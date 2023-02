PILLOLE DI GOSSIP – OLLY INFOIATISSIMO PER ROSA CHEMICAL: “TRA NOI C’È ATTRAZIONE ANCHE SESSUALE“ - POLEMICHE PER IL VIDEO IN CUI CANTA: “TU SEI UNA CECCA PERÒ CON UN H IN PIÙ, NON TI FOTTEREI LA TIPA NON MI PIACE L’HIV. ALLA TV TI FAI TANTE SEGHE CHE NON TI PRENDI L’AIDS TI PRENDE L’ADSL“ – MADAME SMENTISCE LITI CON ANNA OXA, LA MALGY E CARLA BRUNI - SIMONA VENTURA CON LA SIGNORA CORIANDOLI NEI PANNI DI PAOLA E CHIARA: VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

rosa chemical olly

Con quella faccia da bravo ragazzo, nessuno avrebbe mai detto di un suo video che spunta dal passato. Olly,in gara a Sanremo con il brano Polvere, nel video freestyle dice: “Tu sei una cecca però con un H in più, non ti f0tterei la tipa non mi piace l’HIV. Alla tv ti fai tante s3ghe che beh non ti prendi l’AIDS ti prende l’ADSL“. E poi ha chiosato: “Fra me e Rosa Chemical c’è attrazione, di qualsiasi tipo, anche sessuale“.

E Rosa Chemical ha portato la trasgressione a portata di grandi e piccoli: la sua Made in Italy é cantata da tutti e ieri da Mara Venier a Dominica in é stato il più applaudito con Mengoni, Madame, Paola e Chiara. Per gli altri solo briciole. Il fluido performer ha cancellato le sue “esibizioni” su Only Fan quasi sempre in compagnia di un’amica asiatica.

E poteva mancare Cristiano Malgioglio? Da Carla Bruni, che ha incontrato a Montecarlo. a Rose Chemical il passo non é breve, ma il cantautore se ne fa un baffo. Ieri ha sentito il collega per un progetto: ci sono in cantiere due canzoni cantate ai tempi dalle mogli di due famosissimi cantanti. Non possiamo dire di più, ma sarà una cosa da “sturbo”.

rosa chemical

Madame a smentire la voce del bicchiere lanciato da Anna Oxa:”Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore per te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica“. Davvero una preghiera magnifica.

Fedez senza la moglie Chiara Ferragni a una festa a Sanremo come sottolineato Novella 2000. Chiara Ferragni invece ha postato su Instagram una foto di lei nel lettone con il piccolo figlio Leone, mentre Fedez é tornato sui sociali solo oggi. Ha pubblicato un post con tutte le foto che ha scattato al Teatro Ariston insieme ai cantanti e poi ha condiviso un tweet dedicato proprio alla moglie. Lui le ha rubato spazio e lei sembra essersela presa. Aria di crisi?

rosa chemical olly copia

E a Che tempo che Fa, persino il composto Fabio Fazio é rimasto “basito” all’apparizione di Simona Ventura e della Signora Coriandoli nelle vesti di Paola e Chiara. Il loro balletto é stato da antologia del trash. Ormai Simona Ventura crede di essere la nuova Mina. Guardate il video per (non) credere…

Arisa ha sbroccato ad Amici dopo una sua esibizione non riuscita e ha detto di aver fatto una figura di merda: “Le mode vanno e vengono e si passa di moda, poi in Italia si passa di moda prima. La carriera è fatta di alti e bassi? Eh, mi avete beccato in un periodo di bassa”. Quando Maria De Filippi le ha detto: “Non ti abbiamo beccato, ti abbiamo cercato”, Arisa ha risposto: “Sta di fatto Maria che sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo. Sono due anni!”.

rosa chemical olly 1

Chiara Francini, oltre che ad aver avuto un successo personale a Sanremo, é una battutista unica nella vita e al cinema. Da Soap Opera: “Sai che sei una brava attrice”, e lei: “Non sono io che sono brava, sono le altre che sono cagne.”

madame

Grande Fratello Vip - Mentre i gieffini erano alle preso con i preparativi di una festa,Oriana Marzoli ha preso una foto di Antonino Spinalbese e ci ha sputato sopra. Poi l’ha ridotta in mille pezzi, l’ha buttata a terra per poi calpestarla agitata oltremodo . Ad assistere all’episodio c’erano Luca Onestini e Giaele De Donà che non riuscivano a capacitarsi dell’accaduto.

Lite al GF Vip tra Luca Onestini e Ivana Mrazova perché lei in un gioco ha baciato Andrea Maestrelli mentre lui si é rifiutato di baciare Nicole Murgia. Ecco cosa gli ha detto Ivana: “Tu hai scelto di non baciare Murgia e io scelto di baciare Andrea. E quindi? Non ci sono problemi. Luca non è che mi sono messa a limonare con un’altra persona, a provocarti. Era un gioco, si sono baciati anche fra le coppie. Sarà stato il fatto che era la prima volta che mi hai visto che mi sono baciata con un’altra persona e ti ha dato fastidio.” In fondo lei é solo la sua ex…

cristiano malgioglio carla bruni

I nomi delle griffe sono un must tra i cosiddetti vip. Dopo che Francesco Totti e Ilary Blasi hanno chiamato la loro figlia Chanel, ora arriva il turno di due ex gieffini: Sophie Codegoni avrá la sua bimba, Céline. Incinta di 7 mesi la Bonas di Avanti un altro, ha sfilato con il fidanzato Alex Basciano sul tappeto rosso del party al Victor Morgana Bay a Sanremo. Un red carpet non si nega a nessuno…

Su Truth Social ieri sera Donald Trump ha distrutto Rihanna che tempo fa lo aveva sfanculato Questa volta l’ex Presidente si é incazzato per lo spettacolo di Rihanna al Super Bowl, che secondo lui è stato vomitevole (lo hanno detto tutti comunque). A onor di cronaca, Donald ha dichiarato che quello di Rihanna è stato il peggior Halftime Show della storia.

Una nuova santona é spuntata dietro le quinte del Festival di Sanremo ed é una storia che si ripete nel mondo dello spettacolo. Ha convinto una cantante di essere sopra tutti e la sta rovinando..

signora coriandoli simona ventura