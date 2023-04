PILLOLE DI GOSSIP – LA FIDANZATA DI RAMAZZOTTI E’ INCINTA? LA RISPOSTA DI EROS – NOZZE IN VISTA PER ELISABETTA GREGORACI? IL FIDANZATO GIULIO FRATINI SI DIFENDE DALLE ACCUSE RIGUARDO LA EX RIFLE - DAMIANO DEI MANESKIN SVELA IL NUOVO TATUAGGIO: "FORZA ROMA!" – MAURIZIO FERRINI RICORDA LE ACCUSE DI MOLESTIE DA PARTE DI ARIANNA DAVID – ILARY BLASI DISINFORMATA SU FIORE ARGENTO, ANDREA, DUCA DI PORK, E LA SERIE NETFLIX, IL CASO BELEN E LA CANALIS FA IMPAZZIRE I PIPPAROLI DEL WEB

Ivan Rota per Dagospia

Sempre a corte, come si sa, Re Carlo toglierà la rendita annua di quasi trecentomila euro al fratello Andrea dopo i vari scandali di cui si è reso protagonista. Solo che Andrea medita vendetta: come il nipote Harry con il libro Spare, é in trattativa con un importante editore americano per pubblicare le sue memorie. E anche per una serie Netflix.

Riavvistato Damiano David dei Maneskin a Pietrasanta al Sushi Jazz? Sarebbe la seconda volta nel giro di pochi mesi. Ricordiamo che Madame Betty, “patronessa” del locale, è stata dj per i party di Madonna ed è amica di altre popstar come Taylor Swift che a luglio sarà sua ospite in Versilia. Altre collaborazioni internazionali in vista per il leader dei Maneskin?

Dopo la fine del suo matrimonio, Elisabetta Canalis, si diverte anche nella carriera di fotomodella. Per lanciare i nuovi costumi da bagno che portano il suo nome si è prestata come testimonial con scatti che hanno mandato in tilt i pipparoli del web.

Per la seconda volta Belen Rodriguez ha dato forfait a Le Iene: ieri sera, è stato detto, causa Covid. Secondo amici a lei vicini, la showgirl, attrice e conduttrice starebbe attraversando un periodo di ripensamenti, soprattutto in campo professionale, che le procurerebbe una forte condizione di stress.

Va a gonfie vele la liaison tra Eros Ramazzotti e la giovane Dalila Gelsomino tanto che per le strade di Madrid, dove il cantante era in tour, la ragazza mostrava un pancino sospetto? Ramazzotti “inseminator” o semplicemente lei indossava un maglioncino informe? Lui smentisce tutto: “Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli”

Pare che Elisabetta Gregoraci si volesse sposare, ma il fidanzato Giulio Fratini, collezionista seriale di starlette (tra le sue conquiste Raffaella Fico e Roberta Morise), è nei guai: secondo gli inquirenti, si sarebbe reso colpevole, insieme al padre Sandro, di bancarotta fraudolenta. Tramite i loro avvocati hanno fatto però sapere di essere estranei alle contestazioni della procura di Firenze riguardo la ex Rifle, azienda di abbigliamento di loro proprietà.

Tutti felici per il ritrovato successo di Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli, ora presenza fissa insostituibile a Che Tempo che Fa da Fabio Fazio. Ferrini torna al successo dopo anni bui a causa di un’accusa infondata nata all’Isola dei Famosi. Oggi dice:”Arianna David mi accusò di molestie. Mentì e mi tirò la volata inventando una molestia che non esisteva. Tutti lo riconobbero. Alla fine devo dirle grazie perché lei venne eliminata dopo pochi giorni, mentre io arrivai in finale, dietro solo a Lory Del Santo”.

Ilary Blasi disinformata: ““Anche quest’anno avremo volti inediti all’Isola dei Famosi, come Fiore Argento, la sorella di Asia. Io non sapevo che avesse una sorella, non si parlava mai di lei. Ha la stessa voce di Asia ma è bionda e sembra più tranquilla, curiosa ma timorosa. È particolare”. Si vede che non guarda la tv: Fiore Argento ci ha ammorbato per mesi nei talk come “fidanzata” di Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia.

Dalla strada al Palco, il programma di Nek, ha fatto slittare Stramorgan, con Morgan e Pino Strabioli, a notte fonda. La cosa ha fatto incazzare Roberto Manfredi,autore di Morgan, che ha pubblicato un post su Facebook poi subito cancellato.

Ecco il testo del post al vetriolo: “I saltimbanchi di Nek sono durati fino a mezzanotte e un quarto. Stramorgan è andato in onda in terza serata e non in seconda come era programmato…scriveranno che il programma ha avuto bassi ascolti. Questi pensano che il servizio pubblico siano i ‘su le mani’ di J Ax (ospite di Nek l’altra sera) che ormai ricorda ‘Nella Splendida Cornice’ di Daniele Piombi da tanto è moderno o i cantanti mascherati. E così di Umberto Bindi se ne parla dopo la mezzanotte”

I miracoli di Maria De Filippi: ora Amici porta fortuna anche ai parenti dei concorrenti: il fratello maggiore del cantante Wax, Bacio Gitano, all’anagrafe Pietro Lucido, ama anche lui la musica è da tempo pubblica video su TikTok. Ora ha firmato un contratto e oggi esce il suo primo singolo, Distante: “Grazie alla Sony! Distante è il titolo del mio primo singolo. Grazie al maestro Enrico Brun per la produzione. Fuori il quattordici Aprile. Intanto vi pubblico il trailer del video musicale“.

A proposito di Wax, concorrente amatissimo dal giudice Cristiano Malgioglio, ha un carattere particolarmente difficile. Nella puntata di Amici, si é rifiutato di cantare una canzone, Against all Odds, perché non rientrava nelle sue corde … vocali…

Speriamo che Brigitte Bardot non veda la fiction a lei dedicata: tutta la vita della diva di Piace a Troppi in un biopic (troppo) lungo, sei puntate, e edulcorato con la giovane attrice Julia De Nunez, amica di Stella Banderas che dice: “Non so se B.B. abbia visto la serie, un giorno forse le scriverò, ha dato il suo consenso a patto di restare fuori da tutto. È stata una grande responsabilità non tradirla”. Missione non compiuta.

