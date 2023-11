PILLOLE DI GOSSIP – TU SI’ QUE SBROCCHI, SABRINA FERILLI, DOPO L’ENNESIMO SCHERZO A “TU SI’ QUE VALES”, SBOTTA: "MI SONO ROTTA IL CAZZO” - LUISA RANIERI SCELTA DA OZPETEK SU SUGGERIMENTO DI MINA – LA VANONI E IL CROCCANTINO “NEL CULINO” DEL POVERO CANE – BELEN: “IO E ELIO STIAMO INSIEME DA 5 MESI” (MA 4 MESI FA ERA ALLO STADIO ABBRACCIATA A STEFANO DI MARTINO) – A “BALLANDO” LA LAMBERTUCCI SPACCA LA GIURIA – VACANZE ROMANE PER VINCENT CASSEL E LA FIDANZATA - I 60 ANNI DI ANTONELLA ELIA: ALLA FESTA IN STILE “BARBIE” AL SAXO’ DI ROMA C’ERA ANCHE VERA GEMMA (MEJO LE NOTTI AL “DEGRADO”)...

Ivan Rota per Dagospia

Da Fabio Fazio con Ornella Vanoni che per mezz’ora ha parlato di cani: discettando del suo barboncino Ondina (che, visto il nome, ci viene mostrato il video mentre nuota), Ornella Vanoni ha raccontato cosa ha fatto la prima volta che l’ha vista: "Rientro a casa e vedo questa roba nera, un cane. Allora prendo un croccantino e cerco di infilarglielo dalla parte del culino”. E Fazio:”Hai sbagliato, è una palla di pelo, sono cose che capitano".

“Love u”, ha scritto Belen Rodriguez sotto alcune foto che ha postato su Instagram con Elio Lorenzoni al suo fianco. «Lo conosco da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come un amico, e poi già gli volevo bene perché è un ragazzo per bene per bene, sai dal voler bene, quando c’è una bella amicizia all’amore si fa in fretta”, come è il commento di Belén a una follower che le ha chiesto come sia possibile parlare di amore cosí in fretta.

E Belen risponde:“Comunque stiamo insieme da 5 mesi”. Ma come é possibile? Quattro mesi fa era allo stadio felice abbracciata a Stefano Di Martino. I conti non tornano oppure la showgirl é stata bigama. Per ora su Instagram ha chiarito una cosa: “Non sono in dolce attesa, sono solo serena. Quando ritorno in televisione? Torno presto, manca sempre meno e ritorno“.

Luisa Ranieri é stata scelta da Ferzan Ozpetek per il film Nuovo Olimpo perché suggeritagli da Mina: “Anche se Ferzan non aveva pensato a me. Mina gli ha detto “perché non usi quella ragazza, la Ranieri, che mi piace tanto?”. Lui ci ha ragionato e mi ha chiamata. L’idea di truccarmi da Mina è venuta a lui, è un omaggio. Essere suggerita da Mina è come vincere un Oscar, è la nostra più grande interprete”.

Vacanze romane per Vincent Cassel e la fidanzata Narah Baptista con cui ha festeggiato il di lei compleanno tra shopping e cena a lume di candela. I due su Instagram si mandano messaggi d’ amore che fanno sembrare Cassel tornato adolescente. Non mancano peró frecciatine all'ex moglie di Cassel, Tina Kunakey che l’attore ha cancellato dai suoi social.

Ivan Zazzaroni, a Ballando con le Stelle, ha infilzato Rosanna Lambertucci: “Che devo dire qui. Secondo me questa è la peggior bachata che io abbia mai visto in 16 anni di Ballando con le Stelle”. Piú “simpatico” Fabio Canino che la paragona a Chucky: “Io trovo bello lo sguardo da bambola assassina”.

Selvaggia Lucarelli, fuori dal coro, difende Lambertucci: “A parte che come sempre i miei colleghi sono cattivi con i pesci piccoli e questo non è bello. Io vi voglio vedere essere così cattivi con Paola Perego e altri personaggi qui dentro. Secondo me lei ha un’attenuante. Perché è chiaro che è destabilizzata dal corteggiamento di Teo Mammucari, dai ti piace. Secondo me alla fine un po’ ti ha convinta“.

É stato arrestato in Spagna il ballerino Rafael Amargo. Icona del flamenco, ex giurato di Ballando con le stelle, è finito in carcere con l’ accusa di traffico di droga. La polizia ha trovato nel suo appartamento un’ incredibilmente mix di stupefacenti: 100 grammi di metanfetamina, 40 grammi di ketamina e tre bottiglie di popper.

A Tu si que Vales, una veggente svela alla Ferilli: "Sabrina, stai attenta alla tua vicina”, riferendosi probabilmente a Maria De Filippi, che scappa quando la donna vuole predirle il futuro. E sempre la Ferilli, dopo l’ennesimo scherzo, sbrocca: : “…ma mi sono rotta il cazzo. Con me mica può andare tutto liscio.”

Le lezioni “canine” di Fedez dalla sua nuova casa milanese sono una rubrica che appassiona gli “webeti”. Eccome cosa ha detto in partenza il rapper: “Ciao ragazzi, sono Federico anche chiamato il "dogwhisper" e oggi vi insegnerò come distillare amore dal vostro cane”. É giú di baci e coccole: il tutto forse un po’ troppo mieloso.

Compleanno in puro stile Barbie “stagionata” per la sessantenne Antonella Elia festeggiata da Vera Gemma, Miriana Trevisan, Natlahie Caldonazzo, Pupo, dal fidanzato Pietro Delle Piane, quello che disse che a Temptation Island é tutto costruito. Lo disse a Pomeriggio Cinque scatenando le ire di Maria De Filippi.

il culo di belen

Justin Timberlake se ne é andato in Messico con la moglie Jessica Biel e i loro due bambini, Silas e Phineas:dopo l'uscita del libro The Woman in Me di Britney Spears ( Z con cui ha avuto una relazione dal 1999 al 2002 ) è diventato “l'uomo più odiato del momento”. La popstar nel libello racconta di avere abortito a diciannove anni perché l’ex fidanzato non voleva diventare padre, di essere stata tradita da Justin con una star ora molto famosa ( é caccia all’identitá anche se si parla di Lady Gaga ) e di essere stata lasciata con un sms. Justin ha fatto bene a scappare.

Al Grande Fratello, Massimiliano Varrese come Rodolfo Valentino: “Se ci sono stati solo bacini?…Io meglio se non parlo, sennó mi arrivano denunce da tutte le parti fidati. Se faccio i nomi di quelle donne che mi hanno rotto le scatole sui set succede un delirio. No, non è che me la tiro, racconto la verità”. Noi ne conosciamo una: é l’ex moglie di un medico…

E ancora una volta Beatrice Luzzi aveva ragione a dare della gatta morta ad Angelica che (per salvarsi dall’eliminazione) ha ballato sensualmente e abbracciato Mirko, fidanzato di Greta che su Instagram si é sfogata: “Cosa non si fa pur di essere salvata dalla nomination. Mirko adesso svegliati. Viva le gatte morte. Ragazzi sto guardando la diretta. Comunque le ho sempre odiate fin da piccola le gatte morte. Dietro ad ogni gatta morta c’è una… non dico la parola… viva. Quelle più gatte morte sono le fidanzate. Ma vai fuori dal cazzo”. Fiordaliso e Anita invece pensano che Vittorio sia omosessuale usando il termine “sportivo”.

L’ Ambrogino subito: Sveva Casati Modignani, Milanese di nascita e anche di vita, é fra gli scrittori e le scrittrici italiane che ha venduto più di tutti nella storia della narrativa contemporanea del Paese, tradotta in più di venti lingue e i suoi libri hanno superato le dodici milioni di copie vendute…un amore così grande espresso dal pubblico eppure così poco riconosciuto in termini di premi, non avendo mai vinto il Premio Strega («non saprei cosa farmene, dopotutto neanche Camilleri l’ha mai vinto») e neanche l’Ambrogino d’oro, il premio che la sua città, la sua Milano, riconosce ai grandi milanese. “Per parecchi anni hanno sempre definito i miei libri “romanzi rosa” ma non mi sono mai offesa per questo, anche i libri di Cechov venivano definiti così”.

Un ricordo di Marina Cicogna in un’intervista di Mattia Boffi Valagussa: “L’amicizia con Alessandro Michele nacque i in modo completamente diverso, perché io non sapevo quasi nulla di questo ragazzo quando mi chiamarono da Gucci chiedendomi se avevo piacere a incontrare Alessandro perché mi voleva per una campagna pubblicitaria, cosa che alla mia età, 80 anni all’epoca, mi fece molto piacere anche se immediatamente dissi che avrei indossato le sue creazioni ma solo quelle in cui io mi sentivo a mio agio. Poche settimane dopo amici di tutto il mondo mi telefonarono entusiasti perché la mia foto in gigantografia era in tutti gli aeroporti.”

