Ivan Rota per Dagospia

Una seconda vita per Amanda Lear: la sua vecchia canzone Follow Me, ora nello spot di un profumo, è tornata in classifica persino in Corea del Sud, é stata sul set per due film (uno con Jean Reno) e recita a teatro in Lo Scopone Scientifico nella parte che nell’ omonimo film (con Alberto Sordi e Silvana Mangano) fu di Bette Davis.

Ospite ieri di Silvia Toffanin, Amanda Lear ha fatto un vero e proprio show: ha parlato di quando é stata ricoverata per il cuore: le hanno chiesto un assegno e lei: “Ma non mi hanno ancora operata”, per risposta: ”Eh, non si sa mai”. Poi Toffanin dice che ha un regalo per lei, un video e la Lear: “Pensavo fosse un ragazzo, ci sarà pure un gerontofilo”. E conclude : “Ora devo andare perché ho la mia vita sessuale “.

La figlia Chiara nei giorni scorsi ha parlato di “un amore privo di alcuna etichetta”. Lorella Cuccarini ha commentato: “Devo dire che mi ha molto colpito il fatto che ci sia stato così tanto clamore”.

E ha proseguito: “Lei ha semplicemente detto di essere una ragazza aperta, libera e di potersi innamorare sia di una ragazza che di un ragazzo. E io ho anche apprezzato questa sincerità. I nostri ragazzi sono cresciuti in un ambiente in cui sono liberi di essere ciò che vogliono”.

É nata una nuova coppia al Grande Fratello? Giuseppe Garibaldi ha detto di Beatrice “Crudelia” Luzzi a Heidi Baci: “Il bacio per gioco con Massimiliano (Varrese) poteva non farlo. Le ho proprio detto ‘lo potevi evitare’. Io penso questo, non è questione di essere gelosi o meno, però io sono stato sincero.Dici che siamo una coppia strana e che non te lo saresti mai aspettato? Nemmeno io l’avrei mai pensato e invece siamo qui. Però io sto bene con lei…”

Le previsioni di Massimiliano Varrese: “Secondo me lei prenderà una tranvata, una bella batosta. A lei adesso piace davvero lui“. E Anita Olivieri aggiunge: “Eravamo in magazzino e Garibaldi ha detto: ‘io se entra una ragazza lunedì faccio il panico’. Sì ha proprio detto che se arrivano altre ragazze succede un macello. Io penso che lei stia iniziando a stressarlo. Magari gli mette le ansie e lui si sta stufando…”

Flavia Vento ieri da Mara Venier a Domenica In ha di nuovo raccontato di aver visto la Madonna: Il 3 ottobre alle 7.30, proprio dove c’è la cascata, ho sentito un profumo di rose molto intenso. Un profumo che mi stava davanti. Ad un certo punto, nell’acqua, ho visto una luce fortissima. Ho chiuso gli occhi e ho visto una signora con un vestito color cielo, con dodici stelle che brillavano sopra il capo. Mi ha detto: ‘L’umanità ha bisogno di pregare, presto mio figlio tornerà’, in italiano. È un messaggio che ha voluto dare a me. Io ho sentito bene quelle parole chiare, limpide e nette…” Simona Izzo le ha chiesto: “ Ma avevi fatto colazione?”

L’ex gieffina Elenoire Ferruzzi contro il Grande Fratello: “Ma il GF per me è stato un lavoro! Ma come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto! Ma riprenditi! Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata stra-pagata per partecipare dov’è tutto finto dove gli autori ti dicono quello che devi fare. Cosa avrebbe dovuto insegnarmi sentiamo? Perché tu credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari con il vostro televoto? Ahahah ma svegliati! È tutto pagato anche le umiliazioni tesoro". Qualcuno le risponderá?

Al film ‘Io Capitano” di Matteo Garrone è stato assegnato il "Capri Humanitarian Award 2023" premio speciale della 28esima edizione di 'Capri, Hollywood - The International Film Festival' in programma dal 27 dicembre al 2 gennaio.

Sophie Codegoni ha annunciato la fine della sua storia con Alessandro Basciano. "Sono successe cose gravi, non avrei mai pensato che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto", ha scritto l'ex di Uomini e Donne e del GF Vip. Si parla di un tradimento? A smentire le voci circolate ora è Basciano che, da un letto d'ospedale, ha scritto: "Eravamo già in crisi, non l'ho tradita".

