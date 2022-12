PILLOLE DI GOSSIP – GRANDE BORDELLO! "COGLIONA, STRONZA DI MERDA", MICOL INCORVAIA DEMOLISCE ANTONELLA FIORDELISI DEFINITA DA TAVASSI “LA BAMBOLA ASSASSINA - É GUERRA APERTA ORMAI TRA ATTILIO ROMITA E LA SUA MIMMA CHE NON LO VUOLE PIÙ IN CASA A CAUSA DELLA SUA INFATUAZIONE PAR SARAH ALTOBELLO – LUI: “APPENA ESCO, LA PRIMA TELEFONATA LA FACCIO AL MIO LEGALE”- "BALLANDO" CON GLI SCAZZI: MARIOTTO NON SI E’ SCUSATO PRIVATAMENTE CON SELVAGGIA DOPO LA LITE - SARA DI VAIRA HA DETTO A LORENZO BIAGIARELLI, COMPAGNO DELLA LUCARELLI: "IL TUO VERO AVVERSARIO QUI È STATA SELVAGGIA…”

Ivan Rota per Dagospia

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati (per il momento) , ma si amano ancora. Un rapporto malato, fatto di gelosie (di lei verso Oriana Marzoli, di lui verso Antonino Spinalbese) e ripicche. Lei ha veramente stancato e il popolo web le si è rivoltato contro. Solo l’inspiegabile immunità regalatale da Sonia Bruganelli l’ha salvata da una nomination sicura.

Sempre Fiordelisi dà della provocatrice a Oriana Marzoli ( alla quale Orietta Berti ha dato l’immunità) quando è lei che provoca tanti portandoli allo sfinimento. E anche Micol Incorvaia le ha dato della “stronza di merda” e se l’é presa con Il suo Edoardo Tavassi perché é andato a raccontare a lei e a Donnamaria i fatti loro . Apriti cielo: Antonella (definita da Tavassi “la bambola assassina”) si é rimessa a fare la vittima. Web scatenato: é una carnefice per se e per gli altri.

Edoardo Tavassi ha ricevuto la visita della mamma che, come ha fatto notare Sonia Bruganelli pare più giovane di lui. Era stata scambiata per Guendalina, sorella di Edoardo. Incontro pimpante dato che Il conduttore le ha chiesto se vuole entrare nella casa. Alla sua uscita, Tavassone ha detto alla madre di smetterla con i ritocchi estetici anche perché ormai “forse ha solo l’alluce naturale”.

Ecco che dopo decenni, guarda caso all’uscita ad hoc del suo libro mentre la ex moglie é al GF Vip, Edoardo Vianello torna a parlare dalle pagine del settimanale Di Più: il cantante ha scritto nel libro di avere la sindrome di Don Giovanni, ma si ostina ad accusare Wilma Goich di averlo tradito e di amare ora Daniele Dal Moro , ma a lei questo poco importa. Dice solo che ci vede lo zampino di Frida, la compagna dell’ex marito. La cantante ha ricevuto la visita, questa volta veramente commovente, dei nipoti che la adorano.

É guerra aperta ormai tra Attilio Romita e la sua Mimma che non lo vuole più in casa, quando uscirà dal reality. Si sa a causa della di lui infatuazione par Sarah Altobello. Lo fa sapere tramite una lettera del suo avvocato. l’ex mezzobusto è rimasto di sasso e dice:”Quella casa l'ho comperata io mesi fa, è intestata a me. Certo che ci tornerò, pure coi carabinieri”.Signorini tenta di calmare le acque, ma Romita esplode : «Appena esco, la prima telefonata la faccio al mio legale». Sarà guerra catastale. Poi Mimma con un tweet fa incazzare Signorini: lo accusa ingiustamente di aver travisato il significato della lettera per fare spettacolo. Qualcuno tolga i social a questa donna.

E poteva mancare il balletto di Carmen Russo? Una trashata cult per La Notte Vola con una coreografia che ci azzeccava zero con la canzone: Carmen “pilotessa” con tanti piloti, un incrocio tra i Village People , Tom of Finland e Star Wars con Elenoire Ferruzzi che passa sotto le bianche spade. Al televoto Sara Altobello, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Giaele de Donà e Patrizia Rossetti.

“Se piaccio a Ginevra? Qualora non fosse così, le piacerò. Tra noi, adesso, c’è una sorta di imbarazzo e questo mi ha fatto capire che non si può parlare di amicizia. Almeno per me”, così Antonino Spinalbese si è detto certo di avere una possibilità di avere una storia con Ginevra che è stata invitata a dire la sua da Alfonso Signorini: “Ginevra, non è il caso di essere un po’ più chiara su questo argomento? Credo sia un dovere nei confronti di chi è a casa”. E lei zitta…

E Oriana Marzoli: “Mi viene da vomitare ogni volta che lo ascolto (Antonino). Fino a lunedì, avevamo un rapporto di amicizia. Dal momento in cui lei (Ginevra) è entrata, non esisto più, sono diventata trasparente”. “Abbiamo avuto una piccola discussione che ho cercato per stare con Ginevra”, ha ammesso Antonino dimostrandosi un pusillanime, come detto da Sonia Bruganelli.

Ripescaggio a Ballando con le Stelle. É passata Luisella Costamagna con il maestro Pasquale La Rocca con il 62% di preferenze, mentre Lorenzo Biagiarelli (bravissimo) e la sua maestra hanno ottenuto il 38% delle preferenze. Selvaggia Lucarelli, fidanzata di Lorenzo, non ha ricevuto le scuse private da Mariotto dopo la lite e ha prosegue la sua crociata: "Mi sono segnata degli aggettivi: Presuntuoso, succube, freddo, robottino, uno che prende voti dai miei follower, orsacchiotto, ragazzotto, colpevole, di non portare a cena o andare a bere un caffè le ballerine. Ci mancava solo la rapina a mano armata". Mentre Sara Di Vaira ha detto: "Il tuo vero avversario qui è stata Selvaggia…”

Per il titolo di vincitore di Ballando con le stelle 2022 sono rimaste le coppie formate da Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e Simone Casula, Ema Stokholma eAngelo Madonia, Gabriel Garko e Giada Lini, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor. Garko, nonostante l’ennesimo infortunio, ha deciso comunque di scendere in pista per non perdere l'opportunità di proseguire la gara. E lo ha fatto con in testa una coroncina di peperoncini antisfiga.

Cortesie per gli ospiti a Ballando: la prima a riceverle è stata Rosanna Banfi, che ha ricevuto la sorpresa del marito Fabio: "Lei non è una che si tira indietro, è una che gioca.". Poi Alessandro Egger ha rivevuto la nonna Jasminka . Iva Zanicchi ha invece visto il marito Fausto e la nipote Virginia, con la quale ha ballato un twist. Per Ema Stokholma , il fratello Gwendhal, che ha detto: "Insieme siamo l'unica famiglia che abbiamo. Siamo molto legati. “ Per Alex Di Giorgio, il padre, mentre per Gabriel Garko ( immobile su una specie di trono) sono arrivate le tre sorelle: Nadia, Sonia e Laura.

La classifica finale: In cima alla classifica con 30 punti la coppia formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia, a seguire Alessandro Egger e Tove Villfor con 25 punti, poi Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 20 punti; Gabriel Garko e Giada Lini con 15 punti, ed infine Iva Zanicchi e Samuel Peron con 10 punti, Rosanna Banfi e Simone Casula con 5 punti e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca con 0 punti.

