcuno anche qui dentro…” Di chi si é invaghito il modello?

sophie codegoni

Un Grande Fratello che vira sempre più pericolosamente verso Temptation Island: basti vedere l’ ingresso di Perla Vatiero con applausi da stadio, manco fosse stata Sharon Stone. Mirko Brunetti, suo ex fidanzato, voleva starle lontano, ma non ce l’ha fatta. Gli autori che fanno le pentole e anche i coperchi, vogliono a tutti i costi farli tornare insieme… Cosí lo share aumenta.

Ecco cosa ha detto Mirko ( imboccato?) di Perla : “Lei è proprio donna, una grande donna, adesso la vedo anche molto maturata. Poi è la persona più leale.. Ha dei bei valori, ma caratterialmente siamo opposti. Per me vederla serena è stato bello. Però devo fare una confessione, non mi è indifferente e mai lo sarà, non ce la faccio, non lo sarà nemmeno tra anni. Io mi vivo le cose in profondità e con lei è stata una storia davvero forte... Lei era tutto il mondo per me e io sono sicuro che ero tutto il mondo per lei”.

Greta, l’attuale fidanzata di Mirko, prima si scaglia contro gli autori del Grande Fratello perché non mostrano i suoi messaggi video, poi ci mette una pezza che é peggio del buco. Insomma la solita lagna che é stata fraintesa.

greta perla mirko gf

Ecco cosa dice: “Ci tengo a precisare una cosa per rispetto della gente che lavora. ODIO (si, maiuscolo!) vedere articoli di giornale dove interpretano le mie parole a loro piacimento…Greta ce l’ha con gli autori? Ma quando mai, conosco il programma…Volevo farvi capire che io il mio l’ho fatto, se loro giustamente hanno un altro tipo di scaletta e non è previsto far vedere la mia reazione…io non ci potevo fare niente…tutto qui".

Finalmente, dopo dieci anni, tornano in scena i Gossip con Crazy Again, un brano pop che “parla di essere realmente innamorati e di sentirsi al sicuro”, come afferma la frontwoman Beth Ditto, e anticipa la reunion con il rinomato produttore Rick Rubin, che ha curato l’album di culto Music For Men del 2009.

brad pitt

La Convivialità é il punto focale del Cenacolo Artom: l’ultimo si é svolto al Park Hyatt di Milano.Tra i presenti Massimo Boldi, che ha ricordato i suoi esordi quando é arrivato a Milano per approdare al mitico Derby e di come ha affrontato Canzonissima, con Raffaella Carrà. Accanto a Massimo Boldi, tra i commensali di Arturo Artom, la moglie Alessandra Repini, Simona Rais, soprano che si é esibita sulle musiche di Ennio Morricone, Massimiliano Montefusco, general manager di RDS, Andrea Ghidoni, Sebastiano Barisoni, Rosalba Piccinni di Potafiori, Cristiano Seganfreddo, Ludmilla e Giovanni Bozzetti, Giorgia Jenca, Caterina Ruggeri, Gianfranco Maccarrone, Giuseppe Pignatelli di Banca Progetto.

Daniela Iavarone, presidente degli Amici della Lirica, ha organizzato nella magione della socialite Cesarina Ferruzzi, la presentazione del libro di Tiziana Rocca "Immaginare l' impossibile- una storia di vita, di successo e di coraggio": moderatore Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani. Poi Daniela Iavarone ha festeggiato ha festeggiato il compleanno davanti a ottanta persone plaudenti.

giorgia jencu, arturo artom, michela proietti, massimo boldi, rosalba piccinni, alesssndra repini, cristiano segafredo