Ivan Rota per Dagospia

E continua la deriva trash di Verissimo sulla telenovela ben sapientemente costruita della quale se ne farebbe volentieri a meno: Alessandro Basciano è tornato da Silvia Toffanin per dire di non aver mai schiaffeggiato Sophie Codegoni: “Non so perché dice che ho schiaffeggiato lei. La prima volta mi ha infangato e ha fatto lo stesso la seconda. Perché vuole rovinarmi? Sono il padre di sua figlia. Io non l’ho mai picchiata e lei lo sa benissimo”. Ora lo web sta con lui.

L’ultima sparata di Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show: “Ho un corpo bellissimo. Vi assicuro che io ho un corpo molto bello." Conti ridendo: "Ci crediamo sulla fiducia", e il giudice insiste: "Da giovane non mi piacevo tanto, però adesso, vi giuro, se io posassi nudo sicuramente sarei straordinario e l'Italia potrebbe impazzire…”

Il miracolo di Natale é arrivato prima: Mara Venier a Domenica In accoglie Simona Ventura con entusiasmo: nel talk su Ballando con le Stelle, l’ha abbracciata e le ha detto che balla bene. La Ventura, che ha ammesso di essere cambiata grazie all’ amore di Giovanni Terzi, ha posato anche con Barbara D’Urso sul red carpet della prima di Shukran alla Festa del Cinema di Roma. Tempo fa la Ventura disse: “Non vado da Barbara D’Urso perché non voglio e perché non mi invita. Come mai? A me va bene così. Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata. Sono gli altri”. Tutto passato.

Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono lasciati? A lasciarlo intendere é stato Guillermo Mariotto durante la puntata di “Ballando con le Stelle” dicendo a Paola Perego (in coppia con Madonia) : “Guarda tutta quella roba di lui, che adesso è pure libero”. Arriva subito il richiamo all’ordine di Milly Carlucci che ha cercato di depistare: "Parliamo di tempo, parliamo di bachata e parliamo del ballo".

No vabbé, direbbe lui. È virale il video di Beatrice Luzzi al GF che confessa a Fiordaliso la sua passione per Signorini: "A me piace sul serio Alfonso Signorini. Ti giuro. Anche ieri, guardandolo bene”. E la cantante: “Anche a me piacerebbe ma non penso che cambi le sue idee. Non collimano con le nostre”. E la Luzzi:”No, certo, sta da 15 anni con un compagno", ha concluso Beatrice riferendosi al compagno di Alfonso, Paolo Galimberti.

Grande Fratello sempre piú in modalitá Temptation Island: quasi sicuramente entreranno Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti e Greta Rossetti, la tentatrice che lo fece sbarellare. Ci aspettiamo fuoco e fiamme tra i tre, anzi, faló…

Fedez, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, ha parlato di salute mentale. Come tutti sanno, il cantante è stato operato per tumore al pancreas e la sua psiche ne ha risentito. Fedez si è tolto un “sassolone” dalla scarpa: “All'epoca, una giornalista che oggi non è più giornalista mi ha additato come narcisista patologico, dandomi una diagnosi a tutti gli effetti, ma usando questa dicitura come sinonimo di pezzo di merda. Una persona che dovrebbe avere dimestichezza con le parole usa invece una patologia per fare diagnosi ad cazzum". E Fazio: "Sono totalmente d'accordo, le parole sono importanti". Ogni riferimento a Selvaggia Lucarelli non pare puramente casuale.

Sempre da Fazio, un vero e proprio show con i sempre innamorati Ornella Vanoni e Gino Paoli in versione Sandra e Raimondo: lei gli ha persino chiesto di fare un nuovo tour per i loro novant’anni. Tra racconti su foche, pinguini e sbronze, Paoli ha presentato il libro autobiografico Cosa Faró da Grande (che dice di non aver letto!) dove in copertina appare come un apache.

