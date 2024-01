PILLOLE DI GOSSIP – “GIGI RIVA E’ PEGGIORATO ALL’IMPROVVISO, ABBIAMO PROVATO DI TUTTO MA NON È STATO SUFFICIENTE”, IL RACCONTO DEI MEDICI DELL'OSPEDALE BROTZU DI CAGLIARI – FIORELLO LANCIA CATTELAN PER SANREMO 2025 – GF HOT: FEDERICO MASSARO TOCCA IL CULO DELLA CINESE ROSY CHIN. LA REAZIONE DI LEI – IL RE DEI TRONISTI COSTANTINO VITAGLIANO RIVELA DI SOFFRIRE DI UNA RARA MALATTIA AUTO-IMMUNE - NESSUNA CRISI TRA RAOUL BOVA E ROCÍO MUÑOZ MORALES, LE STORIE TESE TRA SOLEIL SORGE E SOPHIE CODEGONI E IL SELFIE CALIENTE DI CECILIA RODRIGUEZ..

(ANSA) "La situazione è peggiorata all'improvviso e a qual punto è stato necessario praticare le manovre rianimatorie e portarlo in sala per effettuare l'angioplastica. In queste condizioni è difficile poter riaprire le coronarie: siamo riusciti a farlo soltanto in parte. Ma questo purtroppo non è stato sufficiente". Così Bruno Loi, direttore di Cardiologia interventistica e emodinamica del Brotzu, spiega come sono intervenuti ieri sera per tentare di salvare Gigi Riva, arrivato in ospedale alle 3 del mattino di lunedì con una sindrome coronarica acuta.

Ivan Rota per Dagospia

A Viva Rai Due, Fiorello: “Domani ti chiama l’ad Sergio e ti dice ‘Alessandro Cattelan vuoi fare Sanremo2025?’.” E Cattelan: “Solo se viene Fiorello. Dimmelo tu, è divertente farlo? Se è divertente sì.” E Fiorello: ”Hai 43 anni, è il momento giusto. Io ti vedo bene e sai scegliere la musica”

Grande Fratello. Perla Vatiero su Stefano Miele detto Honey : “…gli do tempo due settimane qua dentro, di vita proprio... Due settimane”. Ma la gente che la esalta per sta scena da Romanzo Criminale, tutto bene? E Miele: “…con il miele dovrei unire le persone e quindi.."

Risponde Beatrice: "Il barattolo si é rotto."

E proseguendo in questo atteggiamento da “mala chica”, dice riguardo Beatrice Luzzi: “Sta trovando il momento giusto per attaccare me, per trovare una questione con me. Mi fai passare il tempo, in qualche modo li devo passa sti due mesi non hai capito proprio nient.” Quando peró la incontra se ne sta muta, si caga sotto…

E non é finita. Ha minacciato il suo ex Mirko solo perché difende Beatrice Luzzi: “Perla non solo mi ha attaccato ed insultato, in più ho ricevuto telefonate, dove mi veniva detto di non presentarmi a Roma, perché altrimenti mi poteva capitare qualcosa di brutto." La Gomorra degli scappati di casa…

GF Hot. Federico Massaro ha toccato il fondoschiena di Rosy Chin: giá si era buttato nel letto della cinese: come la prenderà il marito della chef? Rosy Chin, per niente contrariata, lo ha invitato poi a cucinare con lei: gamberi per terra rimessi nel piatto, olio bollente nel lavandino e schifezze varie. Telecamere puntate su di loro per ore. Perché?

A proposito di Beatrice Luzzi, il suo contratto scade il 29 gennaio e poi deciderá il da farsi. I suoi fan divisi in due: chi vuole che esca per non dare piú visibilitá al GF i cui autori la ostacolano e immolano a ogni puntata, chi invece vorrebbe continuasse per vincere. P.S C’é chi dice che uno degli autori abbia un odio viscerale nei confronti di Beatrice…

Show. E’ questo il titolo scelto da Saverio Costanzo per il film dedicato alla vita del padre, Maurizio Costanzo, venuto a mancare lo scorso febbraio, come riporta Davide Maggio. Il regista ha parlato dell’interessante progetto ad Aldo Cazzullo, rivelando anche qualche dettaglio su chi potrebbe interpretare il protagonista. Alessandro Haber?

Soleil Sorge ironizza sulla parrucca con la frangetta indossata da Sophie Codegoni, sua ex inquilina al GF Vip: “C’è chi la mette finta e chi ha il coraggio di tagliarla”. Lei, recentemente, ha cambiato look tagliando la frangia.

Costantino Vitagliano rivela per la prima volta il suo stato di salute. L’ex tronista a Verissimo. “Mi hanno spento l’interruttore a 49 anni”. Parla del ricovero in oncologia per più di un mese, dei dodici chili persi. Ha una malattia autoimmune.

Jacob Elordi e il suo altalenante amore . L’attore australiano, dopo il successo nella trilogia teen The Kissing Booth ha cambiato genere con la serie tv Euphoria, Priscilla di Sofia Coppola e Saltburn, lo scandaloso film di Emerald Fennell. Da tempo si prende e si lascia con la fidanzata Olivia Jade Giannulli. Ora sembra proprio che la coppia si sia ricompattata (di nuovo).

Smentita la crisi tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: sono stati fotografati a passeggio per le vie di Roma sorridenti e complici. Tra i due attori, che hanno da poco festeggiato il decimo anniversario del loro amore, la passione continua.

