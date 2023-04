PILLOLE DI GOSSIP – JERRY CALÀ DOPO L’INFARTO A "DOMENICA IN" DALLA EX MOGLIE MARA VENIER: "IL MIO PROSSIMO LIBRO SARÀ 'UNA VITA DI STENT'" – COSA C’E’ TRA LEO DICAPRIO E SIMONA TABASCO? AD “AMICI” LORELLA CUCCARINI SHOW CON EMANUEL LO, COMPAGNO DELLA CANTANTE GIORGIA: “COME SI DICE A ROMA GLIEL’AMMOLLI ANCORA…” – E POI IL PARTY DI TOMMASO ZORZI CON L’EX, MICHELLE E ILARY, LA MALGY, BRAVI E IL BALLERINO SAMU, ORIANA MARZOLI E SERENA BORTONE CHE POTREBBE...

Ivan Rota per Dagospia

Continuano a rincorrersi le voci di cambiamenti nei programmi Rai: si ventila la cancellazione di Oggi è Un Altro Giorno di Serena Bortone che potrebbe spostarsi la domenica pomeriggio dopo Mara Venier, prendendo il posto di Da Noi A Ruota Libera di Francesca Fialdini. E al posto della Bortone potrebbe arrivare Monica Setta che, sibillina, ha scritto su Instagram un post con la scritta “oggi è un altro giorno”…

Jerry Calà è tornato in tv dopo l'infarto, ospite di Domenica In, il programma dell'ex moglie Mara Venier. "Sono ancora qua", ha esordito il 71enne. Successivamente ha raccontato cosa è successo la notte che si è sentito male: "Quando ho avuto il malore, mi è venuto un peso fortissimo allo stomaco, pensavo ad un'indigestione. In ospedale ho trovato la clinica con uno staff già pronto, non sono passato neanche dal pronto soccorso. Siamo andati subito in sala operatoria, mi hanno messo degli stent. Il mio prossimo libro è "Una vita di stent".

Tommaso Zorzi ha festeggiato i suoi 28 anni con un party. Chi c’era? Giulia Salemi, Elettra Lamborghini e le inseparabili Ilary Blasi-Michelle Hunziker. Assente, invece, Aurora Ramazzotti, da pochissimo neo mamma del piccolo Cesare. Ospite inaspettato il ballerino Tommaso Stanzani, ex di Zorzi che attualmente lavora nel corpo di ballo di Viva Rai 2.

Marco Mengoni ha dovuto accorciare la sua canzone Due Vite , con la quale ha vinto Sanremo, in vista della partecipazione all’ Eurovision Song Festival dove i brani non possono durare più di tre minuti. Nel frattempo il napoletano Dema ha inciso, in tempo record, una “rivisitazione” della canzone, a detta di tutti da urlo. Hanno già apprezzato Bob Sinclair e Arisa.

Cristiano Malgioglio, sempre king di Amici, riesce a divertire tutti compresa Maria De Filippi: ieri sera, dopo aver giustamente criticato Alessandra Celentano per la sua maleducazione, si è rivolto all’insegnante figo Emanuel Lo, marito della cantante Giorgia:“ Che occhio ha avuto la mia amica Giorgia a sposarti. Ti avrei sposato anche io.”

Emanuel Lo, compagno della cantante Giorgia, e Lorella Cuccarini sempre più affiatati a “Amici”. La showgirl apprezza: A petto nudo devo dire che come si dice a Roma gliel’ammolli ancora…”

Sarebbe nata una grande amicizia tra il giurato di Amici, Michele Bravi e Samu, il ballerino eliminato da Amici ieri sera. Samu, all’ anagrafe Samuele Segreto, é anche attore : é ora sugli schermi con “Stranizza d'amuri", debutto alla regia dell'attore Giuseppe Fiorello, dove interpreta un ragazzo gay. Bravi ha consolato Samu, piangente, dopo l’eliminazione.

É diventato l’idolo delle signore che il pomeriggio, davanti a un tazza di té, guardano su Rai Uno la serie di culto “Il Paradiso delle Signore”: stiamo parlando di Massimo Poggio che, prima di essere amato dalle signore, é stato icona gay con il film Il Compleanno di Marco Filiberti, dove interpreta due delle scene di amore omosessuale piú erotiche del cinema italiano. Quella in moto é da urlo. Vedere per credere.

Ospite a Ciao Maschio, il ballerino Samuel Peron ha confidato: “Io ho vissuto nella mia infanzia il bullismo per quanto concerne la mia disciplina artistica. Perché essere un ballerino ai tempi, io sono dell’82. Avevi tutti sti appellativi: tipo frocio, gay, ricchione…tutte ste cose qua”. Ha poi detto che ora le cose sono cambiate grazie anche a programmi come Amici che ha letteralmente cambiato la visione dell’italiano medio sul mondo della danza al maschile.

Grande Fratello vs Uomini e Donne. In merito alla frequentazione tra Gemma Galgani e il cavaliere Silvio: la Galgani ha detto tutto il male possibile di lui. Queste sono state le parole di Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del GF:”È arrivato il momento dove Gemma massacra un uomo rovinandogli la reputazione? Strano. Se un uomo ti sembra viscido e volgare non lo frequenti e soprattutto non vai da lui a dormire. Chiudo fin dall’inizio.” Virale.

Leonardo DiCaprio e Simona Tabasco hanno partecipato ad una festa di auto di lusso a New Totk. Che cosa c’è tra la leggendaria icona di Hollywood e l’attrice napoletana, star delle celebre serie televisiva The White Lotus? Sono stati insieme ad una festa al The Shed, un centro culturale di New York. Tra i due sorrisi, ma niente di più. Anche perchè al party c’era anche Victoria Lamas, indicata come nuovo flirt del “titanico” attore.

I vipponi ancora in gara stavano preparando l’ultima puntata del GF Vip Radio. Giaele De Donà, che stava organizzando la diretta, ha detto: “Cominciamo a fare delle domande a Nikita?”. A quel punto, Edoardo Tavassi ha risposto: “No, fammele fare a Micol e Oriana. Preferisco avere interazioni con chi ho confidenza. A me mettimi con uno con cui ho confidenza, mi faresti un favore”. Poi ci è messo anche Alberto De Pisis a isolare Nikita.

A questo punto è intervenuta Milena Miconi che si é scocciata: “Oh, ragazzi, è una domanda. Cioè, si può fare. La faccio io ma anche qualcun altro, così movimentiamo la faccenda…” Comunque Edoardo Tavassi potrebbe essere squalificato in dirittura d’arrivo. Quasi sicuramente si è giocato la vittoria a favore di Nikita e di Oriana Marzoli.

Avevamo pubblicato una notizia in cui si auspicava, scherzando, che Nikita Pelizon venisse scelta da Ferzan Ozpetek per il suo prossimo film. Il regista, simpaticamente, ha messo like alla notizia pubblicata nelle Instagram stories.

