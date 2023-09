PILLOLE DI GOSSIP – “TI SCOPO”. LA RISPOSTA DELL’ATTRICE COMICA VALERIA GRACI ALL’UTENTE E' STRACULT – DONNA IMMA POLESE, PROTAGONISTA DE "IL CASTELLO DELLE CERIMONIE", PUNTA AL "GRANDE FRATELLO" (AUGURI!) – IVAN CATTANEO CON PATTY PRAVO A SANREMO? – CAROLINA STRAMARE E "BOMBER" PELLEGRI ESCONO ALLO SCOPERTO - ROCCO SIFFREDI CI “RIPROVA” CON ARISA – A QUANDO UNA SERIE SU BELEN E I SUOI AMORI? – LA FERRAGNI FA CHIAREZZA SULLA LITIGATA A SANREMO CON FEDEZ, ELISABETTA CANALIS E LA FOTO CON L’EX MARITO DOPO IL DIVORZIO. COSA CI FACEVANO JO SQUILLO E FRANCESCA CAROLLO A VENEZIA?

Ivan Rota per Dagospia

“Ti scopo“ , scrive un hater all’attrice comica Valeria Graci che risponde: “Caro Marco, le parole sono importanti e usarle nel modo più corretto e funzionale potrebbe essere un buon inizio...per esempio per mandarti affanculo”.

Ecco la centesima candidatura al Grande Fratello: Donna Imma Polese , protagonista de Il Castello delle Cerimonie, ha rivelato che varcherebbe volentieri la famosa porta rossa della casa, ma per restare qualche giorno, magari come cuoca per i concorrenti. Manco fosse una star…

Le amiche dicono che l’ex Miss Italia Carolina Stramare dovrebbe starsene un po’ tranquilla e non fare l’ Irina Shayk de noantri. Chi ha orecchio per intendere, intenda. Ora la ragazza ha ufficializzato la relazione con il ventiduenne calciatore del Torino Pietro Pellegri.

Forse per il prossimo Festival di Sanremo potrebbe realizzarsi il sogno di Ivan Cattaneo, il cantante che scrisse Un’ Emozione da Poco per Anna Oxa. Ovvero partecipare per la prima volta alla kermesse in coppia con Patty Pravo.

Sono arrivati a Venezia anche Amal e un invecchiato George Clooney per il premio che Alamuddin riceve agli Annual DVF Awards di Diane von Furstenberg per il suo lavoro globale a favore dei diritti umani.

Un’immagine che resterà negli annali della Mostra del Cinema il bagno della madrina sulla spiaggia dell'Hotel Excelsior. Caterina Murino nell’acqua era sexy come nessun’ altra. Mai visto tanti fotografi cosí “infoiati”.

Ma a quando una serie Netflix sui Rodriguez? Alcuni follower di Antonino Spinalbese hanno notato che l’ex gieffino (e ex di Belen ) ha iniziato a seguire Stefano De Martino (ex di Belen), che ha ricambiato Spinalbese. Belen Rodriguez ieri ha ufficializzato la sua nuova relazione con il noto imprenditore Elio Lorenzoni: ha pubblicato alcuni scatti con il nuovo fidanzato ed ha scritto: “Uno, due, tre, scatenatevi!”. Aspettiamo una nuova puntata…

Si apre un nuovo capitolo in quanto la proposta era gíá stata fatta, ma ora, dopo le foto hot, Rocco Siffredi ci riprova con Arisa : “Arisa test of real italian beauty. Arisa facciamo finalmente un film dei miei, però educativo e romantico come solo tu potresti fare“. Siffredi/ film romantico non si puó sentire.

Tutti gli influencer di sono stretti intorno a Gian Maria Sainato, concorrente dell’ ultima edizione dell’ Isola dei Famosi e Ambassador di famosi marchi, per la scomparsa del padre in un incidente in mare. Veramente tutti, compresa Chiara Ferragni…

Dopo il promo della nuova stagione de I Ferragnez, con immagini della lite tra Chiara Ferragni e Fedez e del bacio tra il rapper e Rosa Chemical, gli haters si sono scatenati: “La conferma che fosse tutto programmato” , scrive uno. La Ferragni si é imbufalita manco le avessero dato della ladra : “Guardati l’episodio e capirai molte cose invece di dire cretinate, grazie.

Elisabetta Canalis ha ottimi rapporti con l’ex marito. La showgirl ha pubblicato la prima foto con Brian Perri dopo il divorzio. L’ex velina e il medico appaiono sorridenti con la loro unica figlia, Skyler Eva. Canalis e Perri hanno accompagnato la bambina al suo primo allenamento di hockey sul ghiaccio.

Wall of Dolls, Onlus che da nove anni combatte la violenza sulle donne, in occasione dell’80º Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, porta la sua testimonianza, con un docufilm sul tema della bellezza dopo la violenza, “La Bellezza della Rinascita”, presentato allo Spazio della Regione del Veneto all’Hotel Excelsior. La giornalista Francesca Carollo e l’artista Jo Squillo, rispettivamente Presidente e Fondatrice di Wall of Dolls Onlus, hanno intervistato donne sopravvissute tra cui Maria Antonietta Rositani, Gessica Notaro e Parvinder Aoulakh detta Pinky .

