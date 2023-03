CON IL SUO NUOVO TATUAGGIO: UNO SCORPIONE IN UNA ZONA EROGENA - LAURA PAUSINI SOTTO LE LENZUOLA: “NELLA MIA VITA HO FATTO L'AMORE SOLO CON TRE PERSONE” (A CUI VA LA NOSTRA SOLIDARIETA’) – ANNA TATANGELO, 36 ANNI, IN LOVE CON IL PALESTRATISSIMO MATTIA NARDUCCI, 26 ANNI: DOPO GIGI D’ALESSIO LA CANTANTE SE LI SCEGLIE SEMPRE PIU’ GIOVANI –

Ivan Rota per Dagospia

A un programma spagnolo è stato domandato a Laura Pausini se ha mai usato dei preservativi rimasti in borsa dopo aver chiuso una relazione, Laura ha detto: “Non lo so, nella mia vita ho fatto l'amore solo con tre persone. Non l'ho mai fatto il giorno in cui ho incontrato qualcuno, poi sì, ma a quel tempo non usavo il preservativo. Ho sempre voluto mettere su famiglia. Non ho mai avuto un'avventura di una notte”.

Dopo le uscite troppo esuberanti di alcuni ragazzi del cast che hanno portato a chiedere di cambiare in titolo in Ragazzi Fuori, un giallo a Mare Fuori : l’addio di Carolina Crescentini che non tornerà nel corso della quarta stagione ha destato agitazione tra i fan e nessuno ha creduto al post su Instagram: “Grazie Rai Fiction, Picomedia e Rai2 per questa avventura meravigliosa. Grazie Cristiana Farina e Maurizio Careddu per questo personaggio unico... Mi mancherete tantissimo.Grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa. E grazie pubblico meraviglioso per avermi scaldato il cuore…“ E quindi perché lascia?

Appartatosi con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, il gieffino Daniele Dal Moro ha loro detto:”Io con lei ( Oriana Marzoli ) mi sento spesso come se fossi un giocattolo per passare le giornate qui dentro. Anto, l’ultima volta ho litigato, ho litigato con lei per sta roba. Si è incazzata, ma proprio incazzata. Poi lei va nel letto suo a piangere e ad arrangiarsi da sola. Te lo dico papale, papale, capisci? Mi sento ti giuro un giocattolo per quello…” Un vero gentleman.

Forse Edoardo Donnamaria, squalificato dal GF Vip, proprio bene non sta: ieri sera é andato fuori la casa, con un megafono e ha urlato alla sua amata Fiordelisi. “Antonella mi hai fatto impazzire ma mi manchi“. La Fiordelisi , dopo averlo sentito parlare, si è messa a piangere. Quando uno viene squalificato non puó più partecipare al programma in nessuna veste. A parte Ginevra Lamborghini che é sempre in studio…

Ecco la risposta della “bambola assassina” Fiordelisi trasformatasi in una fatina buona solo per vincere: “Grazie amore, grazie per essere venuto. È stata la sorpresa più bella in sei mesi per come stavo, mi manchi da morire. Spero che tu sia più forte di me, perché io mi sento debole senza di te adesso. Pensami sempre perché io lo faccio ogni minuto. Sei pazzo comunque… inizia a parlare con la mia famiglia, per organizzarci per dove andare a vivere. Inizia a parlare con mamma e papà. Grazie che mi sei venuto a urlare. Quanto è lungo questo giorno senza di te, mi è sembrato una settimana. Ti amo. Non so come sia possibile che qui sia nata una storia come la nostra. Una delle cose più belle e vere che io abbia mai provato.”

Finalmente ieri sera Loretta Goggi é tornata su Rai Uno con uno spettacolo tutto suo: Benedetta Primavera, un omaggio alla sua canzone più famosa ovvero Maledetta Primavera. Una curiosità: la canzone é stata usata nel film Il Compleanno di Marco Filiberti ( che la Goggi ha molto amato) per una scena in cui il protagonista Thyago Alves si masturba. Sarebbe bello vedere lo spezzone nella prossima puntata: una “controlinea” contro il politicamente corretto di Pier Silvio Berlusconi…

Sempre a Benedetta Primavera, una esibizione da brividi di Anna Tatangelo che ha cantato All at Once di Whitney Houston. In molti hanno notato che la Tatangelo , da quando si é fidanzata con il giovane, bello e palestrato Mattia Narducci, canti ancora meglio di prima. Ma l’amore fa bene all’ugola?

Giorgia Soleri, Influencer, “poetessa” e fidanzata di Damiano David dei Maneskin, é nel cast di Pechino Express. Gira voce che il cantante nutra una forte simpatia per una collega molto più famosa dell’ ingombrante fidanzata. Potrebbero esplodere due coppie…

Sempre Giorgia Soleri risponde indirettamente a Selvaggia Lucarelli che l’aveva criticata: “"Quindi il dolore che la costringeva a letto ( a causa della vulvodinia) per settimane e non le permetteva di pianificare nulla (parole sue), ora non è più invalidante ma è diventato gestibile, a seconda delle occasioni a cui non può rinunciare (Pechino Express)". "Siamo tutti felici per lei - si legge ancora nella storia Instagram di Selvaggia - una buona notizia! Il cinema è passivo, l’invalidità dinamica, del resto".

Ecco cosa ha postato in risposta Giorgia Soleri : ha condiviso una storia in cui compare un post di Ainpu (Associazione italiana neuropatia del pudendo): "Il dolore cronico costante è sparito. Il percorso è stato lento ma costante, ho compreso che i farmaci sono necessari, ma è altrettanto importante riprendere una vita il più possibile normale mettendo da parte le paure". A queste parole Soleri aggiunge: "Potrei averlo scritto io questo : è cambiata la mia vita dopo le diagnosi e le conseguenti terapie". Insomma, una replica 'indiretta'.

Un amore che brucia, in tutti i sensi: si sono conosciuti la scorsa primavera sul set di Protezione Civile, fiction già nota anche per un increscioso fatto di cronaca: durante le riprese sull'isola di Stromboli, divampò un incendio che provocò molti danni. Da allora non si sono più lasciati: stiamo parlando di Ambra Angiolini e di Andrea Bosca che già avrebbero preso casa insieme…

E la Angiolini fa sul serio: Ambra Angiolini esce allo scoperto. Pubblica sui social insieme a lui che vive a Roma, ma è volato a Milano per applaudirla al Teatro Carcano, dove è andata in scena con “Il Nodo”. Ambra sorride felice a cena accanto ad Andrea Bosca e lo presenta in famiglia: al ristorante con loro ci sono tutti i suoi parenti stretti, figli compresi.

