Ivan Rota per Dagospia

Alessia Marcuzzi risponde (senza spiegare alcunché) per la prima volta a un follower di Instagram che accenna un’ allusione sul flirt con Stefano De Martino. “Ti stai facendo bella per lui?”, lo sfottó. Lei risponde: “No, per Bradley Cooper e Jude Law”.

Il team di Chiara Ferragni smentisce categoricamente che l'imprenditrice digitale sia entrata nel palazzo milanese dove c’é lo studio di un avvocato divorzista. E Fedez smentisce con veemenza che sia in crisi con la moglie.

Dopo il caso Chiana Suarez, Wanda Nara avrebbe fatto firmare al marito un contratto milionario per evitare tradimenti in futuro. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, in caso di infedeltà l'attaccante dovrà risarcire la moglie con un milione di dollari.

La Rosa Ricci di Mare Fuori, interpretata da Maria Esposito, sta vivendo un momento da sogno nella sua vita privata. Sarebbe innamorata di Gennaro Lillo, in arte conosciuto come Jey Lillo. Oltre alla passione per la magia, Gennaro è un produttore e figura della nuova stagione di Avanti un altro.

Imbarazzo a Avanti un Altro quando Luca Laurenti ha chiesto a Paolo Bonolis: “Sei sposato?". Una domanda fuori luogo visto che è arrivato il divorzio di Paolo e della moglie Sonia Bruganelli. "Non ho capito. Cosa mi hai chiesto?". E Laurenti: "No, t'ho chiesto se eri sposato, ma mi sono sbagliato. Scusa."

Serena Bortone ha detto chiaramente che passare da Rai Uno a Rai Tre non è stata una sua scelta, ma un ordine al quale ha obbedito. Da Oggi è un altro giorno a Che Sará.

Massimo Bernardini a Tv Talk le ha chiesto: “Avevi uno spazio su Rai Uno arrivato anche a risultati importanti. Poi però ti è stato proposto di andare su Rai Tre a salvare in qualche modo lo spazio che per anni è stato di Gramellini. Insomma una capriola mica da poco.”

Lei elegantemente ha risposto: “No aspetta, mi è stato chiesto, non è che mi hanno proposto. L’azienda mi ha chiesto una cosa, io sono un soldato dell’azienda e ho obbedito. Non ho scelto, questo voglio dire, sia chiaro. Poi io prendo sempre gusto in quello che faccio, altrimenti non lo farei. Qualunque percorso della vita per me è importante e lo affronto sempre con serietà e impegno…”

Ma è solo un amore fraterno quello che lega, al Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi a Anita Olivieri? Lui dice: “Il nostro è un legame forte. Io fuori da qui se non la vedo impazzisco. Lei è una parte di me. Io con lei mi sono trovato subito. C’è stata questa cosa che ci siamo uniti ed è indiscutibile... Tu vedi, vado in paranoia se non la vedo... Per me è amore eterno, un amore, amore fraterno…”

Comunque il bidello Garibaldi Quindi ricapitolando: in soli quattro mesi si è innamorato di Samira, sedotto da Beatrice e adesso innamorato di Anita? Chi aveva detto questo dall’inizio? Ah già, Beatrice Luzzi, la malpensante e cattiva…

E poi da della vecchia a Beatrice Luzzi mentre un ragazzo bellissimo e educato come Vittorio Menozzi la guarda come se fosse l’ultima sigaretta e con modi garbati la chiama signorina…

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro e il compagno, il ballerino Stefano Oradei, il prossimo 13 maggio si sposeranno. Felicitá dopo la fine della sua relazione con Lorenzo Amoruso: “Mi sono sentita umiliata, offesa, diffamata e non sono stata bene. Dopo la mia uscita dal Grande Fratello Vip lui era cambiato, più distaccato e mi guardava in maniera molto diversa.“

Rossella Erra ha confermato di essere stata contattata dalla produzione de L’Isola dei Famosi che le ha proposto di far parte dei naufraghi. Lei é felice, ma dice di doverne parlare con Milly Carlucci essendo l’ “opinionista del popolo” di Ballando con le Stelle.

