PILLOLE DI GOSSIP – GRANDE BORDELLO! DANA SABER E LA VERITA’ SUL BACIO CON DAYANE MELLO - LA SCENA SUPER HOT TRA GIAELE E ORIANA MARZOLI: VIDEO - NIKITA MASSAGGIA DAVIDE DONADEI, LUCA ONESTINI GELIDO: “PER ME PUÒ LIMONARE CHI VUOLE” - SOLEIL DEMOLISCE ANTONELLA FIORDELISI: “IO NON HO STUDIATO IL LATINO, GOOGLE TRANSLATE SÌ E POSSO DIRE UNA PAROLA. FLY DOWN BABY" - L’ATTACCO CONTRO L’EX LUCA ONESTINI: “ANIMALE DA REALITY E MANIPOLATORE, STAI ATTENTO, IO TI CONOSCO”. LUI SBOTTA: “DOVREI ESSERE IO AD AVERCELA CON TE” – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

dana saber dayane mello

Il Grande Fratello Vip si è aperto con i rimproveri di Alfonso Signorini a Edoardo Tavassi e a Edoardo Donnamaria per i termini troppo volgari che usano. Si è comunque appurato che Donnamaria non ha bestemmiato come qualcuno aveva subodorato. Si prosegue con Antonino Spinalbese che passa la giornata a schiacciarsi i punti neri. Interessante.

Signorini inizia subito con una gaffe: in un video scambia Jerry Calà per il marito di Milena Miconi. Poi chiede un bacio in diretta tra i fidanzati Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e loro diligentemente eseguono.

Antonella Fiordelisi, che Edoardo Tavassi chiama “vittimella” e “regina di reality”, pensa solo agli aerei che le arrivano dai fan. La bambola assassina dice che Tavassi condiziona il di lei fidanzato Donnamaria . Evidentemente il pubblico durante le feste ha bevuto troppo e risulta la preferita, anche se Signorini aveva fatto credere a Donnamaria che la fidanzata era stata eliminata.

antonella fiordelisi

Tornata nella casa, Fiordelisi inizia con un “pippone” pazzesco verso i concorrenti “”freezzati”: immancabili le citazioni in latino con le quali pensa di sembrare più intelligente. I due nuovi opinionisti Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli fingono di svenire per la noia del discorso.

Odio a più non posso tra Nikita e Luca Onestini che, per onestà bisogna dire, sin dall’inizio non si è mostrato interessato a lei salvo poi abbracciarla e toccarla. Nikita si è lamentata del di lui comportamento aggiungendo che Onestini le diceva: ”Dimmi delle porcate” illudendola. E aggiunge che Onestini le ha fatto sentire “la presenza” quando le si avvicinava troppo. Lui per risposta le dice : “Mi fai schifo!”. Quindi al GF Vip non solo la presenza dei mostri che vede Dana.

nikita davide donadei

Prima Nikita aveva detto a Onestini che Sarah Altobello, con giri di parole, sarebbe un’arrivista e di sapere cose che gli avrebbe detto senza microfono. Lui non vuole sapere e corre a spifferare tutto all’Altobello che si incazza perchè capisce che Nikita le ha dato della poco di buono,

Ma Nikita trova in Soleil Sorge il suo avvocato difensore che da la colpa di tutto a Luca Onestini (tra l’altro ex della Sorge) definendolo uno stratega da reality. La colpa non é solo sua in quanto ci sono i video che incastrano Nikita. Non vorrà dire niente che Soleil e Nikita hanno la stessa agente?

E nella notte Onestini sbotta su Soleil Sorge con Patrizia Rossetti: “ Dovrei essere io quello furioso e invece è lei. Qui il mondo va al contrario. Mi ha tradito lei e fa l’incazzata. Non me ne frega nulla, che sia felice le auguro il meglio. Io nemmeno ho visto il suo GF Vip. Ero in Spagna a fare il mio reality. Nemmeno ho rilasciato un’intervista contro di lei. Non capisco perché ce l’abbia così tanto con me. Sono passati 5 anni cavolo, come mai continua in questa direzione?Venne in casa mio fratello ad avvisarmi. Fecero vedere anche le foto di lei con l’altro..”

soleil sorge

Matias, fratello di Giaele De Donà, è entrato nel cortiletto del GF Vip per farle una sorpresa. Il ragazzo, che ha fatto coming out nel reality Summer Job, in onda ora su Netflix, ma girato due anni fa, ha detto:” Quelli che ami e che ti amano davvero sono fuori. Sono fiero di te e di quello che fai. Antonino è una bellissima persona e c’avrei provato anche io se fossi stato qua dentro. Sai però che lui non è il tuo punto di riferimento, quello è tuo marito”. Poi momento “drama” con Giale che ripercorre la sua infanzia e la malattia della madre.

Come detto da Giulia Salemi, Dayane Mello avrebbe preso le distanze dalla svalvolata Dana Saber che litiga con tutti. Dana, che ha anche detto di avere problemi di udito e per questo se l’é presa con Milena Miconi che non le credeva, nella notte si è vendicata e ha detto ai gieffini che la Mello, prima di entrare nella casa, le avrebbe detto di confermare la veridicità delle foto fake dove si slinguazzavano: ”Mi ha detto che così mi sarei presa anche il pubblico lesbo‘.

oriana marzoli

Fuori onda Attilio Romita si sfoga con Antonino Spinalbese: “Sì ho preso un voto. Mi ha nominato quel pezzo di merda di Alberto (de De Pisis). Due volte di fila l’ha fatto quello. Allora gli ho detto “aveva ragione chi mi aveva avvertito su di te”. No non mi ha nominato Donnamaria, ma Alberto“.

Luca Salatino ha lasciato il GF Vip perché non poteva stare più senza la fidanzata Soraia che rivede in studio, ma prima per scherzo gli arriva Elenoire Ferruzzi che poi si esibisce nel balletto trash di Carmen Russo: quest’ultima interpreta Mercoledì, ma sembra piuttosto che le manchi un venerdí. In nomination Oriana Marzoli, Wilma Goich, Nikita e Giale De Doná. Una sarà definitivamente eliminata.

