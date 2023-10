PILLOLE DI GOSSIP – A “VERISSIMO” SOPHIE CODEGONI HA DETTO CHE LA STORIA CON ALESSANDRO BASCIANO E' FINITA A CAUSA DEI TRADIMENTI DI LUI. PER CORONA BASCIANO LE HA MESSO LE CORNA CON LA EX ERJONA SULEJMANI CHE SMENTISCE: “NON SONO RECIDIVA CON GLI ERRORI” – BELEN E L’INCIDENTE SEXY SUI SOCIAL PER IL COMPAGNO ELIO LORENZONI - DEVA CASSEL, LA FIGLIA DI MONICA BELLUCCI IN LOVE: ECCO CHI E’ LA SUA NUOVA FIAMMA – LAPO ELKANN E JOANA, VENIER E LE TETTONE “ESAGERATE”, LORENZO TANO, FIGLIO DI ROCCO SIFFREDI, E "IL FEELING" A “BALLANDO” CON LUCREZIA LANDO…

Ivan Rota per Dagospia

«Le mie tette? Esagerate, sempre state grandi. Poi, diventando mamma presto, sono esplose» ha detto Mara Venier a Oggi. E nel passato si è rivolta a dei chirurghi per un intervento riduttivo: «Ma quando mi toglievo il reggiseno la loro risposta era sempre la stessa: “Se le tenga”. Cosí ha deciso di rinunciare : “Sono belle, stanno su, dunque perché sottoporsi a un intervento così delicato”.

Belen e l’incidente sexy sui social. Il compagno Elio Lorenzoni è stato ripreso seminudo in una storia che la showgirl argentina ha condiviso su Instagram

Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e di Vincent Cassel e il collega Saul Nanni, grande amico di Kim Rossi Stuat, sono la presunta nuova coppia di questo autunno: una cosa inaspettata che ha irritato le fan dell’ attore visto in Sotto il Sole di Riccione, che su Instagram sotto la loro foto lasciano commenti del tipo: «Non ho capito», «Non me lo meritavo» e «Non sono pronta». I due si sono conosciuti sul set de Il Gattopardo.

Lapo Elkann racconta a Novella 2000 che l'amore che lo lega a Joanna, quattro anni più di lui, è sempre più forte: “Ci siamo conquistati con il rispetto reciproco, l’amore e la pazienza. Come in tutte le belle storie c'è voluto tempo per conoscersi, un periodo di accettazione l’uno dell’altra…La relazione con Joana cresce ogni giorno e diviene sempre più bella”.

A Verissimo Sophie Codegoni ha detto che la storia d’amore con Alessandro Basciano sarebbe finita a causa dei continui tradimenti di lui. É intervenuto l’avvocato di Basciano: “Alla luce di quanto andato in onda nel programma ‘Verissimo’, il mio assistito Alessandro Basciano, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari, è tuttavia costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. “ Ce lo ritroveremo a Verissimo?

Solo che Basciano, secondo Fabrizio Corona, avrebbe davvero un’amante con la quale é stato a Ibiza: “Sophie Codegoni si è aperta con Silvia Toffanin in una versione molto commossa e diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere sui social” (si legge sul suo sito). Ha detto chiaramente di essere stata tradita e di sapere che la ragazza sia l’ex fidanzata di Basciano che noi presumiamo sia Erjona Sulejmani”.

Coppia aperta Will Smith e Jada Pinkett? E lui gay? La donna ha voluto chiarire: “Voglio dire, ci sono milioni di dicerie su di noi. Ho letto e sentito così tante cose in questi anni e nemmeno le ricordo tutte. Però fa parte del gioco. Quello che mi hai chiesto? Direi che non è vero niente. Siamo personaggi pubblici e comprendo che certe cose siano nella norma per la cronaca rosa, però niente di tutto questo è vero“.

Al Grande Fratello, Fiordaliso mette in guardia Beatrice Luzzi riguardo la liaison con il bidello Giiuseppe Garibaldi: “Tutto ok con Giuseppe? Sei convinta? Ma sei sicura davvero di questa storia? Io non sono convinta. E non di te, non sono convinta di lui. Non so, ho dei campanelli d’allarme. Sai che ti dico sempre quello che penso. Se ho visto qualcosa di compromettente? No, nulla, ma è una mia forte sensazione…”

C’è molta confidenza tra Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e la sua insegnante Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle. Lui dice: “Su Lucrezia ho solo impressioni positive. Oltre a essere bellissima, è brava, paziente, educata e determinata. Riesce a insegnare qualcosa di così difficile anche a una persona come me che non ha nemmeno le basi. La sua carica è a dir poco vitale. Io e lei come una coppia? Al di là del ballo? E troppo presto per dirlo. Siamo entrambi competitivi e il nostro focus, oggi, è il ballo”.

