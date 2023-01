PILLOLE DI GOSSIP – E’ FINITO L’AMORE CON CASTELLITTO: MATILDA DE ANGELIS IN LOVE CON ALESSANDRO DEI SANTI FRANCESI, VINCITORI DI "X FACTOR" – PIQUE' DI HA RIPENSATO COME I CORNUTI: DOPO UN MESE L'EX DIFENSORE DEL BARCELLONE SI ERA PENTITO E HA PROVATO A TORNARE CON SHAKIRA MA LA CANTANTE HA DETTO NO - ELISABETTA GREGORACI CONTRO LE ODIATRICI SOCIAL: "MI DANNO DELLA PROSTITUTA" – TUTTA LA VERITA’ SULLA PRESUNTA CRISI TRA BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DI MARTINO – ANTONELLA FIORDELISI E IL "PISTOLINO" DI DONNAMARIA…

Ivan Rota per Dagospia

pique

Elisabetta Gregoraci contro le odiatrici social: "I messaggi che mi arrivano dalle donne sono un pochino esagerati questa cosa mi dispiace moltissimo perché mi danno della prostituta semplicemente perché indosso un body scollato…”

Vicini vicini per le strade di Roma, prima in un bar poi in macchina, dove pare scattare anche un bacio. Matilda De Angelis e Alessandro De Santis, membro del gruppo musicale Santi Francesi, sono stati paparazzati insieme: una nuova coppia?

Biagio D’Anelli in una diretta Instagram ha rivelato che la gieffina Oriana Marzoli (accusata anche di puzzare) avrebbe collezionato una serie di denunce: ”No, ho indagato, ce ne sono 76. Tant’è vero la Nazione del Cile, e tutti gli utenti che seguivano quel reality, hanno chiesto l’espulsione dal Cile. Infatti lei di corsa è scappata da quella Nazione là.” C’è peró da dire che la Marzoli ha vinto uno dei reality cileni a cui ha partecipato con il fidanzato.

shakira 1

Mara Venier prosegue a spada tratta la sua difesa di Gina Lollobrigida perché non si facciano più pettegolezzi. Anche ieri a Domenica In ha ospitato Andrea Piazzolla, il ragazzo che è stato vicino all’attrice scomparsa negli ultimi anni. E tutti gli ospiti lo hanno difeso. Secondo Piazzolla, la Lollobrigida non ebbe la facoltà di scegliere un avvocato, anzi. "Gliene venne affiancato uno dello studio associato che difendeva Rigau (ex “marito” di Gina). Fece ricorso. Gli ultimi anni per lei sono stati una tortura". Mara Venier ha aggiunto: "Io già ho preso una denuncia, quindi tu ti prendi tutta la responsabilità di ciò che dici oggi".

Internauti impazziti per l'ultimo video sui social dove appaiono Pierpaolo Pretelli e Mara Venier danzare abbracciati sulle note di Fiumi di parole dei Jalisse a Domenica In. "Finalmente", scrivono quanti ben ricordano i malumori del passato che condussero la conduttrice del programma di Rai1 e l'ex velino a non vedersi più. La causa fu una battuta veramente sbagliata, ma zia Mara ora lo ha perdonato.

shakira

Pamela ha perso al televoto e di conseguenza ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip dove pare abbia trovato l’amore in Marco Bellavia. Da questa esperienza, la Prati ha fatto un nuovo singolo, che si intitola “Diva”, dove parla della sua esperienza nel reality e anche di Marco Bellavia. Tra le frasi di culto: ”Seguo la mia scia, direzione Bellavia, tisana relax”.

Pare veramente una fake news la storia delle crisi tra Belen Rodriguez e Stefano Di Martino. Sulla questione è intervenuta la mamma della showgirl che ha pubblicato su Instagram una storia in cui si vede Luna Marì (la figlia che la Rodriguez ha avuto da Antonino Spinalbese) con Stefano Di Martino in casa di Belen. E Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez,ha riportato le parole di Veronica Cozzani, mamma delle due ragazze: “ Ho anche una cosa particolare da raccontarvi sulla mamma di Cecilia. Sì è una cosa simpatica che mi ha detto più volte e che sembra un avvertimento. Mi ha guardato e mi ha detto ‘tutti i ragazzi che hanno mollato le mie bambine poi se ne sono pentiti e infatti in qualche modo sono sempre tornati”.

matilda de angelis

Antonella Fiordelisi e la saga del pistolino: come si sa, la bambola assassina aveva usato questo termine tempo fa quando Oriana Marzoli si era appoggiata tra le gambe di Edoardo Donnamaria. Ora é tornata sull’argomento rettificando le dimensioni :” Comunque come ho detto a Signorini, pistolino mentre Oriana era nei paraggi e si è buttata addosso, pistolone diventa con altro! Ragazzi ma è la verità, ho provato ad essere educata e a parlare senza esagerare. Quella parola si può dire in televisione”. Il fidanzato Donnamaria le ha poi detto di smetterla.

Ora l’ex gieffina Patrizia Rossetti se la prende con Antonino Spinalbese: “Se c’è qualcuno che mi ha delusa? Sì, Antonino Spinalbese. Io gli ho voluto molto bene, mi piace come ragazzo e lo trovavo equilibrato, un po’ chiuso e timido. Poi però mi ha accusata di non aver avuto tatto verso Wilma Goich. Il fatto è che se devo mandare a quel paese qualcuno lo mando perché ho una ragione per farlo, ed evidentemente Antonino non ha capito nulla di me, mi spiace”. Ce ne faremo una ragione.

matilda de angelis alessandro dei santi francesi diva e donna

Prosegue la telenovela: un gruppo di fan hanno cantato sotto casa di Shakira la canzone al vetriolo BZRP Music Session #53 che la popstar ha "dedicato"all'ex Piqué. Video sui social per appoggiare Shakira, balletti con la musica della sua ultima hit . Shakira ha risposto: "grazie per la serenata".

elisabetta gregoraci alessandro dei santi francesi shakira pique pique clara chia marti antonella fiordelisi ediardo donnamaria pique 1 antonella fiordelisi antonella fiordelisi elisabetta gregoraci 23 oriana marzoli oriana marzoli antonella fiordelisi antonella fiordelisi 3