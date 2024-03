PILLOLE DI GOSSIP – VIDEO! LA LITE AL CALOR BIANCO TRA FEDEZ E LA FERRAGNI, LA MAMMA DI LUI CHE LO RINCORRE E LE VOCI SU PAOLA DI BENEDETTO (EX DEL TERZINO DEL TORINO BELLANOVA) - NONOSTANTE LA FINE DELLA RELAZIONE CON MATTEO BERRETTINI LA SATTA HA DECISO DI PROSEGUIRE CON LE LEZIONI DI TENNIS E SI DA’ 4 IN PAGELLA: IL MOTIVO – FABRIZIO CORONA E LA FESTA CON LE SUE EX – BELEN E LA NUOVA MANAGER – FRANCESCO MONTE SULLE NOZZE DELLA SUA STORICA EX CECILIA RODRIGUEZ - TUTTO SUL “GRANDE FRATELLO” E “AMICI” – VIDEO

Ma Fedez che pretendeva? Che lei si fermasse con i bambini davanti a tutti i fotografi? pic.twitter.com/JTsobdUCKP — C. (@iam___C) March 23, 2024

Ivan Rota per Dagospia

Nonostante la fine della relazione con Matteo Berrettini la Satta ha deciso di proseguire con le lezioni di tennis anche se è la prima ad ammettere di avere ancora molto da imparare: "Sulla battuta devo migliorare ancora tanto", ha affermato Melissa che poi ha concluso con un tiro a cui lei stessa ha dato un voto: "4 in pagella".

Come mai Chiara Ferragni ha iniziato a seguire su Instagram l’ex di Fedez, Giulia Valentina? Si parla di una lite al calor bianco tra Fedez e la influencer alla festa della figlia Vittoria con la stessa mamma del cantante Tatiana che lo avrebbe rincorso dicendogli "Federico basta". Sono sempre più forti i rumors che dietro questa crisi così forte ci sia stato un tradimento. Molti sui social indicano in Paola Di Benedetto una delle ragazze con cui Fedez si sarebbe intrattenuto..

“Auguri Vittoria, bimba magica, oggi compi 3 anni ed ogni giorno che passa mi rendi più fiera di essere la tua mamma”. Inizia così il messaggio postato da Chiara Ferragni per il compleanno della piccola Vittoria, che il 23 marzo compie tre anni, pochi giorni dopo il fratello Leone. Anche Fedez é tornato dal Mugello a Milano e posta: “Per il compleanno della Iaia”, come viene chiamata Vittoria.

Fabrizio Corona annuncia la festa di compleanno per i suoi 50 anni: ha organizzato un party che lui definisce “la festa piú grande d’ Italia” al QI di Erbusco: “Ci saranno le più importanti della mia vita: ci saranno anche Belen, Nina Moric, la mia attuale fidanzata.” Vedremo…

Belen Rodríguez avrebbe trovato una nuova manager che le vieta di fare troppo gossip. Deve averla trovata da soli due giorni: magari meglio che la tenga lontana dai social..,

Francesco Monte a proposito delle nozze della sua storica ex Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser: “Non ho nessun rapporto con lei e non sto seguendo alcuna notizia.Tanti auguri”. Oggi Francesco Monte è legato alla modella Isabella De Candia.

Qualcuno riferisca alla plurilaureata Anita Olivieri, eliminata dal Grande Fratello, che si capisce quando una persona si compra i follower non appena abdul173738 inizia a seguirti, ma si può essere così disperati ?

Beatrice Luzzi al GF: “È come se questo viaggio lo faccio insieme a loro ( i suoi figli ) e quindi sono leale nei loro confronti perché loro ci credono e quindi mi sembrava scorretto mollare. Me l'ha detto anche mio padre "stavolta non mollare" proprio”.

Massimiliano Varrese: “Hai le calze a rete?” Beatrice Luzzi: “Ho le calze a rete si, perché? Ti attizzano?”

Ayle é il primo eliminato di Amici, Maria De Filippi: "Per me è come se avessi vinto". Per lui no: “Molte persone hanno espresso un parere su di me, tanti mi hanno insultato sia dal lato artistico sia da quello umano, dal lato umano un po' mi dispiace perché non mi conoscono veramente...”

Ad Amici, Lil Jolie e Kumo al ballottaggio, la cantante ha un crollo e Maria De Filippi la tranquillizza: viene eliminato Kumo che dice: “Devo dire la verità: sono contento, ho improvvisato un po' in una parte, mi sono sentito di farlo e l'ho fatto.” Nicholas vola alla seconda puntata inspiegabilmente.

“Sono troppo omosessuale per non votare Zerbi e Celentano versione Barbie” : Michele Bravi cosí commenta l’esibizione di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

A proposito del cantante: "Je veux un amour éternel" con questa promessa comincia la nuova canzone di Carla Bruni e Michele Bravi, Malumore francese. Chi si aspettava una ballata d'amore sussurrata resterá deluso. É un vero e proprio tormentone estivo.

“A te manca la sandunga”, dice Cristiano Malgioglio a Giovanni Tesse, concorrente di Amici che ha sfidato Petit. Maria De Filippi chiede: “Cosa? S’allunga?” Sandunga tradotto é bastone…

Poi la Malgy precisa: “Non sapete cos’è la sandunga? La sandunga Maria è quando uno ha molta forza, quando uno ha il sangue caliente e bollente. Invece purtroppo il tuo sangue mi è sembrato molto tiepido. E a questo punto io mi sento di votare per Petit”.

