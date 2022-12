Ivan Rota per Dagospia

Iva Zanicchi si è presentata sul palco con un finto ballerino, un pupazzo gonfiabile ad altezza umana con la faccia di Samuel Peron che, legato addosso a lei, l'ha accompagnata durante il suo ballo. "No ti prego, mi eccito", ha detto la cantante quando le hanno legato vicino il fantoccio. E a fine esibizione , non poteva mancare la battuta sconcia: "Guarda è moscio, completamente moscio. Mi ha impedito di ballare discretamente"… E poi rivolta a Lucarelli: “Portatelo a letto tu…”

Ma che programma ha visto Anna Carlucci, sorella di Milly? Ecco le sue Parole: "Il clima è di grande serenità. Le liti tra i giudici non sono una novità, li ho sempre visti discutere e andare d'accordo. Voglio anche precisare che a differenza delle edizioni estere di Ballando con le stelle come pure del Cantante Mascherato dove la giuria viene guidata nei commenti dagli autori con un auricolare e le puntate non sono in diretta, da noi il giurato dice quello che vuole e se ne assume la responsabilità a 360 gradi".

Le coppie rimaste in gara a Ballando con le Stelle, che si sono sfidate per accaparrarsi un posto in finale, sono sei: Rosanna Banfi e Simone Casula, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor, Gabriel Garko e Giada Lini, Ema Stokholma e Angelo Madonia, in fondo Iva Zanicchi e Samuel Peron per la soddisfazione di Selvaggia Lucarelli…

Per la serie: per fortuna che c’é Matano: La puntata inizia con un auspicio di Alberto Matano, principe del tesoretto (bonus che viene da lui donato alla coppia più brava), perché la serata sia più tranquilla e all’insegna di un maggiore rispetto, mancato lo scorso sabato con scontri, liti e quant’altro.

In molti critici si sono infatti lamentati della piega che sta prendendo Ballando con le Stelle, in primis Aldo Grasso. Si é passati da un’atmosfera elegante a momenti da rissa da saloon in nome dello share. Alcuni maliziosi hanno anche pensato che alcuni battibecchi siano creati ad arte…

Che strana idea scegliere come ‘ballerina per una notte’ Sara Simeoni :dopo la sua esibizione, Guillermo Mariotto si presenta con tre regali, un peluche di uno Yorkshire per Carolyn Smith, una scimmia con la paletta dello 0 per Selvaggia Lucarelli e un un fenicottero per Rossella Erra, citando così il suo “scimmia urlatrice” detto a Selvaggia la scorsa settimana e il paragone con il quale la giornalista aveva commentato l’abbigliamento di Rossella.

E non é mancata la barzelletta sconcia di Iva Zanicchi che ha di nuovo fatto incazzare Selvaggia Lucarelli. Ecco un estratto del suo lungo discorso:” Stasera la barzelletta era forse la peggiore che abbiamo sentito. Quando io dico e utilizzo quell’aggettivo che tanto ha scandalizzato i miei colleghi, ‘squallido’, non lo utilizzo per te come persona, lo utilizzo per quello che vedo e sento in alcuni momenti. La barzelletta di stasera era squallida, lo ribadisco, è un concetto che non ritiro e mi dispiace perché tu sei molto altro”.

E cosa ha risposto L’Aquila di Ligonchio? Per niente pentita, la sventurata rispose: “Non mi devo scusare con nessuno, io sono quella che sono”. facendo alzata gli occhi al cielo alla giurata che ha di nuovo criticato la mediocre esibizione della Zanicchi.

Ecco la Malgy a promuovere Tu Casa es mi Casa, il suo nuovo programma che parte il 7 dicembre. A aumentare il tesoretto ecco Cristiano Malgioglio con la canzone Tutti me miran:fa guadagnare altri 10 punti prima di lasciare il palco a Giada Lini e Gabriel Garko, che a sua volta dedica la sua esibizione al padre sussurrando anche una canzone poco prima di ballare.

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu raccontano il momento più buio della vita del nuotatore, il coming out obbligato dalla diffusione non autorizzata di sue foto private:“Io credo che se anche un solo genitore, una mamma o un papà, guardando Ballando con le stelle ha capito che vedere due ragazzi gay che ballano è una cosa normale, questa per me è davvero la vera vittoria“

