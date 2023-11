PILLOLE DI GOSSIP – MORGAN VS RUDY ZERBI, INAMOVIBILE PRESENZA DI "AMICI": “NON HA UNA VISIONE DELLA MUSICA NÉ ANTICA NÉ MODERNA, NON CE L’HA E BASTA“ - MARIO BIONDI ATTACCA IL PROGRAMMA DELLA DE FILIPPI: “POVERI PICCOLI SPREMUTI E FREGATI PER UNA VANA GLORIA” (FORSE DIMENTICA TUTTI I CANTANTI LANCIATI DA "AMICI") - L’EX ATTACCANTE DELLA JUVE ALVARO MORATA RACCONTA A "VERISSIMO" IL DRAMMA DELLA MOGLIE ALICE CAMPELLO - VALENTINA VIGNALI DERUBATA A MILANO - ANGELO DURO (UN NOME, UNA GARANZIA?) E LA VISITA DI ROCCO SIFFREDI - L’ATTORE GERARD BUTLER CON CLAUDIO LOTITO AL DERBY: FOTO+VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Intervista di coppia a Verissimo per Alvaro Morata e Alice Campello. L'ex attaccante della Juve ha raccontato il primo appuntamento in cui ha cambiato tre volte i vestiti (“Appena l'ho vista la prima volta ho subito capito che sarebbe diventata mia moglie e la madre dei miei bambini”) e il dramma di un anno fa quando Alice ha rischiato di morire dopo il parto della quartogenita Bella: "Ho avuto paura di perderla. Volevano togliere gli organi ad Alice. Per fortuna non ce n'è stato bisogno. Mi è crollato il mondo addosso. Ho vomitato davanti ad una dottoressa, è stato molto duro"

Valentina Vignali derubata a Milano: "Non me ne frega niente dei soldi, del valore del portafoglio, né di tutte le carte di credito e in realtà neanche della patente ma dentro c'era una foto di mio nonno che non c'è più, un bracciale di perline col nome di una mia amica di quando andavo a scuola che avevamo fatto al mare, il mio vecchio piercing dietro al collo e altre piccole cose di cui non si può stimare il valore"

Beatrice Luzzi é sempre la Grimilde della casa del Grande Fratello. La scorsa notte ha rivelato a Vittorio un fatto hot: “Quando ballai con lui… (non dice il nome)…capisci a me. Successe una cosa particolare. Cosa? Dai dimmelo te, sei tu a dover indovinare senza dirlo. Ci sei davvero? Non me lo far dire. Se lo tiro fuori e il video lo comprova, succedono cose. Si rovinano famiglie“.

E, continuando con le raffinatezze del GF, Paolo Masella ha detto a Letizia Petris; “con mia sorella, ma sei matta?”, e lei: “non tua sorella“. A quel punto il romano ha esclamato sottovoce “non c’è cosa più divina…” facendola ridere e esclamare a Letizia : “Ho fatto anche quello!“. Gli webeti hanno pensato che Letizia Petris possa aver avuto un rapporto con la cugina (o il cugino) dato che il “proverbio” lasciato a metà da Paolo Masella é:”non c’è cosa più divina che scoparsi la cugina“.

Chi è quel noto professionista romano che ha lasciato moglie e figli per amore di un attore diventato donna?

La gieffina Letizia Petris é stata accusata dall’ ex fidanzata Nicole di ogni nefandezza. Ora parla anche Francesca, attuale compagna di Nicole: “Mandava messaggi con scritto “sei da sola? ti posso parlare?”. lo ha fatto per un anno e mezzo…Questi fantastici messaggi arrivavano a entrambe. A me dove c’era scritto di non fidarmi di Nicole perché mi tradiva, a Nicole di non fidarsi di me perché la tradivo…Comunque un applauso alla nostra Letizia che passa sempre come vittima sacrificale…”. Ecco, al GF mancava il lesbo power. Pare che Francesca e Nicole entreranno nella casa.

Morgan su Rudy Zerbi, inamovibile presenza di Amici che Luca Jurman ha definito “ una vergogna per la musica”: “Ma Zerbi non ha una visione della musica né antica né moderna, non ce l’ha e basta“. Mario Biondi, invece, a proposito di Amici, ha detto: “Poveri piccoli spremuti e fregati per una vana gloria“. Ma cosa dice? Ne sono usciti decine di cantanti e ballerini che hanno avuto straordinari successi.

La showgirl, che ce l’ha con la sua più cara amica, sta con un il fratello di un famoso personaggio ormai dimenticato…

“Non solo sto spaccando in teatro finalmente anche il cinema si sta accorgendo di me. Ieri sera a Brescia è venuto a vedermi anche lui. A seguire, sui commenti, le immagini di come sta andando la mia settimana. Vi saluto”. Cosí commenta il comico Angelo Duro (un nome, una garanzia?) la visita di Rocco Siffredi…

