Ivan Rota per Dagospia

victoria dei maneskin

La commovente dedica del marito, Marco Merati Foscarini a Anna Kanakis, sposata nel 2004, dopo la scomparsa: “Ho condiviso con te i momenti più belli della mia vita. Complici in tutto e uniti fino in fondo da un amore profondo. Sarai per sempre nel mio cuore ora distrutto”. Anna Kanakis ha lasciato un testamento spirituale, il suo ultimo bellissimo libro Non Giudicarmi.

I Måneskin pubblicano il video di “Trastevere” ma non c’è Victoria. Per l'ultimo clip di 'Rush! (Are u Coming?)', la band romana si propone in una versione tutta maschile con Ethan alla seconda chitarra e l'assenza della bassista…

Ai confini della realtà. Teo Mammucari ne ha dette di tutti i colori a Selvaggia Lucarelli chiudendo: “Lo sai quale sarà la mia vittoria? Prendere il tuo posto, Selvaggia! E il prossimo anno facciamo tre punti di share in più, te lo dice Teo Mammucari“.

Milly Carlucci e la risposta che ha dell’incredibile riguardo l’ipotesi espressa dal comico: “Teo è davvero straordinario, mi piacerebbe lavorare ancora con lui. Per quanto riguarda il ruolo come giudice, chissà…”

shakira

Laura Pausini sotto le lenzuola. Nel programma tv spagnolo 'La Resistencia' la cantante ha risposto a una domanda sui rapporti sessuali con il marito Paolo Carta: “Dopo 18 anni se non scopi, non ti sposi. Io e mio marito non abbiamo tempo per andare in vacanza e abbiamo scelto di fare la luna di miele in tournée. Lo facciamo in ogni città. Contate in quante città sono andata e avrete il risultato".

Ilary fa tendenza. Secondo The Sun Shakira sta lavorando a un documentario sul tradimento dell'ex calciatore del Barcellona, Piquè. Una scelta già operata dall'ex moglie di Francesco Totti che ha deciso di raccontare la sua verità in un docu-film dal titolo Unica.

Il documentario di Shakira potrebbe intitolarsi 'Io e il tradimento'. Pare che le riprese siano già iniziate. “Oggigiorno sembra che se sei una persona famosa e non hai un tuo reality in stile documentario, non sei nessuno".

victoria dei maneskin copia

Al Grande Fratello continua il triangolo Temptation Island: Perla Vatiero ha confidato riguardo al suo ex Mirko Brunetti: “Stamani è stato un risveglio strano. Ragazze mi ha svegliata lui. Sì davvero. Lui è venuto nel mio letto e mi ha svegliato. Quando mi ha fatto strano? Troppo. Perché ho fatto una cosa inconsciamente.”

Greta, la (forse ormai ex) fidanzata di Mirko ha detto: “Io da oggi mi sono dissociata e tolta da questo triangolo. Ognuno pensi alla propria vita, io penso alla mia che è meravigliosa e la amo. Penserò solo a me così voi non pensate che io uso altra gente per emergere”.

Un’ altra attrice della soap Vivere, dopo Beatrice Luzzi, scatena i bollori al Grande Fratello: il modellino Vittorio Menozzi avrebbe preso una scuffia per Sara Ricci, l’ultima entrata nella casa: “Sara mica è solo una bella donna. Lei è una donna molto interessante, sensualissima, sa ridere, sa essere seria. Mi trovo molto a mio agio.”

paola barale

La battuta della settimana. Dopo la “commovente” dichiarazione di Ilary Blasi: “A fine gennaio andiamo a cena fuori e a un certo punto comincio a notare un marito diverso”. Fiorello commenta: “Al polso non aveva un Rolex, ma uno Swatch”.

E sempre Fiorello su Morgan e sulla lite con Fedez ( che ormai come Morgan litiga con tutti) : “Si sono formate delle fazioni. Ma insomma, se chiami Morgan e fa il Morgan poi non te la devi prendere... io sto da questa parte qui…Con Morgan siamo sempre in contrasto ma nonostante questo la mia stima c'è sempre. Riconosco la sua genialità, va preso così, anche se a volte è un po' scomodo…La cosa è grave, vi dico solo che Sgarbi sta facendo da paciere”.

le foto di teo mammucari con la nuova fidanzata gente

Una grande amicizia é nata tra Myrta Merlino e Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia, ex di Luca Bizzarri, poi sposatasi con Frank Faricy negli States. Ludovica si è così legata al regista Adam Sigal, ma é finita presto. Myrta Merlino, a un evento di moda, le ha presentato il bellissimo figlio Giulio Tucci che ha un fratello gemello, Pietro. La presentatrice è anche mamma di Caterina.

ilary blasi

Paola Barale si sente libera di fare quello che vuole, anche di andare in un sexy shop: “Io mi sento libera di farlo e lo faccio. Quella di cui parlo nel libro ( Non é poi la Fine del Mondo) è una boutique fetish dove si possono comprare oggetti sex toys, biancheria, lubrificanti vari”.

Matteo Bocelli, modello per Guess, sarebbe in ambasce: pare sia stato invitato in gara al Festival di Sanremo, ma, essendoci stato come ospite d’onore con il padre Andrea, sembra ci stia ancora pensando. Una decisione difficile.

sara ricci

