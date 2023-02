PILLOLE DI GOSSIP – FEDEZ E LA FERRAGNI NON SONO ANDATI DALL’AVVOCATO PER LA SEPARAZIONE MA IN UNO STUDIO MEDICO PER UNA TERAPIA DI COPPIA - FRANCESCO MANGO, MARITO DI VIOLA VALENTINO, HA CONFESSATO DI AVER PRESO UNA COTTA ANNI FA PER VLADIMIR LUXURIA, MA TRA LORO NON È SUCCESSO NIENTE IN QUANTO LUI SI DEFINISCE “BISESSUALE PLATONICO” (QUALSIASI COSA VOGLIA DIRE) – NON E’ STATO LDA (IL FIGLIO DI GIGI D'ALESSIO) A NON SALUTARE A SANREMO I CUGINI DI CAMPAGNA MA UN ALTRO CANTANTE - “ME LO HAI MESSO DENTRO”, DICE SARAH ALTOBELLO A ATTILIO ROMITA. DI COSA SI PARLAVA? - L’INCAZZATURA DI ANTONELLA FIORDELISI…

Ivan Rota per Dagospia

Francesco Mango, marito di Viola Valentino ha superato se stesso: dopo aver parlato per più puntate della sua sindrome bipolare e dopo che una bionda signora ha confessato di essere la sua amante, ha confessato di aver preso una scuffia anni orsono per Vladimir Luxuria, ma che tra loro non é successo niente in quanto lui si definisce “bisessuale platonico”. Non si sa come Barbara D’Urso, conduttrice di Pomeriggio Cinque, sia riuscita a trattenersi dal ridere.

Pare non sia vero che a Sanremo LDA, figlio di Gigi D’Alessio, non li abbia salutati. Sarebbe stato un altro cantante in gara che non è mai primo. I Cugini di Campagna hanno comunque festeggiato l’esperienza sanremese al Parioli a Milano, vestiti in “borghese”, senza lustrini e paillettes. Tutte le loro canzoni in loop per ore.

Gira una foto con Ferragni e Fedez in cui secondo molti sarebbero davanti allo studio di un avvocato per la causa di separazione: niente di vero. La coppia si sarebbe recata in uno studio medico per una terapia di coppia. In effetti, dopo Sanremo, ne avrebbero bisogno…

Al GF Vip, Ivana Mazrova , ex di Luca Onestini ha detto : “Ci siamo lasciati da un anno e mezzo, non lo vedevo da otto mesi. Ad oggi mi sento un po’ come al nostro gieffe, non so come evolverà questa cosa. Quando ho lasciato Luca è stato un periodo molto difficile per me, mio padre era venuto a mancare, mia nonna si era ammalata. Era il periodo di Covid e io non potevo muovermi dalla Repubblica Ceca. Luca all’inizio mi è stato molto vicino, ma dopo sono subentrate delle litigate inutili”.

(Di)sonestini non l’ha presa bene: “Se hai detto delle cavolate ti prenderai le responsabilità, io ora vado nel confessionale e chiedo di poter vedere i video dove parli di me. Le bugie non mi piacciono, mi hai lasciato te. Io smuovo mari e monti, chiamo l’avvocato se hai detto delle bugie eh, faccio pubblicare tutte le chat senza problemi”.Ivana però ha risposto : “Quando ti ho lasciato ti ho spiegato bene qual era il mio problema. Stavo male, ero disperata e quindi l’ho fatto”.

E al GF Vip Nikita piange perché non é la più preferita dal pubblico e la sua ( per ora ) amica Antonella Fiordelisi analizza la situazione: “Mi dispiace solo che il pubblico non ci ha capite a me e Nikita. Questo forse perché io e lei siamo troppo vere, quello è vero il problema. Tanto va avanti chi fa le trashate, chi è scurrile e chi dice sempre le parolacce in diretta“. Edoardo Donnamaria ha risposto alla fidanzata: “Forse perché è il contrario, forse è il contrario di quello che dici Antonè“. Incazzata nera la bambola assassina.

E per la serie “il niente assoluto” sempre al GF Vip si è andati avanti un’ora sul perché Fiordelisi e Nikita si siano alleate . Antonella ha detto che insieme sarebbero più forti: praticamente un’amicizia a favore di televoto. Ma in fondo non è una strategia come le altre?

E che dire di Daniele Dal Moro che se la prende con la sua ex Martina Nasoni perché gli ha dato dello stratega? Le ha urlato per tutta la notte con una sequela di parolacce mai sentita al GF Vip: “Se tu pensi che io abbia strumentalizzato questa cosa sono io che prendo le distanze da te. Da cosa hai avuto questa sensazione? Perché ti saluto? Ma sei seria? Ma vattene a fanculo, ma tornatene a casa! Sei venuta qua a far cosa? Sei ridicola. Fai la stessa cosa che hai fatto quattro anni fa, sfigata, quello che sei si capisce. Non rivolgermi neanche la parola”. E poi: “non rompere il cazzo. Io ora non ti parlo più.” E la Nasoni dice che ha delle cose da dirgli, ma fuori dalla casa facendolo arrabbiare ancora di più.

“Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba”, dice Antonino Spinalbese a Giale De Donà che lo accusa di aver messo in crisi il suo matrimonio ( ma se é stata lei a fare il filo a lui?). Ci pensa Orietta Berti, opinionista del GF Vip ieri sera vestita da pesce azzurro : “ C’é rimasta peggio con Antonino che con suo marito (che le ha scritto una lettera al vetriolo)”.

“Me lo hai messo dentro”, dice Sarah Altobello a Attilio Romita, ma lui ( bugiardo) nega. Si parlava di un innocuo biglietto lasciatole nel beauty case che ha fatto arrabbiare Mimmuzza, la donna di Romita con la quale l’ex mezzobusto era in contatto in diretta e per la qual cosa è stato ripreso da Alfonso Signorini. Lui dice a Sarah: “Canta e balla che ti riesce meglio”, facendola sciogliere in lacrime. Tutti contro Romita che colleziona di nuovo una figura di merda di “fediana” memoria.

Eva contro Eva. Continua la diatriba per il balletto trash al GF Vip. Carmen Russo accusa Pamela Prati di arrivare sempre in ritardo alle prove e anticipa che non sa come verrá il balletto. La Russo: “Sei sconnessa?”, la Prati: “Non mi rompere le paillettes”. Il balletto si é rivelato, diciamo, statico…

In nomination: Nikita, Sarah Altobello.Antonino Spinalbese , Andrea Maestrelli , Daniele Dal Moro e Nicole Murgia. A fine puntata Alfonso Signorini come sempre si confonde e chiama Edoardo Donnamaria con il nome dell’ odiato Antonino e lui: “Ti prego, chiamami pure Nikita, ma Antonino proprio no.”

