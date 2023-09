PILLOLE DI GOSSIP – GUE’ PEQUENO BOMBARDA VENEZIA: “UN RED CARPET PIENO DI STRONZI, GENTE DEL "GRANDE FRATELLO" E ‘INFLU-NIENTER’ CHE NON HANNO MAI VISTO UN FILM” – MALGIOGLIO SMENTISCE DORI GHEZZI: “LEI E FABRIZIO DE ANDRE’ LI HO PRESENTATI IO” – JENNA ORTEGA E JOHNNY DEPP HANNO UNA STORIA? – A FRANCESCA FIALDINI DANNO DELLA LESBICA SUI SOCIAL PER I CAPELLI CORTI. LEI REPLICA: “MI AVETE SMERIGLIATO LE SINAPSI” – E POI GIULIA SALEMI E PATRICK DEMPSEY, ADRIANO GIANNINI INGRASSATO DIECI CHILI E LAZZA IN PIGIAMA. COSA SI DICEVANO CARLA BRUNI E DARIO ARGENTO?

Ivan Rota per Dagospia

gue pequeno

Ma tutti questi Influencer, ex gieffini e scappati di casa fanno bene alla Mostra del Cinema? “Un altro (festival di) Venezia con un red carpet pieno di stronzi, gente del GF e influnienter che non hanno mai visto un film“, ha scritto Gue Pequeno su Twitter-X. In molti la pensano come lui salvo i fan dei reality …

Cristiano Malgioglio é come il capo dei Gremlins e dopo aver letto sul Corriere della Sera l’ intervista in cui Dori Ghezzi dice di aver conosciuto Fabrizio De André al Premio Le Caravelle , il ciuffo gli é diventato viola La Malgy racconta la sua versione: “ Un giorno mi chiama De André e mi chiede cosa faccio la sera e gli dico che vado a cena da Dori. Lui mi chiede chi è, e io rispondo: “La cantante del Casatschok” e lui “ Ah, quella biondina che somiglia a Brigitte Bardot , allora vengo anche io”. Ecco, li ho presentati io.” Dori Ghezzi preciserà?

dori ghezzi fabrizio de andre cristiano malgioglio

Jenna Ortega è stata su Instagram per smentire ufficialmente che sta frequentando Johnny Depp . La star di Mercoledí ha detto: “Tutto questo è così ridicolo che non riesco nemmeno a ridere. Non ho mai incontrato o lavorato con Johnny Depp nella mia vita. Per favore, smettetela di diffondere menzogne e lasciateci da soli.”

E l’ufficio stampa di Deep ha cosí scritto : “Mister Depp non ha alcun rapporto personale o professionale con Miss Ortega. Non l’ha mai incontrata e non le ha nemmeno mai parlato. Non è coinvolto in nessun progetto in cui recita, e non ha intenzione di farlo.” Ma perché tanta foga? L’attore pensa che la notizia sia stata messa in giro per rovinargli (di nuovo) la reputazione.

francesca fialdini

Sul Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia gli Influencer o presunti tali hanno preso il posto dei divi hollywoodiani in parte assenti. Questa volta con le mutande, ha fatto il botto Giulia Salemi in abito ( quasi ) da sposa con una cappa che sembrava una meringa. Con lei il futuro sposo (?) Pierpaolo Pretelli. Ma tutti ricordano ancora quando Salemi, in versione hot, calcó il tappeto rosso con un’ altrettanto scosciata Dayane Mello.

Francesca Fialdini vittima di haters per aver tagliato i capelli: per i capelli corti l’ hanno considerata lesbica. La conduttrice ha risposto: "Mi avete smerigliato le sinapsi (volgarmente detto... Pensateci voi). Che siano lunghi o corti non ha nessuna importanza - dice in un post su Instagram - e nulla dovrebbe averne perché chi se ne frega".

Sempre Giulia Salemi ha condiviso una storia si Instagram parlando del film Ferrari come di "un vero gioiellino" e taggando l’interprete Patrick Dempsey. Quest'ultimo ha condiviso sul suo profilo Instagram la storia della Salemi che é impazzita : “Ma Patrick Dempsey che mi ha repostata?”, ha scritto l'ex gieffina e poi : “No raga morta”.

giulia salemi

Tra la pletora di ex gieffini sbarcata a Venezia ecco Nikita Pelizon, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip che , arrivata in versione casual , é stata scambiata per un’ imbucata. Poi sul Red Carpet in versione hippy, con il disinteresse dei fotografi ,ha sfoggiato un abito con la scritta : “I A Nedds a limit”; “l’intelligenza artificiale necessita di limiti”. Si crede la Ferragni…

Al Lido ecco il Filming Italy Best Movie Award creato da Tiziana Rocca e Vito Sinopoli. All’hotel Excelsior, nella Sala degli Stucchi, una festa tutta italiana con madrine Martina Stella e Laura Chiatti. Premiati Aldo, Giovanni e Giacomo, Alessandro Siani e Premio alla Carriera ai due Premio Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo

jenna ortega e johnny depp

Giorgio Armani Privé alla Mostra del Cinema di Venezia con One Night Only. “Una notte sola” per una sfilata unica. Amica di lunga data, in front c'era anche Sophia Loren tutta d’avorio vestita con il figlio Edoardo Ponti. Con loro Louis Garrel, Luca Guadagnino, Pierfrancesco Favino, Jane Champion, Claudia Gerini, Gabriele Salvatores, Vittoria Puccini. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha consegnato allo stilista il Leone d’ Oro alla carriera a bordo del Main , il mega yacht tutto nero dello stilista, dove é stato organizzato anche l'after party.

lazza

Cosa si dicevano Carla Bruni e Dario Argento? Adriano Giannini é ingrassato dieci chili per il ruolo nel film Adagio. E Lazza in pigiama sul tappeto rosso che ci azzecca?

giulia salemi 5