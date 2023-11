PILLOLE DI GOSSIP – GRANDE BORDELLO AL"GF": ALFONSO SIGNORINI DA’ DEL GUARDONE A MUGHINI: “QUANDO LE RAGAZZE SONO IN PISCINA SEI SEMPRE IN PRIMA FILA". LA REAZIONE PICCATA DI GIAMPIERO - LETIZIA PETRIS (DOPO LA SLINGUAZZATA COL MACELLAIO PAOLO), HA INIZIATO A PARLARE DELLA SUA STORIA D’AMORE CON UNA DONNA - CI MANCAVA L’ATTACCO DI ELETTRA LAMBORGHINI A INSTAGRAM - CHANEL TOTTI DIVENTA IMPRENDITRICE, LA DEDICA DI ALESSANDRO CAROLLO AL SUO “ANGELO BIONDO” MICHELLE HUNZIKER - E VICTORIA BECKHAM...

Ivan Rota per Dagospia

Lo sfogo su Instagram di Elettra Lamborghini: “Avevo pubblicato un video bellissimo sulle reazioni dei bambini adottati e me l'hanno cancellato. Non capisco. Ma spiegatemi, se sei vestita ti bannano le foto perché sei senza reggiseno e si vedono i capezzoli. Ma quelle che hanno i vestiti trasparenti e si vede tutto. Mi spiegate? Che linee di guida sono?".

Chanel Totti diventa imprenditrice: ha fondato con il fidanzato la societá “2C Limited” che si occupa di vendere sneakers online in edizione limitata. Cristian Babalus ha già un negozio di abbigliamento a Roma, dunque é giá del settore. Ma che prezzi, manco un Rolex.

Victoria Beckham si sfianca con il fitness e il marito David la prende in giro: ha pubblicato una foto di Victoria sdraiata a pancia in su accanto al tapis roulant. Ecco il commento del marito: “Non che mia moglie sia drammatica o qualcosa del genere, ma questo è quello che è successo stamattina”..

Ecco cosa scrive l’ osteopata Alessandro Carollo a Michelle Hunziker sotto due foto a bordo di una moto: ”Come un tuono... Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove... un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre...Na palla de foco”. Anche meno.

La puntata del Grande Fratello comincia con la sorella di Fiordaliso che va a trovarla per bere un caffè insieme e poi la raggiungono gli altri fratelli. Commovente, ma niente di che. Pippone di Varrese perché non è tra i preferiti: Anita dice che l’attore sembra una donna “con le sue cose”.

Nel frattempo Varrese dice a Garibaldi che è saltato fuori il calabrese che é in lui e che si è messo con Beatrice solo perché gli conviene. La Luzzi risponde che sono tutti attori, “attivi e passivi”.

Degno di un film dei Vanzina: arriva un aereo con la sigla b e g: Beatrice e Grecia non Garibaldi che ha frainteso: pensava fosse per lui. Grecia nomina Rosy Chin perchè mette sempre il piccante ovunque. Alfonso Signorini spara la battuta della serata e chiede a Rosy: “ Perché glielo metti da tutte le parti, il piccante?”

Svelato nella notte da Anita il piano di Massimiliano Varrese per creare interesse al Grande Fratello: “Sta facendo un caos per niente, non ha manco l’alibi, la sera prima stava a di ‘mo sta settimana ce provo con Anita’. Poi a Rosy ha detto ‘che scatole mi annoio dai mi metto a litigare con qualcuno’. Diceva queste frasi e il giorno dopo fa le litigate davvero”.

Letizia Petris (che giá é stanca della pesantezza del macellaio Paolo nonostante il limone), ha iniziato a parlare della sua storia d’amore con una donna quando ha scoperto che Rosy Chin era una di lei grande amica. Non ha peró digerito il video in cui Beatrice Luzzi le da della lesbica e il modo troppo schietto in cui é stato trattato il tema in puntata. Ha anche detto che aveva lasciato la sua ex perché il padre non l’accettava. Il padre ora non c’é piú: ci ripenserá?

Letizia Petris ha poi raccontato di aver sorpreso Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi "nudi" in quello che sembra essere una sorta di “posto segreto” di Massimiliano. Ma che posto é? E che dire del limone selvaggio con la Luzzi dopo il quale Garibaldi ha cominciato a sanguinare dal naso?

E per gli appassionati di GF Temptation Island Perla, ex fidanzata di Mirko, dice la sua sulla questione "Mirko-Greta" con un messaggio : "Ha proprio ragione il Direttore Signorini. Non esistono più gli uomini di una volta che meritano le donne di oggi…A volte è bello ricordarsi che il karma non perdona”. Perla entrerá nella prossima puntata mentre Greta, la gatta morta, assicura agli webeti che non entrerá nella casa.

Ieri sera a Roma in trecento per il Charity Event della Crice Rossa, in collaborazione con la Festa del Cinema, organizzato da Tiziana Rocca nel complesso di S. Spirito. Premio Speciale a Francesco Rocca, presidente della regione Lazio durante la serata presentata da Eleonora Daniele con madrina Anna Ferzetti. Premi speciali a Matteo Garrone, Maria Grazia Cucinotta, Marco Bocci e numerosi altri. Presidente del Comitato d’Onore Sarah Ferguson ( a tavola vicina vicina a Raoul Bova) che all’arrivo é scivolata sui sampietrini bagnati come altre invitate. Qualche problema per la location troppo piccola con tavoli “appiccicati”. Meglio tornare a Villa Miani.

