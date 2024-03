PILLOLE DI GOSSIP – TUTTO SUL "GRANDE FRATELLO" CON ROSY CHIN CHE HA “BISOGNO DI SCOPARE”, BEATRICE LUZZI CHE DICE DI ESSERE CASTA DA SEI ANNI E LA BATTUTA DI SIGNORINI SU ANDREA GIAMBRUNO - SOLO AMICI BELEN E IL CESTISTA BRUNO CERELLA? – ANCHE ALBERTO MATANO TRA I POSSIBILI EREDI DI AMADEUS? “SOLO SE FOSSI UN MITOMANE POTREI PENSARCI” – DAVIDE BONOLIS IN LOVE, ALESSANDRO BORGHI MEJO DI ROCCO: “PER LA SERIE SUPERSEX HO GIRATO 50 SCENE DI SESSO IN 3 MESI DI RIPRESE MA NELLA VITA VERA… “

Ivan Rota per Dagospia

beatrice luzzi butler

Ecco la rivelazione della serata al Grande Fratello: Beatrice Luzzi dice di essere casta da sei anni. Poi parlando di Giuseppe Garibaldi dice che tra loro due non potrà esserci più niente. Riguardo alla loro differenza culturale, la Luzzi dice di aver sempre amato le persone diverse da lei in quanto ha un cuore gitano.

E qui Alfonso Signorini la spara grossa dicendo che a Andrea Giambruno dire di avere un cuore gitano non ha portato bene. Beatrice Luzzi non capisce di chi stia parlando. E lui precisa che parla dell’ex compagno di Giorgia Meloni. Il cuore è uno zingaro.

Simona Tagli : “Hai bisogno del temperino…?” Rosy: “Ho bisogno di scopare” La cuoca cinese non ce la fa più a stare in astinenza. Al televoto con Rosy Chin per decretare il secondo finalista altri tre “scappati di casa”: Paolo Masella, Letizia Petris e Anita Olivieri.

Anita Olivieri si preoccupa di come possa stare sua madre nel vedere come la tratta Beatrice Luzzi, peccato che lei non pensi al fatto che anche Beatrice ha una famiglia e dei figli a casa, figli che da inizio settembre ascoltano “cessate” sulla madre. La plurilaureata ieri sera è stata salvata dal televoto, ma con la metà dei voti di Simona Tagli.

gal gadot

Momento mistico: Federico Massaro abbraccia la mamma Carla che lo accarezza e gli canta la sua ninna nanna. Momento scult: Massimiliano Varrese canta Ancora di Edoardo De Crescenzo. Un disastro. Giustamente Signorini gli dice come mai abbia potuto partecipare a Amici Vip…

Solo amici Belen Rodríguez e il cestista? “Siamo grandi amici, ci fa molto piacere condividere del tempo insieme, ci facciamo grandi risate. Beviamo il mate insieme come tutti gli argentini, ci divertiamo a godere della reciproca compagnia. Solo questo, non avrei altro da aggiungere.” Bruno Cerella ha poi aggiunto: "Quando siamo insieme, Belen riesce a farmi uscire dalla mia serietà in fondo, mi fa divertire…”

Alberto Matano a Il Messaggero parla della possibile ipotesi di condurre il Festival di Sanremo: “Sinceramente sarebbe una follia, solo se fossi un mitomane potrei pensarci. Amadeus è inarrivabile”

rocco ritchie (figlio di madonna) e olivia monjardin

Eleonora Riso e Niccoló Califano stanno insieme? È questa la domanda che ogni spettatore di Masterchef si pone. Lei lo ha raggiunto a Ravenna. Durante il suo soggiorno, Eleonora é stata ospite a casa di Niccoló. Qui ha conosciuto la mamma di lui, Emanuela.

Per annunciare la perdita dell’ amica Natascke De Pace, la compagna di Totti, Noemi Bocchi, ha postato nelle storie di Instagram uno sfondo nero, al centro del quale compare la scritta “Morta insieme a Te”. E poi una foto di loro due con Amico di Renato Zero in sottofondo.

Rocco Ritchie, secondogenito di Madonna, da sempre non ama i riflettori: decise di andare a vivere a Londra con il padre Guy, per stare lontana dal mondo della madre. In questi giorni ha fatto un’ eccezione presentandosi sul red carpet di The Gentleman, diretto dal di lui padre, con la fidanzata Olivia Monjardín.

L’ attrice Gal Gadot, che ricordiamo nella saga Fast & Furious, é diventata mamma : “È stata una gravidanza difficile, ma ce l’abbiamo fatta.” L'attrice ha postato su Instagram una foto in cui tiene tra le braccia la quarta figlia avuta dal marito Yaron Varsano. L’ ha chiamata Ori.

alessandro borghi

Il gruppo Coin ha richiesto alla stilista milanese Giuliana Cella, battezzata "regina dell’etno-chic” dal Financial Times, la creazione di una linea "speciale" di abbigliamento, accessori e gioielli, nell’ambito di un nuovo progetto: un pop-up store itinerante che é partito ieri da Coin Excelsior di Milano per poi proseguire per le sedi di Roma, Napoli, Verona. A questo poroposito, Giuliana Cella ha scelto come compagno di viaggio Artom Strategy Spa, nella persona di Arturo Artom, al quale è legata da lungo tempo da un rapporto di amicizia e stima.

Innamoratissimo tanto da pubblicare scatti molto caldi. “Buon compleanno amore mio, il primo compleanno che passo al tuo fianco. Ti amo ogni giorno di più”, scrive Davide Bonolis. Emozionata, Martina Fabbri, fidanzata del figlio di Paolo Bonolis, risponde: “Amore mio, ti amo”. E poi una valangata di cuori rosso fuoco.

alessandro borghi 3

Forse Alessandro Borghi è entrato troppo nella parte di Rocco Siffredi dopo averlo interpretato nella serie Supersex: “Il porno è una costante della mia vita. Ne guardo almeno uno al giorno anche per tenermi aggiornato con i tempi.” Per la serie ha girato cinquanta scene di sesso in tre mesi di riprese: "Nella vita vera ne faccio molte di più.” Borghi non é nuovo a certe sparate.

