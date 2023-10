PILLOLE DI GOSSIP – MARIOTTO CHOC SU WANDA NARA: “HA IL LATO B SPROPOSITATO E LE GAMBE DI UN CALCIATORE” - COSA C’E DIETRO ALLA PACE TRA BARBARA D’URSO E SIMONA VENTURA (SPOILER: C’ENTRA UN FILM) - BELEN SPOSERA’ ELIO LORENZONI? - IL NUOVO AMORE DI ANNA PETTINELLI E’ UN CUOCO: “SE NON VA BENE CON QUESTO MI FACCIO MONACA” – AL GRANDE FRATELLO FIORDALISO VS GRECIA “TOPAZIA” COLMENARES - C'È DEL TENERO TRA ANTONINO SPINALBESE (EX DI BELEN) E SONIA BRUGANELLI (EX DI BONOLIS)? IL BOTTA E RISPOSTA SUI SOCIAL – E CHIARA NASTI…

Ivan Rota per Dagospia

Mariotto al veleno su Wanda Nara: “Ha il lato B spropositato e le gambe di un calciatore eppure tutti i tecnici sbavano per lei”. Mara Venier insorge: “Devi chiederle scusa”

Sibillina, ma incazzata, Belen Rodriguez é tornata su Instagram e sotto la foto di due cavalli ha scritto: "Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo far finta di non vedere, di non sentire, perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Non intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza. Rido forte senza spostare lo sguardo, tutto quanto in me sorride, e non intendo fermarmi”. Di chi sono quelle facce mascherate? Ora gira voce che sposerá Elio Lorenzoni…

Svelato uno dei motivi della pace tra Simona Ventura e Barbara D’ Urso: quest’ ultima é stata alla Festa del Cinema di Roma per la prima di "Shukran". E’ un film tratto dal libro di Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura. Tra i produttori della pellicola c’è anche Addictive Ideas di Emanuele Berardi, figlio di Barbara e di Mauro Berardi. I tre sono apparsi molto affiatati, mano nella mano, e Carmelita ha messo un post di soddisfazione per il figlio che ha prodotto l’ applauditissimo film.

Passiamo ai classici. Chiara Nasti contro gli haters. "Sto vedendo un po' di commenti sotto le mie foto e vedo quanto la gente si applichi a scrivermi trattati: perdo anche la concentrazione. Se volete insultarmi fatele piccole, perché tutte quelle righe nessuno le legge. Siate brevi ad insultarmi. Poi anche sul mio essere mamma, vi svelo un segreto: sono una mamma perfetta".

Anna Pettinelli ha un nuovo segreto amore e lo ha confessato a Verissimo: "È l'uomo giusto, dopo questo mi faccio monaca…Ci siamo incontrati a maggio. Cucina bene perché fa il cuoco. Si chiama Giuseppe, Peppe, non ci sono foto... Non è un segreto, ma voglio aspettare un attimo per dirlo.”

La principessa Ira Fürstenberg, l’icona della musica Tony Renis e lo storico presidente dell’Istituto Capri nel mondo Tony Petruzzi sono stati premiati sabato 28 ottobre all’Hotel De Russie di Roma nell’ambito del classico appuntamento “Roma Fall Gala” che annualmente dal via al conto alla rovescia verso “Capri, Hollywood -the International film festival”. La 28ª edizione dell’evento fondato da Pascal Vicedonini, in programma dal 27 dicembre al 2 gennaio.

Si chiedevano ieri sera al Grande Fratello se la pace tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, con tanto di imitazione della scena di Ghost sia una strategia dell’ attore oppure no.

La risposta era risaputa, bastava guardare il daily di alcuni giorni orsono: Varrese si confida con Ciro Petrone: “Le cose vanno bene, sì, però devo fare anche un po’ attenzione. Io sto giocando, io sono così è!“. E anche la risposta del napoletano è chiara: “Sì si è sbloccata. Tu devi fare come stai facendo, sciolto, leggerezza, battutine e serio, battutine e serio. Non troppo serio altrimenti quella… stai andando benissimo“.

La battuta della serata é di Fiordaliso riferendosi agli abbracci e ai baci del macellaio Pietro: “ A me é ritornato l’ormone.” Anita invece si emoziona per la “toccata” con il piede da parte di Mirko Brunetti e dice: “ Embé, siamo qui da due mesi…” E anche Rosy Chin si mostra eccitata. E Signorini ironico alla Luzzi: “Lo so io cosa ti piace di Giuseppe…”

Giuseppe Garibaldi dice che ora Beatrice gli manca. Pronta la risposta di Anita: “Tu hai gli ormoni a palla, non senti la mancanza. Tutti hanno dei lati positivi però dai non mi fare parlare…” Pensando di essere eliminato, il ragazzo aveva scritto una lettera che la Luzzi nella notte si é fatta consegnare.

Ecco un sunto: “ Scrivo questa lettera perché scrivere mi aiuta a esprimere meglio quello che sento e penso. La nostra storia se così si può definire non è andata per come doveva andare…In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe avere, affascinante, dolce, istintiva e soprattutto libera…( in puntata le ha dato della cretina!) Mi voglio nuovamente scusare per quello che ho detto... Non sono mai stato un giocatore, e non mai ho pensato che tu giocassi…” La reazione di lei é di culto : “Ci sono anche le virgole, i punti, ti hanno aiutato a scriverla allora“. Ricordiamo che gli aveva dato del figlio di mignotta e poi si era scusata con la di lui mamma.

Angelica e Paolo hanno infranto le regole: sono andati da Alex Schwazer e lo hanno convinto a votare per Beatrice Luzzi anche se lui non voleva. Ancora nessuna traccia del video in cui la Luzzi avrebbe voluto concupire Schwazer che é al televoto proprio con Beatrice insieme a Giselda Torresan e Fiordaliso.

Anche Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese stanno perculando chi parla di loro come coppia? Lei pubblica una foto allo specchio con la scritta: “Le prediche arrivano sempre dai pulpiti più sporchi… cit.” e lui commenta: “La mia ragazza”. Boh.

