Ivan Rota per Dagospia

Elodie e Andrea Iannone stanno ancora insieme. Si era parlato di crisi tra i due, che non apparivano più insieme. In realtà la coppia è più unita che mai.

La telenovela di Belen Rodriguez & family continua: la showgirl argentina avrebbe lasciato Milano; per uscire da questo momento brutto dopo la rottura con Stefano De Martino e l’addio a Mediaset, l’ex conduttrice de Le Iene si sarebbe trasferita da Elio Lorenzoni a Brescia, senza i figli Santiago e Luna Marí, rimasti coi rispettivi padri.

Tra politica e malattia, Emma Bonino, ospite di Francesca Fagnani a Belve, ha raccontato contrariata un curioso aneddoto della sua vita da giovane contadina: “ I miei genitori mi davano sempre i maiali da seguire. E se un maiale ti scappa, non torna più.”

Sempre a Belve, Fagnani chiede al parrucchiere Federico Fashion Style, all’anagrafe Lauri, se sia mai ricorso alla chirurgia estetica. Lui risponde che ha fatto solo qualche punturina. E la conduttrice: “Anche lei?”

Debutto in società per Cindy Victoria, figlia adolescente dell’ attrice ed ex ballerina dei Momix Lola Pagnani. Il suo debutto nella mondanità romana è avvenuto al party di compleanno della nota press agent Patrizia Brandimarte che ha ideato una “Festa anti sfiga” nel giardino dell’hotel De Russie a Roma.

Grande Fratello, Heidi Baci furiosa contro Vittorio Menozzi. Ecco cosa ha detto: "L'ho sempre difeso, gli davo consigli quando era in nomination perché mi dispiaceva. Mi hanno chiesto 'sei ancora presa da Vittorio?'. Ma io ho detto ' no, già mi sono annoiata'. Cioè è noioso, basta. Ecco perché rosico, perché gli ho dato potere, ma lui ha tirato troppo la corda e la corda è finita."

Vittorio ha poi cercato di giustificarsi: "Capisco che possa dispiacere che in serata io l'abbia presentata come se ti avessi dato un palo, ma non è così. Se trovi i miei scherzi noiosi, comunque, puoi andare da un'altra parte.". Heidi, adorata, gli ha risposto: “Vittorio, non sono una ragazzina, lo sei tu. Punto". Heidi si é poi riavvicinata a Massimiliano Varrese, innamorato di lei.

Kanye West “obbliga Bianca Censori a non parlare mai”: la sta trasformando in Kim Kardashian. Gwyneth Paltrow invece chattando su Instagram con i suoi follower, ha parlato della grande amicizia che la lega a Dakota Johnson, compagna di Chris Martin, ex marito di Gwineth . “In realtà siamo ottime amiche. Le voglio così tanto bene. È una persona adorabile e meravigliosa…potrebbe sembrare strano perché è poco convenzionale”.

Cosa ci faceva Elisabetta Canalis alle sette di mattina in Piazza Argentina a Milano? I camerieri del Bar Siesta, ai quali ha concesso selfie a volontà, dicono andasse da un massaggiatore. La sera la Canalis, da sempre amica degli animali, era testimonial al cocktail dell’ amico veterinario Mauro Cervia che ha raccolto fondi per un canile a Olbia

