PILLOLE DI GOSSIP – LA EX GIEFFINA SAMIRA LUI, FOTOGRAFATA AVVINGHIATA A PIER SILVIO PER LO SCAMBIO DI AUGURI DI NATALE A MEDIASET, E’ INCINTA? IL SUO COMPAGNO LUIGI PUNZO DICE DI NON DISDEGNARE L’IDEA - MONICA LEOFREDDI SUL CASO ILARY-IOVINO: “SE LA SUA VERSIONE NON E’ VERA, LA BLASI FA UNA FIGURACCIA” – LE ULTIME DAL “GRANDE FRATELLO” – CRISTINA MARINO E IL "COLPO DI FULMINE" PER LUCA ARGENTERO: “ALL’INIZIO I MIEI NON ERANO CONTENTI” – LA MODELLA FRANCISCA SILVA IN LOVE CON LEAO? LA PROFEZIA DI PANATTA, FIORELLA MANNOIA NON SI RITIRA, CHIARA NASTI E IL MESSAGGIO DI BLANCO AI GIOVANI DI PROVINCIA

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ho-visto-lui-che-abbraccia-lui-ndash-nbsp-malelingue-cologno-379890.htm

Ivan Rota per Dagospia

samira lui 6

"Sinner ormai è il più forte di tutti, più forte anche di Djokovic", ha detto Adriano Panatta parlando dal salotto di casa sua in collegamento con Rainews. "E’ un predestinato a diventare un campionissimo per i tanti anni a venire. In finale Jannik è il favorito. Sto vedendo la semifinale tra Medvedev e Zverev e giocano a un 30-40% di meno rispetto alla sfida tra Sinner e Djokovic. Non vedo davvero come possa perdere questa finale il nostro campione. Ne sono certo: sarà la sua prima vittoria in un grande Slam".

pier silvio berlusconi samira lui

Fiorella Mannoia, a differenza di Claudio Baglioni, non pensa di dire addio alla musica: "Ho gli stessi anni della Rai, ma cerco di non pensarci, non me li sento affatto, la mia testa ancora gioca, ha passioni ma a ritirarmi non ci penso proprio".

Blanco ha voluto ringraziare il suo paese Calvagese (Brescia), che ha affisso uno striscione in piazza in suo onore: A tutti ragazzi/e che si sentono limitati perché vivono in provincia in paesi di 1000/2000 anime non disperatevi Dio non vi vuole male anzi siete fortunati.

luigi punzo samira lui

Fate della noia una strada per raggiungere i vostri obbiettivi, create sentitevi a fine giornata soddisfatti.È tutto più difficile non ve lo nego ma quando arriverete a toccare con mano il vostro obbiettivo godrete il doppio, come dei pazzi. Il silenzio vi parla se lo sapete ascoltare. Camminate nel buio la notte, fate l’amore nei boschi e tenete la semplicità un po’ contadina quella bella. GRAZIE E VIVA CALVAGESE E a tutti i vecchi col bianchino alle 9 di mattina

Come sappiamo Chiara Nasti é incinta: “Vorrei chiamare la mia secondogenita Barbie, ma nessuno approva”, dice. Compreso il marito Mattia Zaccagni.

Sul caso Ilary-Iovino, da Alberto Matano a La Vita in diretta di interviene Monica Leofreddi: “Certo che lui dice cose sconvolgenti. Perché Ilary Blasi su quello è stata proprio chiarissima. E tante donne le hanno creduto, poi l’abbiamo sostenuta e anche protetta. Se la sua versione non è vera fa una figuraccia“.

luca argentero cristina marino

Tutti a dire che l’ex gieffina Samira Lui è in dolce attesa. Il compagno Luigi Punzo ha precisato di non disdegnare per niente l’idea. Sembra che Samira non abbia intenzione di avere figli, per il momento, ma in futuro potrebbe accadere.

Grande Fratello. Due donne pericolose. Anita in confessionale ha commentato fiera del piano con Perla: “Ci siamo, abbiamo la strategia ed è quella di non fare i piatti, non fare proprio nulla... Lei deve fare attenzione a non fare alcuni miei errori. Le davo consigli, visto che il carattere non le manca, la voglia di tenere testa pure. Le ho dato il mio scettro (ma de che?), così io mi riposo. Il nostro scopo è farla diventare da Regina di Cuori a Cappellaio Matto (si riferiscono a Beatrice Luzzi). Inizia il gioco vero!”

francisca silva

La regia stacca mentre Beatrice Luzzi fa in tempo a dire: “Uno che mi ha deluso un bel po’ c’è e ora ti dico anche chi. Checco Zalone a me piaceva tantissimo al cinema, però sono andata a vederlo a teatro purtroppo e mi ha deluso tantissimo. Sì e anche per il fatto…“.

Cristina Marino a "Mamma Dilettante" si confessa a Diletta Leotta: Innamoratissima di Luca Argentero, rivela tutto sulla nascita dell’amore con l’attore. “Dalla prima volta che sono entrata a casa sua abbiamo iniziato una convivenza.”

Francisca Silva al centro del gossip: è la nuova fiamma di Leao? Intanto il calciatore ha girato un video che uscirá tra poco in cui pare ci sia anche la Silva. Leao, pochi lo sanno, canta molto bene.

Grande Fratello. Letizia era in camera da letto appoggiata al muro intenta a fare stretching e Federico ne ha approfittato per appoggiarsi su di lei da dietro. La fotografa lo ha scansato e non è sembrata affatto felice della confidenza che si é presa il modello che non é nuovo a gesti di questo tipo.

francisca silva 1

Io sono ancora fermo al servizio di Linea Verde andato in onda con la canzone di Lana Del Ray che dice “my pussy tastes like Pepsi cola”.

Lì , evidentemente, nessuno parla o capisce l’inglese.

Grande Fratello. Beatrice Luzzi: “Alfonso hai lanciato la sfida, mandatemi in nomination con Perla se esco torno da mamma se resto però non mi rompete più le palle!’

A Temptation Island mentre si sfogava con Daniele De Bosis sui modi di fare di Perla Vatiero, Mirko Brunetti non si è risparmiato di certo. Anzi, ha in qualche modo fatto il medesimo discorso sentito da Beatrice Luzzi. “Perla fa l’1% di quello che la mamma fa in una settimana. Ma a livello di approccio mentale alle cose. Però perché ha avuto i genitori che erano così, che l’hanno sempre imboccata con il cucchiaino, l’hanno viziata, capito?”.

dua lipa

Vittorio Menozzi sembra rivelarsi per quello che é: uno stratega che si fa abbindolare da Perla e Beatrice Luzzi ha aperto gli occhi: “Oggi ti ho trovato a farti dare consigli da Perla chissà come mai, quella é una forma di slealtà non capire che vieni manipolato da una persona che ha avuto una discussione con me ieri e viene a darti consigli oggi.” E conclude: “ Con me hai chiuso.”

I figli di Beatrice Luzzi non si sono mai permessi di scrivere le schifezze che sto leggendo da parte dei parenti di Perla “Gomorra” Vatiero . Questa gente deve capire che le parole hanno un peso maggiore se a pronunciarle è un familiare e non un fan.

chiara nasti

Ma nessuno puó competere con Raffaella Longobardi, l’ icona pop de La Vita in Diretta. Pierpaolo Pretelli con tanto di megafono ha ottenuto il suo posto al sole come inviato al Festival di Sanremo. Ma la Longobardi, anche icona gay, non la tocca nessuno. E Alberto Matano sa di avere in mano un pezzo da novanta.

Hi guys, a questo punto sorge spontanea una domanda: perché i brand che continuano a dissociarsi non si sono mai pronunciati prima e ora invece trattano Chiara Ferragni come se fosse un’appestata?

Ora Alfonso Signorini deve intervenire. Massimiliano Varrese dice a Greta riferito a Beatrice: “lo sterco rimane sterco “ poi insiste “la cacca più la muovi più puzza” e lei se la ride insieme a lui. Senza parole. Ma da dove arriva sta gente?

cristina marino cristina marino blanco cristina marino luca argentero cristina marino cristina marino cristina marino 8 cristina marino luca argentero cristina marino 7 cristina marino 6 cristina marino 5 cristina marino 4 cristina marino 12 cristina marino 11 cristina marino cristina marino luca argentero