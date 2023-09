PILLOLE DI GOSSIP! - NESSUNA CRISI TRA BLANCO E MARTINA VALDES. IL NUOVO AMORE DI TAYLOR MEGA, MIRIAM LEONE A VENEZIA CON IL PANCIONE, DIANA DEL BUFALO INNAMORATA DEL SUO PATRIZIO, ORIANA MARZOLI AL GRANDE FRATELLO SPAGNOLO. E PER MAGIA TORNA ANCHE L’ EX FIDANZATO DANIELE DAL MORO DOPO LA ROTTURA CHE SEMBRAVA DEFINITIVA – TUTTI PAZZI IN LAGUNA PER GEORGINA RODRIGUEZ, COMPAGNA DI RONALDO. ANNA FALCHI SUL RED CARPET: “CI SONO TUTTI. POTEVO MANCARE IO?” – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Taylor Mega starebbe con un conosciutissimo imprenditore bresciano omonimo di un altro salito recentemente agli onori della cronaca per i suoi “bollori” . O è lo stesso?

Miriam Leone a Venezia con il pancione, ruba la scena a molte altre per l’eleganza. É arrivata con il marito Paolo Carullo. Davanti ai fotografi si mette in posa . “La magia di una notte a Venezia con Giorgio Armani …grazie per le emozioni che abbiamo condiviso e per avermi voluta a questo evento speciale”, posta su Instagram. Anna Falchi sul red carpet: “Ci sono tutti, potevo mancare io?”

Il nuovo fidanzato di un’attrice abituata a uomini famosi l’ha fatta grossa : anche lui attore, ha fatto una corte serrata a una collega nel cast di un film “francese” a Venezia . La di lui compagna, a cui è stata riferita la cosa, pretende una spiegazione…

Altri due scappati di casa sul red carpet veneziano: Rosa Perrotta ha sfilato con un abito sponsorizzato con il compagno Pietro Tartaglione. Lei oltre a essere Influencer, ha scritto un “libro”: Fatti i figli tuoi. Il manuale della mamma felicemente imperfetta.

Due personaggi hanno catalizzato l’attenzione alla Mostra del Cinema. Una é Aliia Roza: oratrice pubblica per l'emancipazione femminile, filantropa, conduttrice , produttrice , attrice e influencer . E' presente a tutti gli eventi di moda e cinema a livello internazionale .

Oli London invece è una personalità inglese televisiva e nota internazionale nello web per i molteplici interventi di chirurgia plastica etnica intesi a farlo sembrare Jimin, un membro della boy band sudcoreana BTS. Nel 2022 ha annunciato che non si sarebbe più sottoposto ad interventi chirurgici e che si era convertito . É amico di Georgina Rodriguez.

Niente crisi nonostante se ne fosse vociferato a inizio estate: Blanco è innamorato di Martina Valdes. Su Instagram il cantautore posta una foto mentre bacia la fidanzata che tra poco compirá ventidue anni.

“Mi avevano detto che non avrei più provato l’amore…che era una cosa che da adulti non si prova più perché ‘ormai’… Non ascoltate nessuno se non voi stessi. …Viva la vita” : questo pubblica Diana Del Bufalo, innamorata più che mai del suo Patrizio, dalla Mostra del Cinema.

Oriana Marzoli al Gran Hermano Vip. Dopo quello italiano, eccola catapultata in Spagna e come per magia torna anche l’ ex fidanzato Daniele Dal Moro dopo la rottura che sembrava definitiva. E la telenovela continua sempre a favore di telecamera…

