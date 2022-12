PILLOLE DI GOSSIP – GRANDE BORDELLO! LA FURIA DELLA MOGLIE DI ATTILIO ROMITA CHE FLIRTA PERICOLASAMENTE CON SARAH ALTOBELLO: “LA PUPA E IL COGLIONE” – IL GIORNALISTA DICE CHE EVITA DI ANDARE NELLA CAMERA DELLA RAGAZZA PERCHÉ LEI DORME SENZA MUTANDE. NON VUOLE CADERE IN TENTAZIONE (ANCHE PERCHE’ LA ALTOBELLO HA RIVELATO DI ESSERE PRONTA AD ANDARE A LETTO CON L’EX MEZZOBUSTO DEL TG1) – POI NELLA NOTTE UN URLO: SARAH CHIEDE AIUTO IN LACRIME – ECCO COSA E’ SUCCESSO

Ivan Rota per Dagospia

attilio romita e la moglie

La prima volta di sabato per il Grande Fratello Vip con una puntata scoppiettante: tra il vaudeville e il romanzo d’appendice, tra Cuore e I Promessi Sposi, tra un film dei Vanzina e uno di John Waters. Alla facciaccia di chi lo critica, Alfonso Signorini, che ricordiamo essere un appassionato e regista di opere liriche, ha portato il “camp” in prima serata.

Il momento più “camp” e imperdibile della serata é stato il balletto di Pamela Prati e Carmen Russo, in gabbia nelle parti di pantera e tigre, liberate dai ballerini che poi le lanciano per aria. Momento clou, l’arrivo di Elenoire Ferruzzi nella veste di domatrice delle due belve. Da manuale. Sicuramente un’idea di Signorini. Vogliamo Ferruzzi ogni puntata.

sarah altobello

Antonella Fiordelisi sta perdendo l’affetto del pubblico troppo impegnata a litigare con tutti, ma anche il suo fidanzato Edoardo Donnamaria, che la difende sempre per evitare di litigare con lei. Il ragazzo ha poi incontrato la madre alla quale ha presentato Fiordelisi. Giale De Donà, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli hanno fatto coalizione contro Antonella e sono noiose con i loro sterili battibecchi.

Momento drammatico della serata, Attilio Romita attaccato dalla compagna Mimma Fusco che ha minacciato di lasciarlo per l’amicizia con Sarah Altobello: la ragazza é giunta a dire che andrebbe a letto con l’ex mezzobusto. Mimma non ha digerito il compagno avvinghiato a Sarah sul divano e il piedino che le ha fatto. La donna si é scatenata durante la diretta con tweet al vetriolo. Romita si é scusato e é convinto che la sua Mimma lo perdoni.

sarah altobello copia

Mimma Fusco ha tweettato: “Portala nel Van, divertiti siete perfetti!! Ps. non aspettare Natale! La pupa e il c….ne”, e poi a chi le domanda se vuole un confronto diretto con Romita, risponde: “Non voglio confronti, Sarah no, facciamoli andare nel van da liberi. Dopotutto a Natale bisogna essere buoni”. Alfonso Signorini dirà a Romita di tutto questo?

Sempre Romita dice che evita di andare in camera di Altobello perché lei dorme senza mutande, quindi per non cadere in tentazione. Poi lei non pensando al doppio senso:” Gliela tiro, gliela servo.” Si riferiva alla battuta.

Sonia Bruganelli, a ragione, ha dato della “rana dalla bocca larga” a Sarah Altobello perché parla con tutti e va poi a riferire. L’ha poi condannata per l’atteggiamento che ha avuto con Attilio Romita (al quale ha dato 80 anni quando ne ha 69) sapendo che fuori ha una compagna. Bruga si é peró superata riferendosi agli uomini che tradiscono: “Quelli che mettono troppo il biscotto nel caffé e latte..”. Alfonso Signorini non ha sentito bene e ha detto: “ A me al mattino piacciono i savoiardi”, ma poi ha capito…

attilio romita sarah altobello 2

A Wilma Goich viene chiesto di raccontare la sua relazione tormentata con l’ex marito Edoardo Vianello. Il cantante, nel libro che guarda caso proprio ora é uscito, svela che il loro matrimonio finí quando lei gli avrebbe rivelato di amare un altro uomo. In diretta Wilma ha smentito dicendo che lui aveva la sindrome di Erol Flynn che aveva avuto mille donne. Ha aggiunto che Vianello era arrivato a seicento i cui nomi annotava su un’agendina. Lui ha persino scritto nel libro di avere la sindrome di Don Giovanni. Tutte le ragioni alla Goich che aveva solo scherzato dicendo di avere un amante.

Ginevra Lamborghini collegata dall’albergo in cui sta passando la quarantena, effettivamente positiva al Covid, in attesa di ritornare nella casa, discute con Marco Bellavia contrario al suo rientro. Entreranno lunedì 12 dicembre Riccardo Fogli e la showgirl, attrice, ex volto del Bagaglino, Milena Miconi. Al televoto sono finiti Charlie Gnocchi e Attilio Romita. I preferiti dai concorrenti e dalle opinioniste sono invece Antonino Spinalbese, Luca Onestini e Daniele Dal Moro.

sarah altobello bacia attilio romita al grande fratello vip 6

L’Anta-Gate é da delirio. Tutti litigano per le ante dell’armadio. In primis logicamente Antonella Fiordelisi : dice che lei e Micol Incorvaia devono lasciare gli abiti a terra mentre Romita e Daniele Dal Moro hanno due ante. Vabbé.E si litiga di brutto anche per una scatoletta di tonno: vedi Patrizia Rossetti e Daniele Dal Miro.Invece Nikita Pelizon dice che va tutto bene con Luca Onestini che alle nomination viene attaccato da Luca Salatino per le motivazioni fornite: “ ti nomino perché so che sei l’unico che non sarà eliminato”.

Infine il conduttore ha affidato una missione a Alberto De Pisis e Giaele Di Doná: visto che sono i più pettegoli, li ha nominati infiltrati speciali. Dovranno scoprire almeno due gossip a puntata sui coinquilini.

sarah altobello 1 sarah altobello sarah altobello 2 sarah altobello bacia attilio romita al grande fratello vip 3