PILLOLE DI GOSSIP – LENNY KRAVITZ E MARIAH CAREY SONO UNA NUOVA COPPIA? – FEDEZ TRA LA “REUNION” CON PARIS HILTON E LE VOCI DI FLIRT CON GIULIA OTTORINI (L’INDIZIO DI LEI) - FIORELLO E L’OSPITE MUSICALE CHE SI ESIBIRÀ NELL’ULTIMA PUNTATA DEL SUO SHOW ALL’OLIMPICO. CHI SARÀ, JOVANOTTI? - DIANA DEL BUFALO: “SONO VEGETARIANA DAL MOMENTO CHE MISI IN BOCCA UNA SALSICCIA E MI DISSI ‘STO MANGIANDO UNA PERSONA’” – HARRY E MEGAN MARKLE SONO TORNATI IN PUBBLICO (ECCO DOVE), TONY EFFE CANTA TIZIANO FERRO SOTTO LA DOCCIA, LA PARIETTI MUSA DEL VITTORIALE? - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Una bomba: Lenny Kravitz e Mariah Carey sarebbero una nuova coppia. I due sono amici da una vita, come ha raccontato il cantante di "Fly Away" per celebrare il Global Impact Award della The Black Music Collective, premio che a febbraio hanno vinto sia Kravitz che Carey: “Mariah lavorava nel bar in cui io andavo a bere, ci siamo conosciuti a New York molti anni fa. Lei lavorava alle sue demo, io alle mie”.

Fedez si gode la vita da single al Coachella in California, uno dei festival musicali più importanti al mondo. Mentre Chiara Ferragni si rifugia in famiglia, il rapper incontra Paris Hilton. I due avevano lavorato insieme in occasione di un videoclip musicale qualche anno fa, incontro favorito dalla grande amicizia tra l’ereditiera e l’ex moglie Chiara Ferragni.

"Reunion", ha scritto Federico sui social in un filmato in cui abbraccia l'ereditiera. Intanto si torna a parlare di un suo flirt con l’influencer Giulia Ottorini. Ad alimentare i sospetti di una liaison un video condiviso da lei in cui dice: "Quando avete una relazione segreta, ma ti ha salutato in pubblico".

Fiorello ha annunciato che l’ultima puntata di Viva Rai2, il 10 maggio, andrà in onda con un ospite musicale che si esibirà allo Stadio Olimpico. Chi sarà? Jovanotti?

Per la prima volta dall'annuncio della malattia della cognata Kate Middleton, Harry e Megan Markle sono tornati in pubblico. É successo in occasione di un torneo di polo organizzato dalla fondazione di Harry, la Royal Salute Polo Challenge. Lei voleva far la raffinata, ma la pancia “de fora” ha fatto storcere il naso.

Un royal baby che aveva tanta fretta di venire al mondo tanto da non ha permesso ai genitori di arrivare in ospedale. Il figlio di Zara Phillips e Mike Tindall è venuto alla luce in casa sul pavimento del bagno.

Le dichiarazioni di cui non si puó fare a meno 1. La logorroica Diana Del Bufalo a Francesca Fialdini: “Sono vegetariana da anni, dal momento che misi in bocca una salsiccia e mi dissi ‘sto mangiando una persona’”.

Dichiarazioni 2: “Senza le donne che mi hanno preceduta, le attrici nere che hanno lottato per avere più spazio, non sarei nessuno. Il mio scopo nella vita? Fare solo cose positive", cosí parló Zendaya da Fabio Fazio. Se l’ avesse intervistata Francesca Fagnani forse avrebbe cavato un ragno dal buco. E Josh O’Connor, altro protagonista di Challangers, si abbassa a terra per vedere i pesci dell’ acquario di Che Tempo che Fa.

"Io non ce la sto facendo, a stare seria. Perché la signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) e la signora Cira (Francesco Paolantoni) sono tipo le mie amiche, io frequento persone così." Emma Mattone sempre a Che Tempo che Fa commenta l’esibizione “en travesti” dei due comici ormai diventata iconica.

Chi l’ avrebbe mai detto: a Tony Effe, che ha duettato con Fiorello a Viva Rai Due, piacerebbe fare featuring anche con Marracash, Baby Gang e, udite udite, Tiziano Ferro del quale dice anche di cantarne tutte le canzoni quando fa la doccia.

La nostra Pariettona musa del Vittoriale? A Firenze sul red carpet del Maggio musicale fiorentino per il concerto inaugurale del teatro, ora guidato dal nuovo sovrintendente Carlo Fuortes, ra il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano il sindaco di Firenze e il gotha dell’aristocrazia spicca la presenza di Alba Parietti con l’inseparabile Fabio Adami con gli amici Federico D’Annunzio, nipote del Vate, e la moglie pianista glamourous Giulia Mazzoni. Qual e il grande pregio della Parietti che la fa amare in tutti gli ambienti dei poteri forti ? Si dice che sia benvoluta e gradita a tutti , perché a differenza di molti suoi colleghi, non chiede mai favori a nessuno. Merce rara di questi tempi : “noblesse oblige “,dice lei …

“Ci sono donne... E poi ci sono le Donne Donne... E quelle non devi provare a capirle, perché sarebbe una battaglia persa in partenza. Le devi prendere e basta.Prendile e amale”. Beatrice Luzzi per Alda Merini.

Vintage. Quando a Londra rubarono tutti i suoi gioielli, Sophia Loren, affranta e disperata, si sedette sul suo letto guardando il comò. Vittorio De Sica, che le era seduto accanto, le disse: “Donna Sofi’, non sprecare le tue lacrime. Siamo due napoletani nati nella povertà. I soldi vanno e vengono. Pensa quanti ne perdo io al casinò…”. Lei gli rispose: “che dici, Vitto’, nun aje capito. Quei gioielli erano parte di me…” Sofi’, stamm a sentì”, le disse, “non piangere mai per qualcosa che non possa piangere per te”.

A Verissimo, Giuseppe Giofré ha parlato del suo primo amore: “Oggi non stiamo insieme ma sarà sempre una bella persona della mia vita, perché è il mio primo grande amore”. Giofré, che ha trent’anni e parla di primo amore, ha anche scritto un libro sulla sua vita (!!!) intitolato Stidda.

