Ivan Rota per Dagospia

La solitamente defilata Marta Flavi, che non é andata ai funerali di Maurizio Costanzo per “discrezione”, non si fa scrupoli a rivelare un aneddoto risalente al tempo andato quando il giornalista già era sposato con Maria De Filippi con una mancanza di tatto degna di nota. “Dieci anni fa ci siamo ritrovati – ha confidato la Flavi al settimanale Nuovo – Una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi, la discrezione“. In questo modo la ex moglie di Costanzo ha fatto sapere di aver rivisto l’ex marito a Roma, proprio per volontà dell’ex che aveva piacere di vederla: “Mi fece contattare da un agente famoso dal quale seppi che aveva desiderio di rivedermi . Per incontro al teatro Parioli m’infilai una parrucca nera in testa. Volevo passare inosservata. Quando mi vide si mise a ridere e mi chiamò ‘madame’“.

A Barbara D’Urso é stata rivolta la domanda: “In questo periodo abbiamo il podcast Amiche Mie, se potessi convertire questo format in un programma televisivo, con quale collega amica vorrebbe condividere la prima puntata?“. La conduttrice ha risposto:”Beh, dovrei fare cento podcast perché sono tutte mie amiche…Non mi viene in mente nessuna in questo momento. Carlo Conti! Gerry Scotti! Ah, amica femmina? Antonella Clerici, Milly Carlucci.. Sto facendo un omaggio alla Rai“. Il tutto a Tv Talk.

A proposito di Milly Carlucci, tempo fa disse: ”Anni fa ho avuto dei contatti con Barbara d’Urso per fare la ballerina per una notte (a Ballando con le Stelle).Poi aveva troppe cose da fare, iniziava un serale e faceva tre programmi contemporaneamente. Era impossibile. Da allora non ho più avuto contatti, con ciò non è affatto diminuita la stima e la simpatia”.

Dopo l’uscita dell’ex fidanzata Ivana Mrazova dalla casa del Grande Fratello Vip, Luca Onestini ha detto che spera possano diventare di nuovo una coppia. Solo che la scorsa notte é successo l’impensabile: Onestini si é avvicinato (molto) a Nikita Pelizon che lo aveva puntato all’inizio del reality, ma con la quale poi i rapporti si erano completamente deteriorati. Cosa succederà? É solo una strategia del ragazzo per accattivarsi l’attenzione del pubblico?

Poco prima Luca Onestini aveva detto: ”Se c’è la voglia di stare insieme (con la ex Ivana) si può riprovare. Infatti io mi sono meravigliato, non mi è mai capitato di rivedere una persona con cui sono stato così, sembrava non fosse passata neanche una settimana. Era un anno e mezzo che non stavamo un minimo insieme, per me è stato bellissimo, mi hanno fatto un regalo enorme. L’importante è il risultato. Alla fine siamo stati benissimo, non me l’aspettavo di stare così con lei, forse neanche lei così con me.” Un po’ confuso il ragazzo…

L’influencer Francesco Chiofalo, ex di Antonella Fiordelisi ha parole dure verso Edoardo Donnamaria, attuale fidanzato della sua ex: “A me sinceramente questo ragazzo comincia a fare pena perché è evidentemente è un ragazzo pieno zeppo di problemi psicologici. E’ molto, molto insicuro perché ormai sono mesi che mi scredita agli occhi di Antonella per prendere punti lui. Ma una persona che scredita un’altra persona senza neanche conoscerla per prendere punti è evidentemente molto insicura. Quindi non sta facendo una bella figura."

Sul sito Grande Fratello forumfree, a giocarsi il primo posto valido per la finale sembrano essere sostanzialmente in tre, tutte donne: Nikita, Oriana e Antonella. Mentre a fondo classifica troviamo Andrea Maestrelli e Davide Donadei, quest’ultimo con una percentuale di consensi davvero molto bassa.

Al giá nutrito cast dell’Isola dei Famosi, dove di veri famosi c’è ne sono pochi a parte Alesssndro Cecchi Paone e Marco Predolin, pare si vada ad aggiungere l’asso nella manica sino a questo momento nascosto a tutti: si fa il nome di Corinne Clery, l’attrice che tutti ricordiamo nel film erotico Histoire D’O.

Sembrava dovesse diventare la nuova sexy star del cinema italiano, invece Neva Leoni é una delle punte di diamante della castissima fiction Il Paradiso delle Signore. É sposata inoltre da un anno con Claudio Colica, che insieme al fratello Fabrizio forma il duo de Le Coliche : visto ultimamente in Natale a tutti i costi di Christian De Sica.

Mentre si riaprono in questi giorni le indagini sul Dna a quasi cinquant’anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, viene presentato oggi a Milano “ Altri Comizi d’Amore”, docufilm a lui dedicato e diretto da Massimiliano Finazzer Flory : una serie di interviste a personaggi noti e gente comune sul senso dell’amore. In pratica una versione ai giorni nostri di “Comizi d’Amore”, film diretto da Pasolini.

E sempre oggi a Casa Testori a Milano si apre la mostra “Fotoromanzo Testori”, dedicata a Giovanni Testori ,un altro dei mostri sacri della cultura italiana .Artista, critico, scrittore, si occupò più volte dell’opera di Pier Paolo Pasolini. Esce anche il libro “ Tesori Corsaro” scritto da Alessandro Gnocchi.

