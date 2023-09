PILLOLE DI GOSSIP – “TI PIACE FARE I POMPINI?”, LA RISPOSTA STRACULT DI MARICA PELLEGRINELLI (EX DI EROS RAMAZZOTTI) – LA RIVOLUZIONE PELOSA DI GIORGIA SOLERI RIESCE A META’: “DICEVI CHE SARESTI LA PRIMA A FARE IL RED CARPET CON I PELI SULLE GAMBE E POI METTI L’ABITO LUNGO?” – I PRIMI CONCORRENTI DEL GRANDE FRATELLO - IL CONCERTO DI TANANAI PARTE IN RITARDO E DURA SOLO 15 MINUTI (CON UN CACHET DA “50 MILA EURO”) – IL NOME DI PUNTA DELLA PROSSIMA EDIZIONE DI “PECHINO EXPRESS” DOVREBBE ESSERE QUELLO DI…

Ivan Rota per Dagospia

marica pellegrinelli

Myrta Merlino adora la sua imitatrice Barbara Foria che, in vista del debutto a Pomeriggio 5 , le ha inviato un video in cui la imita. Dice Merlino : “Barbara Foria è bravissima, mi descrive cattivissima, un po’ snob, molto salottiera. Non so bene che idea si sia fatta di me. Mi fa molto ridere a casa mia i miei figli si sbellicano dalle risate! Barbara è bravissima, fortissima!”.

Nel video la Foria chiosa: “In bocca al lupo per questa tua nuova avventura, mi raccomando, devi essere ancora più pazzesca, pazzescamente pazzesca! Ricorda che noi siamo pazzesche! Quindi in bocca al lupo, diventa sempre più popolare perché più diventi più popolare e più io ti posso imitare e divento anche io più popolare! Perché due Myrte is meglio che one! Siamo pazzesche!”

Un utente ha scritto a Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti : "Ti piace fare i pompini?". Epica la risposta della modella : "Un giorno pubblicherò tutti i profili che m’inviano domande simili, vi avverto. By the way, sono un ottimo anti aging, ginnastica facciale insomma.”

giorgia soleri

I film The Killer di David Fincher e La Bête con Léa Seydoux, sono stati presentati alla Mostra di Venezia senza nemmeno un attore del cast a causa dello sciopero degli attori di Hollywood, quindi senza l’ attrice francese e Michael Fassbender. Sul red Carpet a sorpresa Ilary Blasi dé Roma elegante e con i capelli piú scuri.

La rivoluzione pelosa di Giorgia Soleri. L’ex di Damiano dei Maneskin ha tenuto a farci sapere prima di sbarcare a Venezia che non si è depilata scatenando un mare di critiche. "Dicevi ' La prima a fare il red carpet con i peli sulle gambe' e poi metti l’ abito lungo . Audacia pura."Comunque anch’io quando ho i peli sulle gambe metto il vestito lungo", "Vabbè, ti sei fatta le caviglie con la lametta e il resto abito lungo. Un grande classico delle amazzoni ".

Ecco i primi concorrenti de Il Grande Fratello: Giampiero Mughini, Alex Schwazer e le attrici Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, e i nip, ovvero il modello (ha sfilato anche per Dolce & Gabbana ) e ingegnere Vittorio Menozzi, l’operaia inusuale Giselda Torresan , appassionata di montagna e Influencer , e Letizia Petris, fotografa di Riccione

tananai

Tananai é arrivato con un’ora e mezza di ritardo al Palazzo Rosso di Polisella in occasione dell’Elysium Festival e ha cantato quindici minuti. Anche gli organizzatori sono intervenuti: “Chiediamo ufficialmente scusa per il comportamento del cantante, il suo ritardo e la mancanza di rispetto nei confronti dei partecipanti e dell’organizzazione che ha speso molto in tutto per regalare un evento unico…”

Pronta la risposta del management di Tananai : “L’evento è stato venduto dall’agenzia al locale Palazzo Rosso, tramite contratto regolamentare, come “showcase” e non come “Live” o “concerto” ovvero prevedendo un’esibizione dell’artista di 4-5 brani su base in una discoteca.” E il ritardo? “ L’artista non è stato messo nelle condizioni idonee per esibirsi, in quanto l’attrezzatura tecnica richiesta per tempo e precedentemente alla data dell’evento (bodypack per sentire la voce in cuffia) non era presente e l’impianto audio presentava gravi problemi di rimbombo e fischi del microfono…”

Il nome di punta della prossima edizione di Pechino Express dovrebbe essere quello di Antonella Fiordelisi che avrebbe “buone possibilità” , secondo Nicola Melillo. Al suo fianco non ci sarà nessun ex gieffino. “La ragazza farebbe coppia con un’altra influencer oppure con il padre.”

clizia incorvaia

Da Temptation Island al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ecco Manuel, detto Manu, Marascio e Isabella Recalcati due volti noti solo a chi ha guardato il programma targato Maria De Filippi. Commenti acidi : "Chi sono?" Oppure : “ Ormai a Venezia invitano tutti”. Anche per l’ ex gieffina Clizia Incorvaia stesso trattamento :“Che ci fa quella?”; “Ma cosa c’entra col cinema?”; “Stia a casa e vada a lavorare”.