PILLOLE DI GOSSIP – IL SEGRETO DI ALESSIA BOTTIGLIA, CONCORRENTE DI "TEMPTATION" - LA TRAGICOMICA TELENOVELA DI MARIA SOFIA FEDERICO CON I FIGLI DI ROCCO SIFFREDI - SIMONE COCCIA COLAIUTA, EX DELLA PIDDINA STEFANIA PEZZOPANE, SI SCAGLIA CONTRO BELEN – ANTONELLA FIORDELISI VUOLE DENUNCIARE "FURBIZIO" CORONA: IL MOTIVO – LA POLEMICA POLITICA SU JANKTO, IL CALCIATORE VICINO AL CAGLIARI CHE HA FATTO COMING OUT. IL PD CONTRO IL MINISTRO ABODI CHE AVEVA DETTO: “NON AMO LE OSTENTAZIONI”

Ivan Rota per Dagospia

Continua la tragicomica telenovela di Maria Sofia Federico. Contrordine: ora non ha piú preso il due di picche da Leonardo Tano, ma è stata diversi giorni in adorante ammirazione del di lui fratello Lorenzo Tano, primogenito di Rosa Tazsi e di Rocco Siffredi e collaboratore del padre. Si arriva a definire la ragazza “attivista” come Giorgia Soleri. Ma attivista de che ?

Belen Rodriguez ha tolto da Instagram un selfie scattato con il marito pubblicato giorni orsono dopo la loro ultima vacanza. Sui social si seguono , ma sono scomparsi i tag. Cosa succede?

Simone Coccia Colaiuta, ex gieffino e ex (?) storico di Stefania Pezzopane, su Instagram si scaglia contro Belen Rodriguez : “Finalmente il grande Pier Silvio Berlusconi ha cacciato una persona che in televisione non aveva né arte né parte, l’ex di Corona, Belen. Quanto ci godo!“. Forse non ha letto che nessuno l’ ha cacciata…

Jakub Jankto ha fatto coming out dichiarando apertamente di essere gay: “ Sono Jakub Jankto, sono gay e non voglio più nascondermi. Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza. Ho i miei punti deboli. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Sono omosessuale e non voglio più mentire a nessuno“. Ora é il primo calciatore gay a giocare in Italia in serie A per il Cagliari.

Come ha notato Francesco Minacci, Alessia Bottiglia , concorrente di Temptation Island, è un’attrice professionista e ha fatto molta televisione : diverse puntate di Take Me Out con Gabriele Corsi, poi a Forum e ha anche partecipato al quiz game Chi Ti Conosce? condotto da Max Giusti . A Temptation Island vuole riconquistare il fidanzato storico Davide Rosati che ha scoperto di essere stato cornificato. Da lei…

Scampoli di Grande Fratello (s)vip. Antonella “bambola assassina” Antonella Fiordelisi su Twitter ha detto di essere stata ripresa senza il suo consenso da Fabrizio Corona durante una seduta dal chirurgico estetico Giacomo Urtis e di voler intraprendere azioni legali contro i responsabili dell'accaduto.

Federico Rossi ha baciato una ragazza nel pubblico mentre cantava Maledetto mare durante il Tim Summer Hits. Si dice sia la sua nuova fidanzata…

