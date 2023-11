PILLOLE DI GOSSIP – LA SCENA DI SESSO GAIO DI ALVISE RIGO NEL NUOVO FILM DI OZPETEK NON VA GIU’ ALL’EX CONCORRENTE TRANS DEL GF ELENOIRE FERRUZZI: “SESSO PASSIONALE GAY È QUELLO CHE HA FATTO PRIMA DEL FILM, ALTRIMENTI NON AVREBBE GIRATO, L’ITALIA È PIENA DI BRAVI ATTORI CHE PERÒ NON DANNO IL CULO” – LA “DIPENDENZA” DI WANDA NARA (NO, NON E’ IL SESSO) – LA NUOVA VITA DI ARIADNA ROMERO CON JULIO IGLESIAS JR- IL BOTTA E RISPOSTA AL VELENO TRA MELISSA SATTA E DANIELE INTERRANTE…

Ivan Rota per Dagospia

É uscito Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek su Netflix ed giá é uno piú visti nel mondo sulle piattaforme: un successo annunciato . Nel cast anche Alvise Rigo, il rugbista visto a Ballando con le Stelle, nel ruolo di Antonio, un ragazzo gay che ha scene di passione (tutto nudo) con Enea interpretato da Damiano Gavino. Scene che altri avrebbero rifiutato.

Sotto un post di SPYit.it, che parla delle scene passionali nel film, l’ ex vippona Elenoire Ferruzzi scrive “Sesso passionale gay è quello che ha fatto prima del film, altrimenti non avrebbe girato…Questo non si è mai saputo chi fosse, non ha mai fatto cinema, non ha mai fatto un cazzo e adesso riceve un ruolo come attore? …giusto perché sappiamo chi è il regista. L’Italia è piena di bravi attori che però probabilmente non danno il culo“.

Sono parole molto forti che per ora non hanno ricevuto ( e quasi sicuramente non riceveranno ) una risposta da Özpetek e da Alvise Rigo.

A Milano ieri sera applauditissima anteprima di Á la Recherche con Giulio Base e Anne Parillaud che nel film imterpretano uno sceneggiatore fallito e una ricca decaduta che preparano uno script dalla Recherche di Proust da presentare a Visconti che già doveva trarne un film. Solo che Helmut Berger diede i numeri perché il suo ruolo era troppo breve e il progetto saltò. Rimase il sogno irrealizzato di Visconti.

E a proposito di Anne Parillaud, la mitica Nikita, pochi ricordano che ebbe una relazione durata cinque anni con Alain Delon. Ieri sera Parillaud, dopo l’anteprima, ha lasciato subito il ristorante prima di cenare perché aveva troppo freddo e c’era troppa folla.

Wanda Nara rivela la sua dipendenza, quella per il ghiaccio: “Quando ero incinta ero così disperata che andavo nei ristoranti a chiedere piatti di ghiaccio”. Mauro Icardi ha pure comprato una macchina “più grande di una lavatrice" per poterlo produrre..

Sembrava cosí trattenuta e algida quando stava con Pierpaolo Pretelli, ma ora anche per Ariadna Romero è iniziata una nuova vita: da quando é legata a Julio Iglesias Jr., figlio di Julio “valigia sul letto” Iglesias, la sua femminilità é esplosa: le sue foto in versione “sexy squaw” hanno infiammato la rete.

A Belve, a proposito del suo ex Daniele Interrante, Melissa Satta: Con lui mi piaceva essere l'uomo di casa. Lui mi considera ingrata? Non credo di esserlo, sono altre le persone che mi hanno aiutato. Ho avuto la fortuna di essere stata scelta da Mediaset”.

Ecco la replica dell’ex tronista alla Satta: “Io e Melissa siamo stati insieme qualche anno e l'ho aiutata io all'inizio. Se dovessi pensare al merito di oggi non le farei fare neanche le previsioni del tempo. Non mi piace prendermi meriti e vantarmi, però sicuramente lei deve il suo successo a me”.

Cristiano Malgioglio perdonerá Mahmood che gli ha “rubato” il titolo della iconica canzone da lui scritta Cocktail d’Amore? Si era arrabbiato alla grande, ma ora il cantante di Soldi ci ha messo una pezza che forse è peggio del buco. Ai microfoni di RDS ha detto che il titolo gli è stato ispirato da una one night berlinese. Gli organizzatori lo avevano voluto in omaggio all’omonimo programma ( italiano ) di Amanda Lear che inoltre incise la cover di Cocktail d’Amore scritta dalla Malgy per Stefania Rotolo. Aggiunge: “Quindi vorrei dire a Malgy di essere contento perché c’è un sacco di gente che si diverte un botto in onore della sua canzone”. Malgioglio non è molto convinto.

E, a proposito del cantante, che finalmente ha affittato casa in Turchia con vista sul “fosforo”, ieri sera a Tale e Quale Show ha lanciato un appello a Elettra Lamborghini per fare pace con la sorella Ginevra con la quale non parla da anni. Difficile che Elettra gli dia retta dopo che quest’ estate ha avuto uno scazzo con il cantautore: a un concerto voleva esibirsi prima di lui che non glielo ha concesso.

